በእንግሊዝ መናፈሻ ውስጥ አንድ ግለሰብ ሦስት ሰዎችን በስለት ገደለ
ዩናይትድ ኪንግደም ውስጥ ሬዲንግ በምትባል ከተማ ባለ መናፈሻ ውስጥ አንድ ግለሰብ በስለት በፈጸመው ጥቃት ሦስት ሰዎች ሲገደሉ ሌላ ሦስት ሰዎች ደግሞ ክፉኛ መቁሰላቸው ተረጋገጠ።
ከድርጊቱ ጋር በተያያዘ የዚያው ከተማ ነዋሪ የሆነ የ25 ዓመት ወጣት ተጠርጥሮ ጥቃቱ በተፈጸመበት ቦታ ላይ መያዙም ተነግሯል።
የስለት ጥቃቱ የተፈጸመው ትናንት አመሻሽ ላይ ሲሆን በርካታ ሰዎች በስለት ተወግተዋል።
እስካሁን ፖሊስ ድርጊቱ ከሽብር ተግባር ጋር የተያያዘ ነው ባይልም ነገር ግን የጸረ ሽብርተኝነት መርማሪዎች ወደ ስፍራው ተጠርተዋል።
የደኅንነት ምንጮች ለቢቢሲ እንደተናገሩት በድርጊቱ ተጠርጥሮ የተያዘው ግለሰብ ሊቢያዊ ነው ተብሎ ተገምቷል።
- የዘር ጥላቻን የሚያራግቡ የፌስቡክ ጓደኞቻችንን ምን እናድርጋቸው?
- ትራምፕ በስደተኞች ጉዳይ ያቀረቡት ሐሳብ በፍርድ ቤት ውድቅ ሆነ
- በኒውዚላንድ ከ11 ዓመት በኋላ ለመጀመርያ ጊዜ ፖሊስ ተገደለ
የወንጀሉ መርማሪ ፖሊስ ኢያን ሃንተር እንዳሉት በቁጥጥር ስር ከዋለው ተጠርጣሪ ውጪ ከጥቃቱ ጋር በተያያዘ ፖሊስ ተጨማሪ ተጠርጣሪ እየፈለገ አይደለም።
ጨምረውም "እስካሁን ጥቃቱን እንደሽብር ድርጊት አልያዝነውም ነገር ግን ፖሊስ ምክንያቱን ለማወቅ ከጸረ ሽብር ድርጊት መርማሪዎች ጋር እየሰራን ነው" ብለዋል።
ፖሊስ ጥቃቱ ሲፈጸም ድርጊቱን በሞባይል ቪዲዮ የቀረጸ ካለ መረጃውን እንዲሰጠው ጥሪ ያቀረበ ሲሆን፤ ለጥቃቱ ሰለባ ቤተሰቦች ክብር ሲባል ምስሎችን በማኅበራዊ ሚዲያዎች ላይ እንዳይሰራጩ ጠይቋል።
አንድ በስፍራው የነበረ የዓይን እማኝ ለቢቢሲ እንደተናገረው ጥቃት ፈጻሚው በመናፈጻው ውስጥ ተሰብስበው በነበሩ ሰዎች መካከል እየተንቀሳቀሰ ሰዎችን በስለት ለመውጋት እንደሞከረና ወደ እሱም እየሮጠ መምጣቱን ገልጿል።
ሰንደይ ሚረር የተባለው ጋዜጣ እንደዘገበው በሰዎች ላይ በስለት ጉዳት ያደረሰውን ግለሰብ አንድ ፖሊስ ታግሎ ከመሬት ላይ ከጣለው በኋላ በቁጥጥር ስር ውሏል።