የባራክ ኦባማ መጽሐፍ በቅርቡ ገበያ ላይ ይውላል
የቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ መጽሐፍ ጽፈዋል፡፡
የኅዳሩን የአሜሪካ ምርጫ አስታኮ ገበያ ላይ ይውላል ተብሏል፡፡
የአሜሪካ የመጀመርያው ጥቁር ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ መጽሐፉ የፕሬዝዳንት ዘመኔን ትውስታዎች በሐቅ ያሰፈርኩበት ነው ብለዋል፡፡
የመጽሐፉ ርእስ ኤ ፕሮሚስድ ላንድ ‹‹A Promised Land›› የሚል ሲሆን በኅዳር 17 የአሜሪካ ምርጫን በሁለት ሳምንት ተከትሎ ገበያ ላይ ይውላል። የዲሞክራቲክ ፓርቲ መሪ የነበሩት ባራክ አሜሪካንን ለሁለት የስልጣን ዘመን መርተዋል፡፡
የአሁኑ የዲሞክራቲክ ፓርቲ እጩ ተወዳዳሪና የዶናልድ ትራምፕ ተፋላሚ የኦባማ ምክትል ሆነው ለ8 ዓመታት አገልግለዋል፡፡ ኦባማ በትዊተር ሰሌዳቸው ያሰፈሩት መልእክት ‹‹መጽሐፍ ጽፎ እንደመጨረስ ያለ መልካም ስሜት አላውቅም፡፡
በዚህኛው መጽሐፌ ጥሩ ስሜት ነው ያለኝ ብለዋል፡፡ የኦባማ መጽሐፍ ዳጎስ ያለ ነው፡፡ 768 ገጾች አሉት፡፡ ዝነኛው ፔንጉይን ራንደም ሀውስ ያሳተመው ሲሆን ወደ 25 ቋንቋዎች ተመልሷል ተብሏል፡፡
ኦባማ በመጽሐፋቸው አሜሪካንነና ዓለምን ችግር ውስጥ ከትቶ ስለነበረው ስለ ፋይናንስ ቀውስ፣ ስለ ጤና መድኅን እንዲሁም ስለ ቢን ላደን አገዳደል አውስተዋል፡፡ 44ኛው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ከዚህ ቀደም ሦስት መጻሕፍትን አበርክተዋል፡፡
ድሪምስ ፍሮም ማይ ፋዘር፣ ዘ ኦደሲቲ ኦፍ ሆፕ እንዲሁም ኦፍ ስሪ ሲንግ የሚል የልጆች መጽሐፍ አላቸው፡፡
There’s no feeling like finishing a book, and I’m proud of this one. In A Promised Land, I try to provide an honest accounting of my presidency, the forces we grapple with as a nation, and how we can heal our divisions and make democracy work for everybody. pic.twitter.com/T1QSZVDvOm— Barack Obama (@BarackObama) September 17, 2020
የ Twitter ይዘት መጨረሻ, 1
ባለቤታቸው ክብርት ሚሼል ኦባማ የጻፈችው ቢካሚንግ የተሰኘ መጽሐፍ በ5 ወራት 10 ሚሊዮን ቅጂ በመሸጥ የዓለምን ክብረ ወሰን ይዟል፡፡