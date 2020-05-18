በመቀለ 'ርቀት ለማስጠበቅ' በተወሰደ እርምጃ አንድ ሰው ተገደለ
በትግራይ ክልል፤ በመቀለ ከተማ 05 ቀበሌ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ተሰብስበው የነበሩ ወጣቶችን ለመበተን በተደረገው ጥረት ግጭት ተከስቶ አንድ ወጣት በፖሊስ አባል መደገሉን የከተማው ፖሊስ ጽህፈት ቤት ለቢቢሲ ገለጸ።
ፖሊስ እንዳለው ከሆነ የቫይረሱን ሥርጭት ለመግታት መጠጥ ቤቶች ዝግ መሆናቸውን ተከትሎ ወጣቶች 05 ቀበሌ በተባለው አካባቢ በአንድ ላይ ተሰባሰበው እየጠጡ ነው የሚል መረጃ እንደደረሰው አስታውቋል።
በጥቆማው መሠረት ፖሊስ ወደተባለበት ሥፍራ ተሰማርቶ ወጣቶቹ እንዲበተኑ ለማድረግ ሲጥር፤ በተፈጠረ ግጭት የአንድ ሰው ህይወት አልፏል ብሏል። ከዚህ በተጨማሪም በሁለት ወጣቶች ላይ ጉዳት መድረሱ ተነግሯል።
በጠፋው ህይወት የተጠረጠረው ፖሊስም በቁጥጥር ሥር መዋሉን የከተማው ፖሊስ ለቢቢሲ አስታውቋል።
የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝን ተከትሎ የታወጀውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለማስፈጸም የሚንቀሳቀሱ ፖሊሶች በክልሉ ግድያ ሲፈጽሙ ይህ ለመጀመሪያ ጊዜ ያጋጠመ አይደለም።
ቀደም ሲልም በመጋቢት ወር፤ በትግራይ ናዕዴር ዓዴት በሚባለው ወረዳ አንድ ወጣት በጸጥታ ኃይል አባል መገደሉ ይታወሳል።
ሓጎስ ንጉሥ የተባለ ይህ ወጣት የተገደለው በተመሳሳይ ፖሊስ መጠጥ ቤት ውስጥ ተሰባስበው የነበሩ ሰዎችን ለመበተን ሲሞክር በተነሳ አለመግባባት ነበር።
በመላዋ አገሪቱ የኮሮናቫይረስን መስፋፋት ለመከላከል ከታወጀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ቀደም ብሎ የትግራይ ክልል ውስጥ የሰዎችን በአንድ ላይ መሰባሰብን የማስቀረትን ክልከላ ጨምሮ የተለያዩ አረገዳዎች ተጥለው ነበር።