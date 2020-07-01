የኦሮሞ ፌራሊስት ኮንግረስ (ኦፌኮ) የፓርቲዬ ከፍተኛ አመራሮች መታሰራቸው አሳስቦኛል አለ
ከድምጻዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ የቀበር አፈጻጸም ሁኔታና ከአንድ የጸጥታ አባል መገደል ጋር በተያያዘ ፖሊስ ከሌሎች ሰዎች ጋር አስሯቸዋል የተባሉት የኦሮሞ ፌደራሊስ ኮንግረስ (ኦፌኮ) አባላት ማዕከላዊ ውስጥ እንደሚገኝ ፓርቲያቸው ገለጸ።
"የፓርቲያችን አባላት የሆኑት አቶ በቀለ ገርባ፣ አቶ ጃዋር መሐመድ እና አቶ ሐምዛ ቦረና በተዘጋው ማዕከላዊ ታስረው ይገኛሉ” ሲሉ ለቢቢሲ የተናገሩት የኦፌኮ ጽህፈት ቤት ኃላፊ እና የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ ጥሩነህ ገምታ ናቸው።
ፖሊስ ትናንት ሰላሳ አምስት ሰዎችን በቁጥጥር ስር ማዋሉን የገለጸ ሲሆን፤ ከእነዚህም መካከል የአቶ በቀለ ገርባ ሴት ልጅ የሆነችው እና ሹፌራቸው ከታሰሩት መካከል እንደሚገኙ አቶ ጥሩነህ ለቢቢሲ ገልጸዋል።
የፓርቲው ኃላፊ የሆኑት አቶ ጥሩነህ ጨምረውም በአሁኑ ጊዜ "በአጠቃላይ የታሰሩ ሰዎች ቁጥር 40 ነው” ብለዋል።
አቶ ጥሩነህ እንደተናገሩት በቁጥጥር ስር ከዋሉት ሰዎች በተጨማሪ ትናንት ተከስቶ በነበረው ግጭት በመላው ኦሮሚያ የሞቱት ሰዎች ቁጥር የክልሉ መንግሥት ከሚለው በላይ መሆኑን የሚጠቁም መረጃ እንዳላቸው አመልክተዋል።
የኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት ትናንት በክልሉ በተከሰቱ ግጭቶች ከ50 በላይ ሰዎች መሞታቸውን ይፋ ማድረጉ ይኣወሳል።
የክልሉ ኮምዩኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ጌታቸው ባልቻ ለቢቢሲ እንዳረጋገጡት ከሃጫሉ ሞት ጋር በተያያዘ በኦሮሚያ ተቀስቅሶ በነበረው ተቃውሞ ከሃምሳ በላይ ሰዎች ሲገደሉ በርካቶች ቆስለዋል ብለዋል።
አቶ ጥሩነህ ገምታ በእስር ላይ የሚገኙ አባሎቻቸውን ሁኔታ ለማወቅ ጠበቃ ተቀጥሮ ወዳሉበት ቦታ በመሄድ ለማነጋገር ቢሞከርም በከተማው ውስጥ ያለው ሁኔታ አመቺ ባለመሆኑ አለመሳካቱን ተናግረዋል።
በእስር ላይ ስሚገኙት አባሎቻቸው በተመለከተም “የከፍተኛ አመራሮቻችን መታሰር በፓርቲው እና በሕዝባችን ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያስከትላል” ብለዋል።
ትናንት ምሽት የፌደራል እና ኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽኖች በሰጡት መግለጫ ላይ እንደተነገረው 35ቱ ሰዎች በቁጥጥር ሥር እንዲውሉ የተደረጉት የሃጫሉ ሁንዴሳ አስክሬን ወደ ትውልድ ከተማው አምቦ እንዳይሄድ እክል በመፍጠራቸው እና በአዲስ አበባ ከአንድ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል አባል ግድያ ጋር በተያያዘ መሆኑ ተነግሯል።
መግለጫው አክሎም በቁጥጥር ስር ከዋሉት ሰዎች መካከል የጃዋር ጠባቂዎች ይዘውት ነበር የተባሉ የጦር መሳሪያዎች እና መገናኛ ሬዲዮችም መያዛቸውን አመልክተዋል።