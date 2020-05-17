በእስራኤል የቻይናው አምባሳደር በመኖሪያ ቤታቸው ውስጥ ሞተው ተገኙ
በእስራኤል የቻይናው አምባሳደር በቴል አቪቭ በሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው ውስጥ ሞተው መገኘታቸውን የአገር ውስጥ መገናኛ ብዙሀን ዘግበዋል።
የ58 ዓመቱ አምባሳደር ዱ ዌ አልጋቸው ላይ ሕይወታቸው አልፎ የተገኘ ሲሆን ለሞታቸው ምክንያቱ ምን እንደሆነ እስካሁን የተባለ ነገር የለም።
በቅርቡ የካቲት ወር ላይ የተሾሙት አምባሳደሩ ከዚህ በፊት ዩክሬን ውስጥ የቻይና ልኡክ ሆነው ሲሰሩ ነበር።
•ታይዋን የአለም አቀፉ ጤና ድርጅት ወሳኝ ጉባኤ ላይ እንዳትሳተፍ ለምን ተደረገች?
•"ለሃያ ዓመታት ለኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ ስዘጋጅ ነበር" የንፅህና ሱሰኛው
•በኮሮናቫይረስ ከተቀጠፉ ኢትዮጵያውያን መካከል ጥቂቶቹ
አምባሳደሩ የአንድ ልጅ አባት ሲሆኑ ባለቤታቸውም ሆነ ልጃቸው በአገር ውስጥ እንዳልነበሩ ተገልጿል።
አምባሰደር ዱ በቴልአቪቭ ሄርዚሊያ በምትባል አካባቢ ነዋሪ ነበሩ•