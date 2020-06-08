"ስለአፈ ጉባኤዋ ስልጣን መልቀቅ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት የቀረበ ነገር የለም"
የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤዋ ወይዘሮ ከይርያ ኢብራሒም በገዛ ፈቃዳቸው ከኃላፊነታቸው መልቀቃቸውን የትግራይ ክልል ኮሚዩኒኬሽን ቢሮ ቢያስታውቅም ምክር ቤቱ የሚኣውቀው ነገር እንደሌለ ለቢቢሲ ገለጸ።
የአፈጉባኤዋን ስልታን መልቀቅ በተመለከተ መረጃውን ኣወጣው ቢሮው እናዳለው ወ/ሮ ከይርያ እዚህ ውሳኔ ላይ የደረሱት የአገሪቱን "ሕገ መንግሥት በየቀኑ ከሚጥስና አምባገነንነትን ከሚያራምድ ቡድን ጋር ለመስራት ፈቃደኛ ስላልሆንኩ ነው" ማለታቸውን ጨምሮ ገልጿል።
ከሁለት ዓመት በላይ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባኤ ሆነው ያገለገሉት ወ/ሮ ከይርያ ስለ ውሳኔያቸው የበለጠ መግለጫ ከሰዓታት በኋላ እንደሚሰጡ ከማመልከት ውጪ ዝርዝር ነገር አላስቀመጠም።
ነገር ግን ቢቢሲ ከፌዴሬሽን ምክር ቤት ስለ አፈጉባኤዋ ሥራ መልቀቅ ለማጣራት ባደረገው ጥረት ምክር ቤቱ የሚያውቀው ነገር እንደሌለ ገልጿል።
የፌዴሬሽን ምክር ቤት የሕዝብ ግንኙነት ምክትል ኃላፊ አቶ ገብሩ ገብረ ሥላሴ ለቢቢሲ የአፈ ጉባኤዋን ከሥራ መልቀቅ በተመለከተ የቀረበ ነገር እንደሌለ ተናግረዋል።
ቢሆንም ግን አፈ ጉባኤዋ ሥልጣናቸውን መልቀቃቸውን በሚመለከት የመገናኛ ብዙሃን ዘገባዎችን መመልከታቸውን ገልጸው፤ በጽህፈት ቤቱ በኩል ግን የቀረበ ይህንን የሚያረጋግጥ ነገር የለም ብለዋል።
የትግራይ ክልል ገዢ ፓርቲ የሆነው የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት) የሥራ አስፈጻሚ አባል የሆኑት ወይዘሮ ከይርያ በአፈ ጉባኤነት የሚመሩት የፌዴሬሽን ምክር ቤት አነጋጋሪ በሆነው የሕገ መንግሥት ትርጉም ጉዳይ ላይ በቅርቡ ምላሽ ይሰጣል ተብሎ ይጠበቃል።