ከሃጫሉ ግድያ በኋላ ቢያንስ የ67 ሰዎች ህይወት መጥፋቱን የኦሮሚያ ኮሙኑኬሽን አስታወቀ
የታዋቂው ድምጻዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ግድያን ተከትሎ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ በተከሰተ አለመረጋጋት ቢያንስ ከ60 የሚበልጡ ሰዎች ህይወት ማለፉን ክልሉ አስታወቀ።
የኦሮሚያ ክልል መንግሥት ኮምዩኒኬሽ ቢሮ ኃላፊ አቶ ጌታቸው ባልቻ፣ ከሃጫሉ ሞት ጋር በተያያዘ በኦሮሚያ ተቀስቅሶ በነበረው ተቃውሞ 67 ሰዎች ሲገደሉ በርካቶች መቁሰላቸውን ለቢቢሲ አረጋግጠዋል።
የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር በበኩላቸው ትናንት ማታ በሰጡት መግለጫ በዜጎች ላይ ደረሰ ባሉት ጉዳት "ትናንት እና ዛሬ 8 ሰዎች ህይወታቸው አልፏል" ያሉ ሲሆን ፣ ነዋሪዎች ህይወታቸው ያለፈው "በቦምብ፣ ጥይት፣ በድንጋይ እና በመሳሰሉት ነው" ብለዋል።
አክለውም የጸጥታ ችግር ለማረጋጋት ተልዕኮ ተሰጥቷቸው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ የፖሊስ አባላት ላይ ከቀላል እስከ ሞት ድረስ ጉዳት ደርሶባቸዋል ያሉት ኮሚሽነሩ "ዛሬ [ረብዑ] እና ትናንት [ማክሰኞ] 57 የሚሆኑ የፌደራል እና የአዲስ አበባ ፖሊስ አባላት ላይ ጉዳት ደርሷል" በማለት ሁለት አባላት ህይወታቸው ማለፉን ተናግረዋል።
በሺህዎች የሚቆጠሩ አድናቂዎቹ የድምጻዊውን አስከሬን ለመሸኘትና ዛሬ በሚፈጸመው በቀብሩ ላይ ለመገኘት አምቦ ከተማ ውስጥ መሰብሰባቸው ተገልጿል።
ማክሰኞ ዕለት የፌደራል ፖሊስ ፖለቲከኛውን ጃዋር መሐመድን ጨምሮ 35 ሰዎችን በቁጥጥር ስር ማዋሉን የገለጸ ሲሆን ትናንት ደግሞ የባልደራስ ፓርቲ ሊቀመንበር የሆነውን እስክንድር ነጋን ይዞ ማሰሩን አሳውቋል።
ፖሊስ ከግድያው ጋር ተያያዘ ሁለት ተጠርጣሪዎችን መያዙን ቢገልጽም እስካሁን ሃጫሉ በማንና ለምን እንደተገደለ የተገለጸ ነገር የለም።
"የኦሮሚያ ልዩ ኃይል አባላትን ጨምሮ አስከ ትናንት ማክሰኞ ቢያንስ 67 ሰዎች ተገድለዋል" ሲሉ የኦሮሚያ ኮሚዩኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ጌታቸው ባልቻ ለቢቢሲ ተናግረዋል።
በተጨማሪም በርካታ ሰዎች በከባድ ሁኔታ መቁሰላቸውና በንብረትም ላይ ከፍተኛ ጉዳት መድረሱን አቶ ጌታቸው ባልቻ ለቢቢሲ ገልጸዋል።
ማክሰኞ ረፋድ ላይ አለመረጋጋቱ እየተባባሰ ወደ ሌሎች የኦሮሚያ አካባቢዎች ሲዛመት መንግሥት የኢንተርኔት አገልግሎትን እንዲቋረጥ አድርጓል።
ትናንት ረቡዕም የድምጻዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ የትውልድ ከተማ በሆነችው አምቦ ውስጥ በተፈጠረ ግጭት ቢያንስ አምስት ሰዎች መሞታቸውን የአካባቢው ባለስልጣናትና የሆስፒታል ምንጮች ለቢቢሲ አረጋግጠዋል።
ዱላና ብረት የያዙ በቡድን የተሰባሰቡ ሰዎች በአዲስ አበባ ከተማ የተለያዩ አካባቢዎች ጥቃትና ዘረፋ የመፈጸም አዝማሚያ በመታየቱ መንግሥት የጦር ሠራዊቱን በመዲናዋ እንዳሰማራ ሮይተርስ ዘግቧል።