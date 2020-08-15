የአሜሪካ ምርጫ፡ በፖስታ የሚላኩ ድምጾች ለቆጠራ ላይደርሱ እንደሚችሉ የአሜሪካ ፖስታ ቤት አስታወቀ
የአሜሪካ ፖስታ ቤት (ዩኤስፒኤስ) በፖስታ የሚላኩ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ድምጾች ምርጫው በሚካሄድበት ቀን ላይደርሱ ይችላሉ አለ።
በፖስታ የሚላኩት ድምጾች ጥቅምት 3 በሚከናወነው የፕሬዝዳንታው ምርጫ የድምጽ ቆጠራ ላይደርሱ እንደሚችሉ ድርጅቱ ማሳሳቢያ ሰጥቷል።
ድርጅቱ ባለፈው ወር ለአሜሪካ ግዛቶች በጻፈው ደብዳቤ፤ የሚላኩት ድምጾች እንዲደርሱ የተቀመጠው ቀን ከፖስታ አገልግሎት ሰጪው አሠራር ጋር ላይጣጣም ይችላል ብሏል።
የድርጅቱ ኃላፊ የፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ደጋፊ በመሆናቸው፤ የመራጮች ድምጽ ይዘገያል መባሉ እያስተቻቸው ነው።
በቀጣዩ የአሜሪካ ምርጫ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ሳቢያ በርካቶች ድምጽ በፖስታ ይሰጣሉ ተብሎ ይጠበቃል።
በፖስታ የሚሰጥ ድምጽን የሚቃወሙት ትራምፕ፤ ባለፈው ሐሙስ ለድርጅቱ ተጨማሪ ገንዘብ ፈሰስ እንዳይደረግ እንደሚያግዱ አስታውቀዋል።
በፖስታ ድምጽ ከተሰጠ ምርጫው ሊጭበረበርና ተቀናቃኛቸው ጆ ባይደንን ሊጠቅም እንደሚችል ትራምፕ በተደጋጋሚ ገልጸዋል።
ባለሙያዎች እንደሚሉት ከሆነ ግን በፖስታ ድምጽ የመስጠት ሂደት አስተማማኝ ነው።
የቀድሞው ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ፤ "የምርጫ ሂደትን ለማደናቀፍ እየሞከሩ ነው። አስተዳደራቸው ቫይረሱን ከማስወገድ ይልቅ የመራጮችን ድምጽ ማፈን ይፈልጋል” ሲሉ ትራምፕን ተችተዋል።
ዴሞክራቶቹ ናንሲ ፔሎስ እና ሻክ ሹመር፤ ፕሬዘዳንቱ ፖስታ ቤቱ ላይ ጫና ማሳደርና ምርጫውን ለማስተጓጎል መሞከራቸውን እንዲያቆሙ አሳስበዋል።
ምርጫውን በተመለከተ በተሠራ የዳሰሳ ጥናት እንደሚያሳየው፤ አንድ ሦስተኛ የሚሆኑ ሪፐብሊካኖች በአካል ድምጽ ለመስጠት፣ ከግማሽ በላይ የሚሆኑ ዴሞክራቶች ደግሞ በፖስታ ድምጽ ለመስጠት አቅደዋል።
ፖስታ ቤቱ ድምጽ መቁጠሪያ መሣሪያዎችን ማንሳት መጀመሩን ቫይስ ዘግቧል። በሌላ በኩል የግል ፖስታ አገልግሎት ሰጪዎቹ ፌድኤክስ እና ዩፒኤስ ፖስታ ቤቱ ላይ ሊደርስ የሚችለውን ጫና እንዲያቀሉ የቀረበላቸውን ጥያቄ ውድቅ አድርገዋል።
ፖስታ ቤቱ ምን አለ?
160 ቢሊዮን ዶላር እዳ ያለበት ፖስታ ቤቱ ከፍተኛ የበጀት ቀውስ ውስጥ ይገኛል።
የመራጮች ድምጽ በተያዘለት ጊዜ ለቆጠራ ላይደርስ እንደሚችል ሐምሌ ላይ ለአሜሪካ ግዛቶች አስታውቆ ነበር።
የፖስታ ቤቱ ዋና አማካሪ ቶማስ ማርሻል፤ የፔንሰልቬንያ ግዛት ሕግና የፖስታ ቤቱ እንደማይጣጣም ተናግረዋል።
በፔንሰልቬንያ ከፍተኛ ፉክክር ይካሄዳል ተብሎ ይጠበቃል። ባለፈው ምርጫ ትራምፕ ከአንድ በመቶ ያነሰ ድምጽ ያገኙበት ነው።
ፍሎሪዳና ሚሽጋንም ከፖስታ ቤቱ ደብዳቤ እንደተላከላቸው የአሜሪካ መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል።
ከ20 ዓመታት በፊት የፍሎሪዳ ግዛት አሸናፊ የተወሰነው በመቶዎች የሚቆጠሩ ድምጾች ብቻ ከተቆጠሩ በኋላ ነበር። አንዳንዶቹ ድምጾች የተሰረዙ ሲሆን፤ ሂደቱ ሳምንታት የወሰደም ነበር።
ትራምፕ፤ የምርጫውን ውጤት በአንድ ቀን ማወቅ እንጂ ለሳምንታት ውጤትን በተመለከተ በተጓተተ የፍርድ ቤት ሂደት ማለፍ እንደማይፈልጉ ተናግረዋል።
ሆኖም ግን የፖስታ ቤቱን ተጨማሪ በጀት ለማገድ መወሰናቸው፤ የሳምንታት የፍርድ ቤት ሂደት ሊያስከትል ይችላል።
ኦባማ፤ ትራምፕ ፖስታ ቤቱ ላይ ጫና የሚያሳድሩት የመራጮችን ድምጽ ለማገድ ነው ብለዋል። ተቀናቃኛቸው ጆ ባይደን ደግሞ፤ ትራምፕ “ዴሞክራሲን አፍነዋል” ይላሉ።
የፖስታ ድርጅቱ ሚና
የፖስታ ቤቱ መሪ ልዊስ ደጆይ ለሪፐብሊካን ፓርቲ ከፍተኛ የገንዘብ ድጋፍ ከሚያደርጉ አንዱ ናቸው። ተንታኞች እንደሚሉት፤ መሪው ተጨማሪ የሥራ ሰዓትን ማስቆማቸው የፖስታ መልዕክት እንዲዘገይ ምክንያት ሆኗል።
ትራምፕ እንደተናገሩት፤ ፖስታ ቤቱ ተጨማሪ በጀት እንዳያገኝ የወሰኑት በፓስታ የመራጮች ድምጽ መላኩን ስለሚቃወሙ ነው።
የድርጅቱ ተጨማሪ በጀት ጉዳይ አከራካሪ ሆኖ ሳለ፤ 300 ሺህ አባላት ያሉት የፖስታ አድራሾች ማኅበር ጆ ባይደንን እንደሚደግፍ አስታውቋል።
በጉዳዩ ላይ የትራምፕ ቡድን ምንም አላለም።