በአሜሪካ የሰደድ እሳት ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ነዋሪ አፈናቀለ
በአሜሪካዋ ኦሬጎን ግዛት ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ሕዝብ በሰደድ እሳት መፈናቀሉን ባለስልጣናት አስታወቁ። ደረቅ እና ሞቃታማው ንፋስ በኦሬጎን ለተቀሰቀሱት በርካታ የሰደድ እሳቶች ጉልበት ሆኗል።
ባለስልጣናት ከተቀሰቀሱት የሰደድ እሳቶቹ መካከል ቢያንስ አንዱ ሆነ ተብሎ የተጀመረ እሳት ስለመሆኑ ጥርጣሬ አለን ብለዋል። የኦሬጎን ገዢ ኬት ብራዎን በሰደድ እሳቱ የደረሰው የጉዳት መጠን እስካሁን ግልጽ ባይሆንም ቢያንስ አራት ሰዎች መሞታቸው ተረጋግጧል ብለዋል።
በአሁኑ ወቅት 12 የአሜሪካ ግዛቶች ከ100 በላይ በሆኑ የሰደድ እሳት ችግር ውስጥ ናቸው። ከእነዚህ መካከል ደግሞ ኦሬጎን፣ ካሊፎርኒያ እና ዋሽንግተን ግዛቶች ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸው ግዛቶች ሲሆን፤ በእነዚህ ግዛቶች አንዳንድ ከተሞች ሙሉ በሙሉ በእሳት እስከመውደም የሚደርስ ጉዳት ደርሶባቸዋል ተብሏል።
በካሊፎርኒያ ብቻ 10 ሰዎች መሞታቸውም ተጠቅሷል። የሰደድ እሳቱ እስካሁን ከ3.3 ሚሊዮን የእግር ኳስ ሜዳዎች ጋር የሚስተካከል ስፍራን አዳርሷል።
ትናንት ምሽት የኦሬጎን የአደጋ ጊዜ መስሪያ ቤት ከግዛቷ አጠቃላይ 4.2 ሚሊዮን ህዝብ ወደ ግማሽ ሚሊዮን የሚጠጉት በእሳቱ ምክንያት መኖሪያቸውን ጥለው መሰደዳቸውን አስታውቋል።
የግዛቷ አስተዳዳሪም እንዲህ አይነት የሰደድ እሳት ግዛቷ ከዚህ ቀደም አስተናግዳ እንደማታውቅ ገልጸዋል።