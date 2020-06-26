የዴንማርክ ጠቅላይ ሚኒስትር በስብሰባ ምክንያት ሰርጓን ለ3ኛ ጊዜ ሰረዘች
በመጪው ሳምንት የሚካሄደው የአውሮጳ ኅብረት ስብሰባ ነው የሙሽሪት ጠቅላይ ሚኒስትሯን ሰርግ ያስተጓጎለባት፡፡
በሐምሌ 17 እና 18 የሚካሄደው የአውሮጳ ኅብረት ስብሰባ በኮቪድ-19 የማገገምያ በጀት ላይ ስለሚወያይ ከዚህ ጉባኤ መቅረትና ሰርግ መደገስ ለጠቅላይ ሚኒስትሯ አልተዋጠላትም፡፡
ይህ ስብሰባ ወረርሽኙ ከተሰከሰተ በኋላ መሪዎች ለመጀመርያ ጊዜ በአካል ተገናኝተው የሚወያዩበት ጉባኤ ነው የሚሆነው፡፡
ወ/ት መቲ ፍሬድሪክሰን እጮኛዋን ቦ ቴንግበርግን ድል ባለ ሰርግ ለማግባት የቆረጠችው ቀን ደግሞ ከዚህ ወሳኝ ስብሰባ ጋር ተገጣጥሞባታል፡፡
በፌስቡክ ገጽ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሯ ባሰፈረችው መልእክት ‹‹የዴንማርክን ጥቅም ማስቀደም አለብኝ›› ብላለች፡፡
ዴንማርክ በወረርሽኙ ለተጎዱ የአውሮጳ ኅብረት አባላት ማገገምያ ገንዘብ መስጠት የሚለውን ሐሳብ የምትቃወም አገር ናት፡፡
ዴንማርክ ብቻ ሳትሆን ስዊድን፣ ኦስትሪያና ኔዘርላንድስ ይህን 750 ቢሊዮን ዶላር የሚሆን ገንዘብ በወረርሽኙ እጅግ ለተጎዱ የአውሮጳ አባል አገሮች መስጠት አግባብ አይደለም ብለው ያምናሉ፡፡ ለአባል አገራት የሚሰጡ ማገገምያ ገንዘቦችም ቢሆን የሚመለሱ መሆን ይኖርባቸዋል ይላሉ፡፡
በዚህ ጉዳይ ላይ ጠንካራ ውሳኔ ይተላለፍበታል ተብሎ የሚጠበቀው ይህ ወሳኝ ስብሰባ የሚደረገው በብራስልስ ነው፡፡
የሰርግ ዕለቷ በዚህ የብራስልስ ስብሰባ የተስተጓጎለባት የዴንማርክ ጠቅላይ ሚኒስትር ወ/ት መዲ ፍሬድሪክሰን በፌስቡክ ሰሌዳዋ ላይ የሚከተለውን ጽፋለች፡፡
"ይህን ድንቅ የሆነውን እጮኛዬን የማገባበት የመሞሸሪያዬን ዕለት በጉጉት እየጠበቅኩት ሳለ የብራስልሱ ስብሰባ ለቅዳሜ እንዲሆነ ተወሰነ፡፡ ምንም ማድረግ አይቻልም፡፡ እጮኛዬ ይህን ይረዳል፤ ታጋሽም ነው፡፡"
የወ/ት ፍሬድሪክሰን እና የአቶ ቦ የሰርግ ሥነ ሥርዓት በፖለቲካ ኩነቶች ሲስተጓጎል ይህ ለ3ኛ ጊዜ ነው፡፡