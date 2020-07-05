በጃፓን ባጋጠመ የጎርፍ አደጋ በእንክብካቤ ማዕከል የነበሩ በርካቶች ሳይሞቱ እንዳልቀረ ተሰግቷል
በጃፓን ደቡባዊ ደሴት ክዩሹ በጣለ ከፍተኛ ዝናብ ሳቢያ በተፈጠረ ጎርፍና የመሬት መንሸራተት አደጋ 15 ሰዎች ሳይሞቱ እንዳልቀረ ዘጠኙ ደግሞ የደረሱበት አለመታወቁ ተገለፀ።
አስራ አራቱ ተጎጂዎች በጎርፍ በተጥለቀለቀ የእንክብካቤ ማዕከላት ውስጥ የተገኙ ሲሆን ፤ ሌላኛው በመሬት መንሸራተቱ ተገፍተው የወጡ መሆናቸው ተነግሯል። የሞት ምስክር ወረቀት ከህክምና ማእከላት አልተሰጠም ተብሏል
ኩማሞቶ እና ካጎሺማ በአደጋው ክፉኛ የተጠቁ ግዛቶች ናቸው።
የኩማሞቶ ገዢ ኢኮ ካባሺማ በእንክብካቤ ማዕከላት የነበሩት ተጎጂዎች ከልብ ህመም ጋር በተያያዘ መሞታቸውን የተናገሩ ሲሆን፤ የጤና ባለሙያዎች የሞት ምስክር ወረቀት አለመስጠታቸውም ተገልጿል።
አደጋውን የሚያሳዩ ተንቀሳቃሽ ምስሎች፤ ቤቶችና መኪኖች በጎርፍ ተውጠው ከሚያሳይ ፎቶ ጋር በኩማ ወንዝ ላይ የተገነባው ድልድይ በጎርፍ ሲወሰድ ያሳያሉ።
ባለሥልጣናትም ከ200 ሺህ በላይ የሚሆኑ ሰዎች አካባቢውን ለቀው እንዲወጡ ያዘዙ ሲሆን፤ የነፍስ አድን ሰራተኞችን ለማገዝም 10 ሺህ ወታደሮችን ወደ ሥፍራው ልከዋል።
ይሄው እየጣለ ያለው ዝናብ ዛሬም እንደሚቀጥል ትንበያ ተቀምጧል።
ጠቅላይ ሚኒስተር ሽንዞ አቤ በበኩላቸው ሰዎች በተጠንቀቅ እንዲጠባበቁ አሳስበዋል።
የጃፓን የሚትዮሮሎጂ ኤጀንሲ በአካባቢው እንደዚህ ዓይነት ዝናብ ከዚህ በፊት አጋጥሞ እንደማያውቅ ተናግረዋል።
በተፈናቃዮች መጠለያ ውስጥ የሚገኙ አንድ ሴት ዝናብ ይህን ያህል ኃይለኛ ሊሆን ይችላል ብለው በእውናቸውም በህልማቸውም አስበው እንደማያውቁ ተናግረዋል።
ሌላኛዋም በበኩላቸው በአቅራቢ ያለው ወንዝ እየነጎደ ሲወርድ ምን ያህል አደገኛ እንደነበር መረዳታቸውን ገልፀዋል።
የጃፓን ብሔራዊ መገናኛ ብዙሃን (ኤንኤችኬ) ታኪኖ አካባቢ ስምንት ቤቶች በጎርፍ እንደተወሰዱ የሚያስረዱ ዘገባዎች መኖራቸውን ገልጿል።