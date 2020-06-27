"በአጼ ምኒልክ ጊዜ የአምስት ዓመት ልጅ ነበርኩ" ከኮሮናቫይረስ ያገገሙት '114 ዓመቱ' አዛውንት
"በአጼ ምኒልክ ጊዜ የአምስት ዓመት ልጅ ነበርኩ" ከኮሮናቫይረስ ያገገሙት '114 ዓመቱ' አዛውንት
ሐሙስ እለት ከኤካ ኮተቤ ሆስፒታል ዳይሬክተር የፌስቡክ ሰሌዳ ላይ የተገኘው መረጃ አንድ የ114 ዓመት አዛውንት ከኮሮና ማገገማቸውን የሚያበስር ነበር።ግለሰቡ ከኮሮናቫይረስ ቢያገግሙም ለተጨማሪ ሕክምና ወደ የካቲት 12 ሆስፒታል መላካቸው በዚሁ መልዕክት ላይ ሰፍሯል። የካቲት 12 ሆስፒታልም የጀመሯቸውን ሕክምናዎች ጨርሰው ያለመሳርያ እገዛ መተንፈስ በመጀመራቸው ወደ ቤታቸው ተመልሰዋል። እኒህ የ114 ዓመት እድሜ ባለጸጋ አባ ጥላሁን ወልደሚካኤል ናቸው።አባ ጥላሁንን አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ቢቢሲ በአካል ቢያናግራቸው ለተጨማሪ አደጋ እንዳናጋልጣቸው በሚል ይህንን ቪዲዮ በልጅልጃቸው በአቶ ቢኒያም ልዑልሰገድ እንዲቀረጽ በማድረግ እንግዳችን አድርገናቸዋል።