በሃጫሉ ሁንዴሳ ግድያ በቀጥታ ተሳትፈዋል የተባሉ ግለሰቦችና ቡድን በዐቃቤ ሕግ ይፋ ተደረጉ
ድምጻዊ ሃጫሉ ሁንዴሳን ግድያ ውስጥ እጃቸው አለበት ተብለው የተጠረጠሩ ሦስት ሰዎች መለያታቸውንና ሁለቱ በቁጥጥር ስር እንደዋሉ የፌደራል ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ ይፋ አደረገ።
የአገሪቱ ጠቅላይ አቃቤ ዐቃቤ ሕግ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ዛሬ አርብ በሰጡት መግለጫ ላይ ላይ እንዳስታወቁት በግድያው ውስጥ በቀጥታ እጃቸው አለበት ያሏቸውን የሦስት ሰዎች ማንነትና ከግድያ ጀርባ አለ የተባለውን ቡድንም ገልጸዋል።
በዚህም መሰረት በድምጻዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ውስጥ ቀጥተኛ ተሳታፊ ናቸው ብለው በስም የጠቀሷቸው ሦስት ግለሰቦችን፤ ጥላሁን ያሚ፣ አብዲ አለማየሁና ከበደ ገመቹ የተባሉ ናቸው።
ጠቅላይ ዐቃቤ ሕጓ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ እንዳሉት ሃጫሉ ሁንዴሳን በጥይት ተኩሶ የገደለው ጥላሁን ያሚ የተባለው ግለሰብ እንደሆነና ቀሪዎቹ ግለሰቦች አብዲ አለማየሁና ከበደ ገመቹ ደግሞ በግድያው ውስጥ ቀጥተኛ ተሳታፊ መሆናቸውን አመልክተዋል።
ጨምረውም ሦስቱ ግለሰቦች የግድያውን ተልዕኮ ኦነግ-ሸኔ ከተባለው ቡድን ተቀብለው ማስፈጸማቸውን በመግለጽ፤ ቡድኑ ከግድያው ጀርባ እጁ እንዳለበት ዐቃቤ ሕጓ ተናግረዋል።
ቡድኑ ግድያው እንዲፈጸም ለተጠርጣሪዎቹ ያቀረበው ምክንያት መንግሥት መዳከሙንና ወደ መፍረስ በመሄድ ላይ በመሆኑ በማስፈራራትና በማባበል ድርጊቱን መፈጸማቸውን በሰጡት ቃል ማመናቸው ተገልጿል።
በግድያው ውስጥ ቀጥተኛ ተሳትፎ እንዳላቸው ከተነገረው ግለሰቦች መካከል ጥላሁን ያሚና አብዲ አለማየሁ እንደተያዙ የተገለጸ ሲሆን ሦስተኛ ተጠርጣሪ ከበደ ገመቹ ግን አለመያዙ ተነግሯል።
አቃቤ ሕጓ እንደተናገሩት በቁጥጥር ስር የሚገኙት ግለሰቦች በምርመራ በሰጡት ቃል እንዳረጋገጡት በተለያዩ ጊዜያት የግድያውን ተልዕኮ ሰጥተዋቸዋል ከተባሉ የሸኔ ቡድን አባላት ጋር ተገናኝተው ግድያውን ለመፈጸም እንደተስማሙ ገልጸዋል ብለዋል።
ተጠርጣሪዎቹ ለተልዕኮው በሚዘጋጁበት ጊዜ የወንጀሉ ኢላማ ማን እንደሚሆን አለማወቃቸውንና ጥቃት የሚፈጸምባቸው ሰዎች ዝርዝር እንዳለ ብቻ እንደተነገራቸው ተናግረዋል ብለዋል።
ከዐቃቤ ሕግ የቀረበው መረጃ እንደሚያመለክተው ከድምጻዊው ግድያ ጋር የቀጥታ ተሳትፎ ያላቸው ሦስቱ ግለሰቦች መለየታቸውን አመልክቶ የድርጊቱ አቀናባሪና አስፈጻሚ ደግሞ ሸኔ የተባለው ቡድን መሆኑን ከተጠርጣሪዎቹ መታወቁ ተገልጿል።
ሰኔ 22 ምሽት አዲስ አበባ ውስጥ በጥይት ተመትቶ የተገደለው የታዋቂው ድምጻዊ የሃጫሉ ሁንዴሳ ግድያ በመላ አገሪቱ ድንጋጤን የፈጠረ ሲሆን ግድያውን ተከትሎም በአዲስ አበባ ከተማና በኦሮሚያ ክልል ውስጥ በተፈጠረ አለመረጋጋት ወደ 200 የሚጠጉ ሰዎች ህይወት ማለፉ ይታወቃል።
ግድያውን ተከትሎ በድርጊቱ የተጠረጠሩ ከአስር በላይ ሰዎች በፖሊስ ተይዘው ምርምራ እየተደረገባቸው እንደሆነ አቃቤ ሕግ ተገልጾ ነበር።