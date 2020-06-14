በአትላንታ ጥቁር አሜሪካዊው በፖሊስ መገደል ተከትሎ የፖሊስ ኃላፊዋ ከስራቸው ለቀቁ
በአትላንታ በሚገኘው ዌንዲስ ሬስቶራንት በር ላይ መኪናው ውስጥ ተኝቶ የነበረው ጥቁር አሜሪካዊ በፖሊስ መገደልን ተከትሎ የአትላንታ ፖሊስ ኃላፊ ከስራቸው ለቀዋል።
የ27 አመቱ ጥቁር አሜሪካዊ ራይሻርድ ብሩክስ በፖሊስ በተተኮሰበት ጥይት የተገደለው አርብ ዕለት መሆኑን ባለስልጣናቱ አስታውቀዋል።
የአትላንታ ከንቲባ ኬይሻ ላንስ ቦተምስ እንዳሳወቁት የፖሊስ ኃላፊዋ መልቀቂያቸውን በትናንትናው ዕለት ማስገባታቸውን ነው።
ግድያውንም ተከትሎ ሰልፈኞች ተቃውሟቸውን ለመግለፅ ወወደ አደባበይ ወጥተዋል።
ቅዳሜ ምሽትም ኢንተርስቴት-75 የተባለው የከተማውን ትልቁን አውራ ጎዳና በታቃወሚዎች ተዘግቷል። ራይሻርድ ብሩክስ የተገደለበት ዌንዲስ ሬስቶራንትም በተቃዋሚዎች በእሳት ጋይቷል።
በባለፉት ሶስት ሳምንታት በነጭ ፖሊስ ተደፍቆ የተገደለውን ጆርጅ ፍሎይድን ግድያን ተከትሎ ተቃውሞዎች የተቀጣጠሉ ሲሆን በአትላንታም የራይሻርድ ብሩክስ መገደል ተቃውሞው ወደ ከፍተኛ ደረጃ እንዲሻገር አድርጎታል።
ኤሪካ ሺልድስ በፖሊስ ኃላፊነት ለአራት አመታት እንዲሁም በተራ ፖሊስነትም ለሃያ አመታት ያህል ማገልገሏ ተገልጿል።
ከንቲባዋ አክለውም ከፖሊስ ኃላፊነቷ ብትነሳም በሌላ የስራ ድርሻ እንደምትሳተፍ አሳውቀዋል። በተጨማሪም ራይሻርድ ብሩክስን የገደለው ፖሊስም ከስራ እንዲባረር ከንቲባዋ ጠይቀዋል።
አርብ ዕለት ምን ተፈጠረ?
የጆርጂያ የምርመራ ቢሮ ከዌንዲስ ሬስቶራንት ያገኘውን እንዲሁም በአይን እማኞች አማካኝነት የተቀረፁትን ቪዲዮዎች እየመረመረ ይገኛል።
ራይሻርድ ብሩክስ ከሬስቶራንቱ ውጭ መኪናው ውስጥ ተኝቶ የነበረ ሲሆን ከኋላውም ለነበረው መኪና መተላለፊያ ዘግቷልም በሚል ፖሊስ ጋር መደወሉ ተገልጿል።
ፖሊስ እንደሚለውም ራይሻርድ ብሩክስ መጠጥ ከሚፈቀደው ውጭ በላይ ጠጥቶ እንደነበርና በቁጥጥር ስር ለማዋልም ሲሞክሩ እምቢተኝነቱን ኣሳይቷል።
የምርመራ ቢሮው ከሬስቶራንቱ አገኘሁት ባለው ቪዲዮ ፖሊሶች ራይሻርድ ብሩክስን ሲያሯሩጡት እንደነበርና ብሩክስም የማደንዘዣ መሳያ (ቴዘር) በአንደኛው ፖሊስ ላይ ደግኗል ተብሏል።
"ፖሊሱ በጥቁር አሜሪካዊው ላይ ሽጉጥ እንደተኮሰበትም" ሪፖርቱ አትቷል።
በሌላ በኩል ከአይን እማኝ የተገኘው ቪዲዮ ዌንዲስ ሬስቶራንት ውጭ ላይ ሁለት ፖሊሶች ጥቁር አሜሪካዊውን ከላይ ተጭነውት እንደነበርና ከነሱም ነፃ ለመውጣት ሲታገል ነበር።
ድንገትም ከአንደኛው ፖሊስ 'የማደንዘዣ መሳሪያ (ቴዘሩን) ቀምቶ መሮጥ ጀመረ። ሌላኛው ፖሊስ ጥቁር አሜሪካዊውንም ሆነ ሁለቱን ፖሊሶች በማደንዘዣ መሳሪያው ካደነዘዛቸው በኋላ ቪዲዮው ላይ መታየት ያቆማል።
ከዚያም የጥይት ድምፅ የሚሰማ ሲሆን ብሩክስም መሬት ላይ ሲወድቅ ይታያል።
ከዚያም ወደ ሆስፒታል ቢወሰድም ህይወቱ ሊተርፍ አልቻለም። አንደኛው ፖሊስም ጉዳት ደርሶበት ህክምና አግኝቷል ተብሏል።
የፎልተን ግዛት ጠቅላይ አቃቤ ህግ በበኩሉ የተለየ ምርመራ እያካሄደ እንደሆነ በመግለጫው ጠቁሟል።
የራይሻርድ ብሩክስ የቤተሰብ ጠበቆች በበኩላቸው ፖሊሶቹ ሽጉጥ ለመተኮሳቸው ምንም አይነት አሳማኝ ምክንያት የላቸውም" ራይሻርድ የወሰደው ማደንዘዣ መሳሪያ ገዳይ አይደለም" ብለዋል።
"አንድ ሰው ሽጉጥ እስካልደገነብህ ድረስ መተኮስ አትችልም" በማለት ጠበቃው ክሪስ ስቲዋርት ገልፀዋል።
ራይሻርድ ብሩክስ የስምንት አመት ልጁን ልደት ለማክበር ወደ ስኬቲንግ ቦታ ለመውሰድም ቅዳሜ እለት አቅዶ እንደነበር ጠበቃው ገልጸዋል።
የራይሻርድ ብሩክስን በሽጉጥ መገደል ጨምሮ በዚህ አመት ብቻ 48 ግለሰቦች በፖሊስ ጥይት ከመመታታቸው ጋር ተያይዞ የጆርጂያ ቢሮ ምርመራ መክፈቱን ኤቢሲ ዘግቧል። ከነዚህም ውስጥ አስራ አምስቱ ሞተዋል።
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በርካታ ሰዎች በዌንዲስ ሬስቶራንት ውጭ ተቃውሟቸውን አርብ እለት የገለፁ ሲሆን ይሄም በቅዳሜ እለት ቀጥሎ ወደ ከተማዋ ማዕከል መዛመቱንም ኒውዮርክ ታይምስ ዘግቧል።
በርካቶች የራይሻርድ ብሩክስን ስም ይዘው እንዲሁም ብላክ ላይቭስ ማተር መልእክቶችንና መፈክሮች ሲያሰሙ ነበር።
የአትላንታ ሰዎች በሚኒያፖሊስ በነጭ ፖሊስ ተደፍቆ የሞተውን ጆርጅ ፍሎይድ ግድያ ሲቃወሙ ሰንብተዋል። በጆርጅ ፍሎይድ ግድያም የተወነጀለው ፖሊስ በሁለተኛ ዲግሪ የሰው ግድያ ወንጀል ተከሷል።