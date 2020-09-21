ከእጽዋት የተሠሩ የአፍሪካ የኮቪድ-19 መድኃኒቶች ፍቱንነት ሊፈተሽ ነው
የዓለም ጤና ድርጅት ከእጽዋት የተሠሩ የአፍሪካ የኮቪድ-19 መድኃኒቶች ፍቱንነት የሚፈተሽበትን ሕገ ደንብ አውጥቷል።
በባህላዊ መንገድ የሚዘጋጁ መድኃኒቶች ውጤታማነትና አስተማማኝነት የሚለካው በሳይንስ ነው ተብሏል።
ውጤታማ ሆኖ የተገኘ መድኃኒት በስፋት እንደሚመረትም ድርጅቱ አስታውቋል።
ከዚህ ቀደም የማዳጋስካሩ ፕሬዘዳንት ለኮቪድ-19 ፍቱን መድኃኒት ማግኘታቸውን ሲገልጹ፤ የዓለም ጤና ድርጅት ምርመራ ያልተደረገበት መድኃኒት ጥቅም ላይ መዋል የለበትም ማለቱ ይታወሳል።
ድርጅቱ ያወጣቸው አዲስ ሕገ ደንቦች አፍሪካ ውስጥ ያሉ ሳይንቲስቶች በአግባቡ መድኃኒቶች ላይ ሙከራ እንዲያደርጉ ይረዳል ተብሏል።
በመላው ዓለም ከ30 ሚሊዮን በላይ ሰዎች በቫይረሱ ሲያዙ 957,000 ሞተዋል። በአፍሪካ 1.3 ሚሊዮን ሰዎች ቫይረሱ ተገኝቶባቸዋል። 33,000 ሰዎች ሕይወታቸው አልፏል።
140 ክትባቶች ላይ ምርምር እየተደረገ ሲሆን፤ ከነዚህ መካከል በሰው ላይ የተሞከሩም አሉ። የአፍሪካ ባህላዊ መድኃኒት ላይ የሚደረጉ ሙከራዎች በዚህ ጎራ እንዲቀላቀሉ ነው የዓለም ጤና ድርጅት የወሰነው።
መድኃኒቶች የሚፈተሹበትን ሕግ የዓለም ጤና ድርጅት፣ የአፍሪካ የበሽታ መቆጣጠሪያና መከላከያ ተቋም እና የአፍሪካ ህብረት የማኅበራዊ ጉዳዮች ክፍል ተስማምተውበታል።
በሦስት ዙር የሚካሄደው ምርምር የመጨረሻው ምዕራፍ በሰዎች ላይ የሚካሄድ ሙከራ ነው።
ሕገ ደንቡን ያጸደቀው ቡድን ሊቀ መንበር ፕ/ር ሞቲላፑላ ጊልበርት ማትሲቢሳ “መርሁ ተቀባይነት ማግኘቱ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚሰራጨው ከእጽዋት የተዘጋጀ መድኃኒት ውጤታማ ስለመሆኑ ማረጋገጫ ነው” ብለዋል።
ኮቪድ-19 እንደ ኢቦላ ሁሉ በጤናው ዘርፍ ዓለም አቀፍ ትብብር እንደሚያስፈልግ ማሳየቱን በዓለም ጤና ድርጅት የሚሠሩት ዶ/ር ፕሮስፐር ቱሙሲሜ ተናግረዋል።
“ባህላዊዎቹን ጨምሮ በተለያዩ መድኃኒቶች ላይ ሰፊ ምርምር ያስፈልጋል” ብለዋል።
የዓለም ጤና ድርጅት ባወጣው መርህ መሠረት፤ በአህጉሪቱ የሚዘጋጁ መድኃኒቶች ፍቱንነት በ60 ቀናት እንደሚፈተሽ ዶክተሩ አክለዋል።
የማዳጋስካሩ ፕሬዘዳንት አንድሪ ራጆሊና በሦሰት ሳምንት ውስጥ በ20 ሰዎች ላይ የተሞከረና ኮሮናቫይረስን የሚፈውስ መድኃኒት መገኘቱን የተናገሩት ግንቦት ላይ ነበር።
በማዳጋስካር 15,925 ሰዎች በቫይረሱ ተይዘው 216 ቢሞቱም፤ መድኃኒቱ ውጤታማ መሆኑን ፕሬዘዳንቱ ተናግረዋል። የወባ መድኃኒት የሚሠራበትን ቅጠል ጨምሮ ከሌሎችም እጽዋት የተሠራውን መድኃኒት ወደተለያዩ የአፍሪካ አገራትም ትልኮ እንደነበር ይታወሳል።