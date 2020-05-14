ኮሮናቫይረስን እየተከላከልን በጥንቃቄ ምርጫ እናደርጋለን፡ ዶ/ር ደብረፅዮን
የትግራይ ክልል አስፈላጊውን ሁሉ በማድረግ የራሱን ምርጫ ማካሄድ እንደሚችል የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ዶ/ር ደብረፅዮን ገብረሚካል ተናገሩ።
የትግራይ ክልል ገዢ ፓርቲ ሊቀ መንበር የሆኑት ዶ/ር ደብረፅዮን ገብረሚካል ይህንን የተናገሩት በምርጫና በኮሮናቫይረስ ዙሪያ ትናንት መቀለ ውስጥ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ነው።
ምክትል ርዕሰ መስተዳደሩ እንዳሉት "የፌዴራል መንግሥት ምርጫ ሊያካሂድ እንደማይችል በማስታወቁ በክልል ደረጃ ግን የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝን እየተከላከልን በጥንቃቄ ምርጫውን ማካሄድ እንችላለን" ብለዋል።
ጨምረውም "በክልላችን ምርጫው በሕግ ማዕቀፍ ውስጥ በክልሉ ካሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ከማህበራትና ከሕዝብ ጋር በመመካከር የምርጫ ቦርድንም ባሳተፈ ሁኔታ ሕጋዊ አፈፃፀም እንዲኖረው ይደረጋል" ብለዋል።
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የትግራይ መንግሥት በክልል ደረጃ ምርጫ ለማካሄድ ሲወስን ለኮሮናቫይረስ ትኩረት ባለመስጠት ሳይሆን ለሕዝብ ውሳኔና ለሕገ መንግሥቱ ተገዥ በመሆናቸው እንደሆነም ተናግረዋል።
ከመስከረም በኋላ በየትኛውም ደረጃ ሥልጣን ላይ ያለው የመንግሥት መዋቅር ሕጋዊነት ስለማይኖረው ምርጫ ሳይካሄድ ከቀረ አደገኛ ሁኔታ ሊከሰት እንደሚችል ያስጠነቀቁት ዶ/ር ደብረፅዮን "ከመስከረም በኋላ የፌዴራልም ሆነ የክልል መንግሥታት ቅቡልነትም ሆነ ሕጋዊነት ስለማይኖራቸው በአገር ደረጃ ምርጫ አለመካሄዱ አደገኛ ነው" በማለት አስጠንቅቀዋል።
ምርጫን ማካሄድ የሚያስፈልገው የዜጎችን የመምረጥና የመመረጥ መብትን እንዳይጣስ ለማድረግ ነው ያሉት ዶ/ር ደብረፅዮን "አሁን ያለው ሁኔታ ምርጫን የማራዘምና ያለማራዘም ብቻ ሳይሆን የሕዝብን ውሳኔ አለመተግበር፣ ሕገ መንግሥቱ ያለማክበር ነው" ብለዋል።
"ምርጫ አይካሄድም እየተባለ ያለው በኮሮናቫይረስ ምክንያት አይደለም" ያሉት ምክትል ርዕሰ መስተዳደሩ "ቀደም ሲል ፍላጎትና ዝግጅት ቢኖር ኖሮ በግንቦት ወር ላይ ማድረግ ይቻል ነበር" በማለት ቀድሞውኑም ምርጫ ለማድረግ ፍላጎት እንዳልነበረ አመልክተዋል።
ለተፈጠረው ችግር በመንግሥት በኩል ቀርቦ የተወካዮች ምክር ቤት ያጸደቀውን ውሳኔንም በሚመለከት "ከምርጫ ጋር ተያይዞ በሕገ መንግሥቱ ውስጥ የሚተረጎም ነገር የለም፤ አምስት ዓመት ማለት አምስት ዓመት ነው" ሲሉ የትርጉም ጥያቄ የቀረበበትን ሁኔታ አጣጥለውታል።
ከዚህ ይልቅም ሕገ መንግሥቱን በጣሰ መንገድ ስልጣንን ለማራዘም የተለያየ ሰበብ ከማቅረብ፣ ከሕዝብና ከፖለቲካ ፓርቲዎች እንደዚሁም ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በመወያየት መፍትሄ መሻት እንደሚያስፈልግ ጠቁመዋል።
ዶክተር ደብረ ፅዮን እንዳሉት በሕገ መንግሥቱ በየአምስት ዓመቱ ምርጫ መካሄድ እንዳለበትና ከሕዝብ ምርጫ ውጪ ወደ ኃላፊነት መምጣት እንደሌለ በግልፅ የተቀመጠ መሆኑን አመልክተው "ከመስከረም በኋላ በፌዴራል ደረጃም ሆነ በክልሎች አሁን ያሉት መንግሥታት የስልጣን ጊዚያቸው ስለሚያበቃ። ህጋዊነት ስለማይኖራቸው ምርጫውን ማድረግ ወሳኝ ነው" ብለዋል።