ቀለበታዊው የፀሐይ ግርዶሽ በላልይበላ
ቀለበታዊ የፀሐይ ግርዶሽ በዛሬው ዕለት ዕሁድ ሰኔ 14/ 2012 ዓ.ም ጥዋት በኢትዮጵያ ታይቷል።
በብዙዎች ዘንድ በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው ቀለበታዊ የፀሐይ ግርዶሽ ኢትዮጵያን ጨምሮ በተለያዩ የምሥራቅና መካከለኛው አፍሪካ ይታያል።
በተለይም በላልይበላ አካባቢዎች ጨለምለም ብሎ የነበረ ሲሆን ቀለበታዊ የፀሐይ ግርዶሹም መታየቱን የቢቢሲ አረጋግጧል።
ግርዶሹ ከጥዋቲ 12፡45 ጀምሮ እስከ ስድስት ሰዓት ተኩል የቆየ ነበር ተብሏል።
ቀለበታዊ ግርዶሽ የሚከሰተው ጨረቃ በፀሐይና በምድር መካከል ስትሆን እንዲሁም ፀሐይ ሙሉ በሙሉ ተጋርዳ ብርሃን መስጠት ሳትችል ነው።
ጨረቃ በፀሐይና መሬት መካከል ስትሆን የሚፈጠረውንም ክስተት ለማየት ብዙዎችም ወደ ላልይበላ ተጉዘዋል።
እንዲህ አይነት ታሪካዊ ክስተት በድጋሚ የሚያጋጥመው ከ18 ዓመታት በኋላ ሲሆን ሙሉ የፀሐይ ግርዶሽ የሚኖረው ከ146 ዓመታት በኋላ እንደሆነ የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ከለሰሞኑ አስታውቋል።
ቀለበታዊ የፀሐይ ግርዶሽ ከኮንጎ ተነስቶ፣ ማዕከላ አፍሪካ ሪፐብሊክ፣ ሱዳን እና ደቡብ ሱዳን ኢትዮጵያንና ኤርትራን አዳርሶ ወደ መካከለኛው ምሥራቅም ይሻገራል።