በዲሞክራቲክ ኮንጎ ቢያንስ 50 ወርቅ ፈላጊዎች በመደርመስ አደጋ ሞቱ
በዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ወርቅ ማውጫ ስፍራ ባጋጠም የመሬት መደርመስ አደጋ ቢያንስ 50 ሰዎች መሞታቸው ተነገረ።
በዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ሰሜናዊ ክፍል ካሚቱጋ ከምትባል ከተማ ትንሽ ራቅ ብሎ በሚገኝ የወርቅ ማውጫ ስፍራ በደረሰ የመሬት መደርመስ አደጋ ቢያንስ 50 ሰዎች ሳይሞቱ እንዳልቀሩ በአካባቢው የሚንቀሳቀስ በጎ አድራጎት ድርጅትን ጠቅሶ ሩዌይተርስ ዘግቧል።
በወርቅ ማውጫ ዋሻው አደጋው የደረሰው በወቅቱ ጥሎ የነበረው ከባድ ዝናብ ምክንያት እንደሆነ በአካበቢው የሚሰራው በጎ አድራጎት ድርጅት ፕሬዝደንት የሆኑት ኤሚሊዬን ኢቶንግዋ ገልጸዋል።
''በርካታ በቁፋሮ ላይ ተሰማርተው የነበሩ ሰራተኞች ድንገት ሲደረመስ ውስጥ ስለነበሩ ማናቸውም መውጣት አልቻሉም። እያወራን ያለነው 50 የሚሆኑ ወጣቶች እዛው ታፍነው ስለመቅረታቸው ነው'' ብለዋል ፕሬዝዳንቷ።
በማህበራዊ ሚዲያ የተሰራጩ ፎቶዎችና ተንቀሳቃሽ ምስሎች እንዳሳዩት በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በአካባቢው የተሰበሰቡ ሲሆን አንዳንዶቹም በተደረመሰው ዋሻ መግቢያ በኩል ሆነው ሲያለቅሱ ተስተውሏል።
በኮንጎ እንዲህ አይነት አደጋዎች የተለመዱ ሲሆን ሰዎች ብዙ ጊዜ ፍቃድ በሌለውና ባልተደራጀ መልኩ ወርቅ ለማውጣት ሲሞክሩ ነው መሰል አደጋዎች የሚከሰቱት።
ባለፈው ጥቅምት ወር እንኳን በዴሞክራቲክ ሩፐብሊክ ኮንጎ በወርቅ ማውጫ ስፍራ ላይ በደረሰ አደጋ 16 ሰዎች ሕይወታቸው ማለፉ የሚታወስ ሲሆን በሌላ የኮባልት ማውጫ ቦታ ላይ በደረሰ አደጋ ደግሞ 43 ማዕድን አውጪዎች ሞተዋል።