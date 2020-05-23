ጃፓናዊቷ የሜዳ ቴኒስ ተጫዋች ናኦሚ ኦሳካ ከፍተኛዋ ተከፋይ ሴት ስፖርተኛ ሆነች
ጃፓናዊቷ የሜዳ ቴኒስ ተጫዋቿ ናኦሚ ኦሳካ አሜሪካዊቷን ሴሬና ዊሊያምስን በመብለጥ ከፍተኛ ተከፋይዋ ሴት ስፖርተኛ ሆነች።
እንደ ፎርብስ መጽሔት ከሆነ ሁለት ጊዜ "የግራንስ ስላም ሻምፒዮን'' የሆነችው የ22 ዓመቷ ወጣት ጃፓናዊት፤ ባለፉት 12 ወራት ከሽልማት እና ከሌሎች ምንጮች 30.7 ሚሊዮን ፓውንድ ሰብስባለች።
ናኦሚ ባለፉት 12 ወራት የ38 ዓመቷ ሴሬና ዊሊያምስ ካገኘችው ገቢ በ1.15 ሚሊዮን ፓውንድ ብልጫ እንዳላት ተነግሯል።
ሴሬና እና ናኦሚ በ2015 (እአአ) ላይ በሩሲያዊቷ የሜዳ ቴኒስ ተጫዋች ማሪያ ሻራፖቫ ተይዞ የነበረውን በአንድ ዓመት የ24.4 ሚሊዮን ፓውንድ ገቢ ሪከርድን ባሳለፍነው ዓመት ማሻሻል ችለው ነበር።
- ሴሪና ዊሊያምስ ከሦስት ዓመታት በኋላ ዘንድሮ ለመጀመሪያ ጊዜ ድል ተቀዳጀች
- ጀርመን ውስጥ ሙስሊሞች ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንዲሰግዱ ተፈቀደላቸው
- አውስትራሊያ በዓለም ፈጣኑን ኢንተርኔት አስመዘገበች
ፎርብስ ከእአአ 1990 ጀምሮ የአትሌቶችን ገቢ መከታተል ከጀመረ ወዲህ በየዓመቱ ከፍተኛ ገቢ እያገኙ ካሉት ተጫዋቾች መካከል የእግር ኳስ፣ የሜዳ ቴኒስ እና ቅርጫት ኳስ ተጫዋቾች ቀዳሚውን ስፍራ ይይዛሉ።
ካረቢያን ውስጥ በምትገኘው ሄይቲ ከተወለዱት አባቷ እና ከጃፓናዊት እናቷ የተገኘችው ናኦሚ ኦሳካ በፎርብስ 2020 ከፍተኛ ገቢ ያስገቡ ስፖርተኞች ዝርዝር ላይ በ29ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች።
ናኦሚ እና ሴሬና ዊሊያምስ እአአ 2018 'በዩኤስ ኦፕን' ማጠናቀቂያ ላይ ተገናኝተው በአጨቃጫቂ ሁኔታ ናኦሚ ኦሳካ ማሸነፏ ይታወሳል።
ከዚያም ጃፓናዊቷ የ2019 'የአውስትራሊያ ኦፕን' አሸንፋ ነበር።
ፎርብስ መጽሔት ሙሉ ዝርዝሩን በሚቀጥለው ሳምንት እንደሚያወጣ ይጠበቃል።
በ2019 ዝርዝር ላይ የመጀመሪያዎቹን ደረጃ ተቆጣጠረው የሚገኙ እግር ኳስ ተጫዋቾች መሆናቸው ይታወሳል።
ሊዮኔል ሜስ፣ ክርስቲያኖ ሮናልዶ እና ኔይማር እንደየ ቅድመተከተላቸው 254 ሚሊዮን ዶላር፣ 218 ሚሊዮን ዶላር እና 210 ሚሊዮን ዶላር በመሰብሰብ ከአንድ እስከ ሦስተኛ ያለውን ደረጃ ይዘው ነበር።