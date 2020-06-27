ኢትዮጵያ፣ግብፅና ሱዳን በቀጣዮቹ ጥቂት ሳምንታት ድርድራቸውን ለማጠናቀቅ ተስማሙ
ኢትዮጵያ፣ ግብፅና ሱዳን በቀጣዮቹ ሳምንታት ውስጥ በታላቁ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ ሲያደርጉት የነበረውን ድርድር ለማጠናቀቅ ከስምምነት መድረሳቸው ተገለጸ።
የኢትዮጵያ ውሃ፣ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትር ስለሺ በቀለ [ዶ/ር] በትዊተር ሰሌዳቸው ላይ እንዳሉት በደቡብ አፍሪካው ፕሬዝዳንትና የወቅቱ የአፍሪካ ሕብረት ሊቀመንበር ሲሪል ራማፎሳ መሪነት ትናንት ምሽት በሦስቱ አገራት መሪዎች መካከል በተደረገው ውይይት ላይ ከሁለት እስከ ሦስት ሳምንት አገራቱ ድርድራቸውን እንዲያጠናቅቁ ተስማምተዋል ብለዋል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ ሮይተርስ፤ ኢትዮጵያ በሚቀጥሉት ሁለት ሳምንታት ውስጥ በሚደረግ ድርድር ከስምምነት ላይ ሳይደረስ የህዳሴ ግድብን የውሃ ሙሌት እንዳትጀምር ከስምምነት ላይ መደረሱን ዘግቧል።
ሮይተርስ ከግብጽ ፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት የወጣን መግለጫ ጠቅሶ፤ በተደረገው ውይይት ኢትዮጵያ በተናጠል ግድቡን በውሃ መሙላት እንደማትጀምር ገልጿል።
ሮይተርስ ጨምሮም "ለሚደረገው ድርድር ስኬት አመቺ ሁኔታን ለመፍጠር በሚደረገው ጥረት ኢትዮጵያ የተናጠል እርምጃ እንደማትወስድ" የግብጽ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አል-ሲሲ እንደተናገሩ የአገሪቱ መንግሥት መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል ብሏል።
የፈረንሳዩ የዜና ወኪል ኤኤፍፒም በጉዳዩ ላይ እንደዘገበው ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብጽ በአባይ ወንዝ ላይ እየተገነባ ያለውን ግዙፍ ግድብ በውሃ የመሙላት ዕቅዷን እንደምታዘገየው የግብጽ ፕሬዝዳንትን ጠቅሷ ገልጿል።
ቢቢሲ፤ ከሚመለከታቸው የኢትዮጵያ ባለስልጣናት እየወጡ ስላሉት መረጃዎች ለማጣራት ጥረት እያደረገ ነው።
በኢትዮጵያ በኩል ግን የውሃ ሚኒስትሩ በትዊተር ገጻቸው ላይ እንዳሰፈሩት በአገራቱ መካከል ውይይት መደረጉንና በዚህም መሰረት በቀጣዮቹ ሦስት ሳምንታት ውስጥ ድርድራቸውን ለመቋጨት መስማማታቸውን እንጂ የግድቡን ውሃ ሙሌት መዘግየትን በተመለከተ ያሉት የለም።
ኢትዮጵያ ግንባታውን እያጠናቀቀችው ያለው ከአራት ቢሊዮን ዶላር በላይ ወጪ የተደረገበት ታላቁ ህዳሴ ግድብን በተመለከተ በሦስቱ አገራት መካከል ለዓመታት ሲካሄድ የቆየው ድርድር ያለውጤት እስከ ዛሬ ደርሷል።
ከሳምንት በፊት በኢንተርኔት አማካይነት ሲደረግ የነበረው ድርድር ግብጽ ጉዳዩን ወደ ተባበሩት መንግሥታት በመውሰዷ መቋረጡ ይታወሳል።
ኢትዮጵያ የግድቡን ግንባታ ከማጠናቀቅ ጎን ለጎን የመጀመሪያ ደረጃ የውሃ ሙሌት ሥራ በመጪው ሐምሌ ወር ዕቅድ መያዟን ከወራት በፊት ያስታወቀች ሲሆን ከግብጽና ከሱዳን ተቃውሞዎች ተሰምተዋል።
የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባለፈው ሳምንት 'አገሪቱ ከየትኛውም ወገን የሚሰጥን ይሁንታ ሳትጠብቅ በያዘችው ዕቅድ መሰረት ግድቡን በውሃ መሙላት እንደምትጀምር' አስታውቆ ነበር።