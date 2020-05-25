የኦስትሪያው ፕሬዝደንት የሰዓት እላፊውን በመተላለፋቸው ይቅርታ ጠየቁ

  • 25 ሜይ 2020
የኦስትራኢያው ፕሬዝደንት ከባለቤታቸው ጋር Image copyright Getty Images
አጭር የምስል መግለጫ የኦስትራኢያው ፕሬዝደንት ከባለቤታቸው ጋር

የኦስትሪያው ፕሬዝደንት አሌክሳንድር ቫን ደር ቤለን መንግሥታቸው የኮሮናቫይረስ ስርጭትን ለመግታት በማሰብ የጣለውን የሰዓት እላፊ ከተላለፉ በኋላ ላልተገባ ድርጊታቸው ይቅርታ ጠይቀዋል።

ፕሬዝደንቱ በመዲናዋ ቬይና በሚገኝ ሆቴል ውስጥ ከሰዓት እላፊው በላይ ማምሸታቸውን ተከትሎ ነው ይቅርታ የጠየቁት። የ76 ዓመቱ ፕሬዝድንት መሃል ቬይና በሚገኘው የጣሊያን ምግብ በሚቀርብበት ምግብ ቤት ውስጥ ‘ከጓደኞቼ ጋር እየተጫዋወትኩ ሰዓቱን መሄዱን አለስተዋልኩም ነበር’ ሲሉ የሰዓት እለፊ ገደቡን የተላለፉበትን ምክንያት ለማብራራት ሞክረዋል።

“እጅግ በጣም ይቅርታ። ስህተት ነበር” ብለዋል። “የእንቅስቃሴ ገደቡ ከተጣለ ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ከባለቤቴ እና ከሁለት ጓደኞቼ ጋር ወደ ምግብ ቤቱ ያመራሁት። እየተጨዋወትን ሰዓቱ መሄዱን አላስተዋልንም” ሲሉ በቲውተር ገጻቸው ላይ አስፍረዋል።

የአገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን እንደዘገቡት ፕሬዝደንቱ ከእኩለ ለሊት በኋላ ከምግብ ቤቱ ደጃፍ ላይ በፖሊስ ታይተዋል። መንግሥት የእንቅስቃሴ ገደቡን አላልቶ ምግብ ቤቶች እና ካፍቴሪያዎች እንዲከፈቱ በፈቀደበት ወቅት፤ ተቋማቱ መሠረት የሚችሉት እስከ ምሸቱ 5 ሰዓት ድረስ ብቻ ነው ብሎ ነበር።

ፕሬዝደንቱ የነበሩበት ምግብ ቤት በሰዓቱ ደንበኞቹን ባለማስወጣቱ ቅጣት ይጠብቀዋል ተብሏል። ፕሬዝድንቱ ግን በምግብ ቤቱ ላይ ለሚደርሰው ሁሉ ‘እኔ ሃላፊነቱን እውስዳለሁ’ ብለዋል።

ኦስትሪያ በአውሮፓ የቫይረሱን ስርጭት ለመቆጣጥ ቀድመው ጥብቅ እርምጃ ከወሰዱ አገራት መካከል አንደኛዋ ነች። የበሽታው ስርጭት መቀነሱን ተከትሎም የእንቅስቃሴ ገደቦቹን ቀድመው ካላሉት አገራት ተርታም ተመደባለች። ዛሬ ላይ በኦስትሪያ እስከ 10 ሰዎች ሆነው በምግብ ቤቶች እና መጠጥ ቤቶች እንዲሁም ሱቆች መሰብሰብ ይቻላል።

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