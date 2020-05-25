የኦስትሪያው ፕሬዝደንት የሰዓት እላፊውን በመተላለፋቸው ይቅርታ ጠየቁ
የኦስትሪያው ፕሬዝደንት አሌክሳንድር ቫን ደር ቤለን መንግሥታቸው የኮሮናቫይረስ ስርጭትን ለመግታት በማሰብ የጣለውን የሰዓት እላፊ ከተላለፉ በኋላ ላልተገባ ድርጊታቸው ይቅርታ ጠይቀዋል።
ፕሬዝደንቱ በመዲናዋ ቬይና በሚገኝ ሆቴል ውስጥ ከሰዓት እላፊው በላይ ማምሸታቸውን ተከትሎ ነው ይቅርታ የጠየቁት። የ76 ዓመቱ ፕሬዝድንት መሃል ቬይና በሚገኘው የጣሊያን ምግብ በሚቀርብበት ምግብ ቤት ውስጥ ‘ከጓደኞቼ ጋር እየተጫዋወትኩ ሰዓቱን መሄዱን አለስተዋልኩም ነበር’ ሲሉ የሰዓት እለፊ ገደቡን የተላለፉበትን ምክንያት ለማብራራት ሞክረዋል።
“እጅግ በጣም ይቅርታ። ስህተት ነበር” ብለዋል። “የእንቅስቃሴ ገደቡ ከተጣለ ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ከባለቤቴ እና ከሁለት ጓደኞቼ ጋር ወደ ምግብ ቤቱ ያመራሁት። እየተጨዋወትን ሰዓቱ መሄዱን አላስተዋልንም” ሲሉ በቲውተር ገጻቸው ላይ አስፍረዋል።
- በአዲስ አበባ ኮሮናቫይረስን የመቆጣጠር እድል አምልጦ ይሆን?
- የኮሮናቫይረስ ምልክቶች የሚያሳዩና የማያሳዩ ሰዎች እኩል ቫይረሱን ያስተላልፋሉ?
- 'የአጎቴን ልጅ የቀብር ሥነ ሥርዓት በፌስቡክ ታደምኩ'
የአገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን እንደዘገቡት ፕሬዝደንቱ ከእኩለ ለሊት በኋላ ከምግብ ቤቱ ደጃፍ ላይ በፖሊስ ታይተዋል። መንግሥት የእንቅስቃሴ ገደቡን አላልቶ ምግብ ቤቶች እና ካፍቴሪያዎች እንዲከፈቱ በፈቀደበት ወቅት፤ ተቋማቱ መሠረት የሚችሉት እስከ ምሸቱ 5 ሰዓት ድረስ ብቻ ነው ብሎ ነበር።
ፕሬዝደንቱ የነበሩበት ምግብ ቤት በሰዓቱ ደንበኞቹን ባለማስወጣቱ ቅጣት ይጠብቀዋል ተብሏል። ፕሬዝድንቱ ግን በምግብ ቤቱ ላይ ለሚደርሰው ሁሉ ‘እኔ ሃላፊነቱን እውስዳለሁ’ ብለዋል።
ኦስትሪያ በአውሮፓ የቫይረሱን ስርጭት ለመቆጣጥ ቀድመው ጥብቅ እርምጃ ከወሰዱ አገራት መካከል አንደኛዋ ነች። የበሽታው ስርጭት መቀነሱን ተከትሎም የእንቅስቃሴ ገደቦቹን ቀድመው ካላሉት አገራት ተርታም ተመደባለች። ዛሬ ላይ በኦስትሪያ እስከ 10 ሰዎች ሆነው በምግብ ቤቶች እና መጠጥ ቤቶች እንዲሁም ሱቆች መሰብሰብ ይቻላል።