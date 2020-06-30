ድምጻዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ በጥይት ተመትቶ ህይወቱ አለፈ
ታዋቂው የኦሮምኛ ድምጻዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ሰኞ ምሽት በተተኮሰበት ጥይት ህይወቱ ማለፉን ፖሊስ አስታወቀ።
በድምጻዊው ላይ ጥቃቱ ከተፈጸመበት በኋላ የህክምና እርዳታ እንዲያገኝ በአቅራቢያው ወደሚገኘው ሆስፒታል ቢወሰድም ህይወቱ ሊተርፍ እንዳልቻለ ተነግሯል።
ድምጻዊው ላይ ጥቃቱ የተፈጸመበት አዲስ አበባ ውስጥ አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ገላን ኮንዶሚኒየም ተብሎ በሚታወቀው አካባቢ ሲሆን ፖሊስ ግድያውን ፈጽመዋል ተብለው የተጠረጠሩ ግለሰቦች መያዛቸውም ተገልጿል።
የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጌቱ አርጋው በብሔራዊው ቴሌቪዥን ላይ ቀርበው ፖሊስ ከሌሎች የፀጥታ ኃይሎች ጋር በመሆን የግድያውን ወንጀል ምርመራ እያደረገ መሆኑን አመልክተው የሚደረስበትን ውጤት ለሕዝብ እንደሚያሳውቅ ተናግረዋል።
ይህንንም ተከትሎ የአገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ አህመድ በድምጻዊው ሞት የተሰማቸውን ሀዘን "ውድ ህይወት አጥተናል" በማለት
"የዚህ ድንቅና አንፀባራቂ ወጣት አርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ህይወት መቀጠፍ ከተሰማ ጀምሮ በከባድ ሃዘን ውስጥ ለምንገኝ ሁሉ መፅናናትን እመኛለሁም" በማለት ሃዘናቸውን ገልጸዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጨምረው ስለግድያው ዝርዝር የፖሊስ ምርመራ ሪፖርት እየተጠባበቁ መሆናቸውን ጠቅሰው "የድርጊቱን መጠን በመረዳት በአገራችን ውስጥ ስለሚከናወኑ እንቅስቃሴዎች ትኩረት ሰጥተን የምንከታተልበት ወቅት ላይ እንገኛለን" ብለዋል።
በተመሳሳይም ጠቅላይ አቃቤ ሕጓ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በድምጻዊው ግድያ ከባድ ሐዘን እንደተሰማቸው ገልጸው "ሃጫሉን የገደለው ማንም ይሁን ማን ከህግ ማምለጥ አይችልም" ብለዋል።
ጠቅላይ አቃቤ ሕጓ ጨምረውም "በዚህ እኩይ እና አስነዋሪ ተግባር የተሳተፉ በሕግ ዋጋቸውን ያገኛሉ" ሲሉ አመልክተዋል።
የኦሮሚያ ክልል መንግሥት ርእሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳ በታዋቂው ድምጻዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ግድያ የተሰማቸውን ሐዘን ገልጸዋል።
የድምጻዊው ህልፈት ከፍተኛ ድንጋጤን የፈጠረ ሲሆን ዜናው ከተሰማ በኋላ በኢትዮጵያዊያን የማኅበራዊ መገናኛ ብዙሃን መድረኮች ላይ የሐዘን መግለጫ መልዕክቶችና የድምጻዊው ፎቶግራፎች በስፋት እየተሰራጩ ይገኛሉ።
ፖሊስ ስለግድያው ዝርዝር ምርመራ እያደረገ ሲሆን የሚደርስበትን ውጤትም ለሕዝብ እንደሚያሳውቅ ገልጿል።