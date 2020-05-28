የሟች ሃይማኖት ቤተሰቦች 'ለልጃችን ሞት መንግሥት ፍትህ ይስጠን' ሲሉ ጠየቁ
በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የጤና ኮሌጅ የሁለተኛ ድግሪ ተማሪ የሆነቸው ሃይማኖት በዳዳ ግንቦት 17 ቀን 2012 ዓ/ም በኮሌጁ አስተዳደር ህንፃ ላይ በሚገኘው ቤተ ሙከራ ክፍል ለምርምር በገባችበት ሁኔታ መገደሏን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ገልጿል።
ኮሚሽኑ ስለሟች ሁኔታ ሲያስረዳም የተለያየ የሰውነት ክፍሏ በአሰቃቂ ሁኔታ በስለት ተወግቶ ግንቦት 18 ቀን 2012 ዓ/ም ከቀኑ 11 ሰዓት አስከሬኗ በክፍሉ ውስጥ ተገኝቷል ሲል ይገልጻል።
የሟች ሃይማኖት በዳዳ ወላጆች በበኩላቸው ለልጃችን ሞት መንግሥት ፍትህ ይስጠን ሲሉ ጠየቀዋል።
• በምዕራብ ወለጋ የአራት ልጆች እናት የሆኑትን ግለሰብ ማን ገደላቸው?
ፖሊስ ወጣት ሃይማኖት በዳዳ ግድያ ተጠርጣሪ ናቸው ያላቸውን አራት ሰዎች በቁጥጥር ሥር አውሎ ምርመራ እያካሄደ መሆኑን ትናንት አስታውቆ ነበር።
የሃማኖት ወላጅ አባት አቶ በዳዳ ፈይሳ መንግሥት በልጃቸው ላይ የተፈጸመውን አሰቃቂ ወንጀል በማጣራት ተጠያቂዎችን ከሕግ ፊት እንዲያቀርብ ጠይቀዋል።
በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የጤና ኮሌጅ የሁለተኛ ድግሪ ተማሪ የነበረችው ሃይማኖት በዳዳ ግንቦት 17 ቀን 2012 ዓ/ም በኮሌጁ አስተዳደር ህንፃ ላይ በሚገኘው የላቦራቶሪ ቤተ ሙከራ ክፍል ለምርምር በገባችበት በአሰቃቂ ሁኔታ መገደሏን ፖሊስ ማስታወቁ ይታወሳል።
የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ወጣቷ በተለያዩ የሰውነት ክፍሏ ላይ በአሰቃቂ ሁኔታ በስለት ተወግታ ግንቦት 18 ቀን 2012 ዓ/ም ከቀኑ 11 ሰዓት አስከሬኗ በክፍሉ ውስጥ መገኘቱን አስታውሳል።
ሃይማኖት ማነች?
የ28 ዓመት ወጣት ሃይማኖት ተወልዳ ያደገችው መተሃራ ከተማ ሲሆን ወላጆች በአሁኑ ወቅት በአዳማ ከተማ ጎሮ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ይኖራሉ።
የሃይማኖት አባት አቶ በዳዳ ፈይሳ ልጃቸው 2009 ዓ.ም ከሚዛን ቴፒ ዩኒቨርስቲ በ'ክሊኒካል ፋርማሲስት' በማዕረግ ተመርቃ በዩኒቨርስቲው በመምህርነት ስታገለግል መቆየቷን ያስታውሳሉ። ከዚያም ሁለተኛ ዲግሪዋን ለመማር ወደ ጥቁር አንበሳ የጤና ሳይንስ ኮሌጅ ተልካ ትምህርቷን በመከታተል ላይ እንደነበረች ይናገራሉ።
• አንዳንዶች በኮሮናቫይረስ ሌሎች ደግሞ በሐሳዊ ዜና ወረርሽኝ እየሞቱ ነው
"2010 ላይ የጀመረችውን የሁለተኛ ዲግሪ ትምህርት የፊታችን ሰኔ ላይ ትመረቅ ነበር። የመመረቂያ ጽሑፏን ለመጨረስ ወደ ትምህርት ቤት እየተመላለሰች ትሰራ ነበር" ይላሉ አቶ በዳዳ።
"ልጄ ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ ዩኒቨርሲቲ እስክትገባ ድረስ አንድኛ ነበር የምትወጣው" ሲሉ የልጃቸውን ጥንካሬ ያስረዳሉ።
አቶ በዳዳ ልጃቸው በአገሪቱ አለ በሚል ሆስፒታል ቅጥር ግቢ ውስጥ በአንዲህ አይነት አሰቃቂ ሁኔታ መገደል እጅጉን እንዳሳዘናቸው ይናገራሉ።
ሃይማኖት ይዛው የነበረው ላፕቶፕ ኮምፒዩተር፣ ሞባይል ስልክ እና እርሳቸው ጽፈው የሰጧት የ5ሺህ ብር ቼክ እንደተወሰደ ይናገራሉ። እሳቸው እንደሚሉት የጻፉት የ5 ሺህ ብር ቼክ በስም በሚጠቅሱት አንድ ግለሰብ ስም እና የባንክ ቅርጫፍ ወጪ ተደርጓል።
የልጃቸውን መሞት እንዴት ሰሙ?
ሃይማኖት ሰኞ ዕለት ከቤት ወጥታ ወደ ቤት ሳትመለስ ማደሯን እና ስልኳም እንደማይሰራ የሃይማኖት እህት በስልክ እንደነገራቸው አቶ በዳዳ ያስረዳሉ። ምናልባት ጓደኞቿ ጋር አድራ ይሆን ብለው ሲያጠያይቁ ጓደኞቿ ጋር አለማደሯን ተረድተዋል።
በዚህ መካከል ከባንክ ተደውሎ ለሃይማኖት የጻፉት ቼክ ስለመኖሩ መጠየቃቸው እና የጻፉትም ቼክ መጠን በሌላ ሰው ወጪ መደረጉ እንደተነገራቸው አቶ በዳዳ ያስታውሳሉ። ይህ ጥርጣሬ የፈጠረባቸው አቶ በዳዳ ጉዳዩን ለፖሊስ ሪፖርት ለማድረግ መውጣታቸውን ለቢቢሲ ገልፀዋል።
• በኮሮናቫይረስ ምክንያት 1600 በላይ የአእምሮ ህሙማን በስህተት ከሆስፒታል ተለቀዋል ተባለ
ወደ ፖሊስ እያቀኑ ሳለ ለሃማኖት እህት ሰልክ ይደወላል። ስልክ የደወሉት ሃይማኖት የመመረቂያ ጽሑፍ አማካሪ የሆኑት መምህር ሲሆኑ፤ ከእርሳቸው የላብራቶሪ ቁልፍ ወስዳ እንዳልመለሰችላቸው በመናገር ሃይማኖትን ማግኘት እንዳልቻሉ ለእህቷ ይናገራሉ።
እሷም ለመምህሩ ሃይማኖት የት እንዳለች ቤተቡም እንደማይውቅ ከተናገረች በኋላ ወደ ጥቁር አንበሳ መሄዳቸውን ያስረዳሉ።
ጥቁር አንበሳ ደርሰው ፖሊስ እስኪመጣ ተጠብቆ የላብራቶሪው በር ሲከፈት የልጃቸው አስክሬን መገኘቱን ተናግረዋል። "ተከፍቶ ሲገባ ልጄ አንገቷ ታርዶ፤ ደሟ መሬት ላይ ፈሶ፤ አስክሬኗ ተገኘ" ይላሉ።
"ልጄም ሆነች እኔ ምንም አይነት የፖለቲካ ተሳትፎ የለንም" በማለት ልጃቸው ላይ ይህ አይነት ወንጀል ለምን እንደተፈጸመባት ምንም የሚጠረጥሩት እንደሌለ ይናገራሉ።
የሃይማኖት ወንድም የሆነው ኢንጅነር ታደስ በዳዳ "የእህቴን ደም ያፈሰሰውን ወንጀለኛ መንግሥት ይለይልን" ሲል ጠይቋል።
"ከአሁን በኋላ አባቴ እና እናቴ ሰው የሚሆኑ እንኳን አይመስለኝም። እሷን ማጣታችን ከባድ ሃዘን ውስጥ ከቶናል" ይላል ታደሰ።