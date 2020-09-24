የትግራይ ምርጫ ፡ "እኛ በሕዝብ ድምፅ እንጂ በችሮታ ምክር ቤት አንገባም" ሳልሳይ ወያነ
በትግራይ ክልል በቅርቡ በተካሄደውና የፌዴሬሽን ምክር ቤት ተቀባይነት የለውም ባለው ምርጫ ህወሓት 189 ወንበር ማግኘቱ የክልሉ ምርጫ ቦርድ ማሳወቁ ይታወሳል።
በዚህ የምርጫ ውጤት ድልድል አንድ ወንበር ብቻ ለባይቶና ፓርቲ እንዲሰጥ ቢወሰንም ባይቶና ግን ምክር ቤት ለመግባት ፍቃደኛ እንዳልሆነ ለቢቢሲ ተናግሮ ነበር።
ይህንን ተከትሎም ሌሎች በምርጫው ድምጽ ያላገኙ አራት ተፎካካሪ የፖለቲካ ድርጅቶች በምክር ቤቱ ውስጥ የሚኖራቸውን ተሳትፎ በሚመለከት በትናንትናው ውይይት ማካሄዳቸው ተነግሯል።
የትግራይ ምክር ቤትም አራቱን ተቀናቃኝ ፓርቲዎች በዝግ ስብሰባ በመጥራት "ድምጽ የማትሰጡበት ወንበር ብንሰጣችሁ ምን ይመስላችኋል?" የሚል ጥያቄ እንዳቀረበላቸው የትግራይ ነጻነት ፓርቲ ሊቀ መንበር አቶ ግርማይ በርሄ ይናገራሉ።
በዚህ ሐሳብ ላይ አራቱ ፓርቲዎች ያንፀባረቁት አቋም የተለያየ ነው።
የሳልሳይ ወያነ የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ክንፈ ሐዱሽን "ምክር ቤት ትገባላችሁ ወይ?" ተብሎ ከቢቢሲ ለቀረበላቸው ጥያቄ "እኛ ምክር ቤት መግባት የምንፈልገው ሕዝብ መርጦን እንጂ በችሮታ አይደለም። ድምፅ በማንሰጥበት በእነሱ በኩል ስጦታ በሚመስል መልኩ የተወሰነን ወንበር አንቀበልም" ብለዋል።
አቶ ክንፈ ይህንን ሃሳብ ውድቅ ያደረጉበትንም ሦስት መሰረታዊ ምክንያቶችም ያስረዳሉ።
"በተደረገው ምርጫ መሰረት መቶ በመቶ ህወሓት እንዳሸነፈ እየታወቀ ከዚያ ውጪ ያለ አሰራር ግን ሕጋዊ የሆነ መሰረት የለውም" ይላሉ።
"ቀድሞ የወጣውን የምርጫ ሕግ መሰረት ያላደረገ ሥራ እንዲሰራ አንፈልግም። ላለፈ ምርጫ ሕግ አሁን ማውጣት አያስፈልግም ምክንያቱም ሕግ ወደ ኋላ ተመልሶ ስለማይሰራ" በማለት አካሄዱ ሕጋዊ እንዳልሆነ አመልክተዋል።
የትግራይ ክልል ምርጫ ከመደረጉ በፊትም የምርጫ ሥርዓቱን በተመለከተ 'ሚክስድ ፐሮፖርሽን' [ቅይጥ ተመጣጣኝ] ተብሎ የሚጠራው አሰራር በአዋጁ እንዲካተት ፓርቲያቸው ሐሳብ ቢያቀርብም ተቀባይነት እንዳላገኘ ይናገራሉ።
ይህ የውክልና ሥርዓት የአብላጫና ንፅፅራዊ (Majority and Proportional) የድምፅ አሰጣጥን የሚከተል ሥርዓት ነው።
"ድሮም እንዲህ አይነት ችግሮችን ሊፈታ የሚችል ነበር፤ ይሄ የምርጫ ሥርዓት አዋጅ ሆኖ ቢወጣ ኖሮ አሁን የተፈጠረውን ችግር የሚፈታ ነበር። ነገር ግን እነሱ በጊዜው አልተቀበሉትም" ይላሉ።
አቶ ግርማይ በርሄ በበኩላቸው የትግራይ ምክር ቤት የሰጣቸውን እድል እንደ አንድ የመታገያ መድረክ እንደሚቀበሉት አስታውቀዋል።
ሆኖም ፓርቲያቸው የምርጫው ኮሚሽኑ ሕግ ጥሰት ፈፅሟል ብለው እንደሚያምኑ ያስረዳሉ።
በምርጫ አዋጁ መሰረት 80/20 'ሚክስድ ፓራራል' የሚል ቢሆንም የተደረገው ግን ያሉትን 190 ወንበሮች ለህወሓት ጠቅልሎ የሰጠ አሰራር ነው ይላሉ።
በአዲሱ የክልሉ ምክር ቤት የመቀመጫ ድልድል ሕግ መሠረት ህወሓት ካገኛቸው 152 የምክር ቤት መቀመጫዎች በተጨማሪ 38 ወንበሮች ለተቃዋሚ ፓርቲዎች ይከፋፈላሉ ተብሎ ተጠብቆ ነበር።
ነገር ግን ተርፈው ከነበሩትና በተመጣጣኝ ውክልና እንደሚከፋፈሉ ከተገለፀው 38 የምክር ቤት መቀመጫዎች ህወሓት 37.35ቱን አግኝቷል፤ በአጠቃላይ ድምርም 189 ወንበሮችን ወስዷል።
በተመጣጣኝ ውክልናው ክፍፍል ቀመር መስረት ቀሪዋን 0.65 ወይም አንድ ወንበር ለባይቶና ቢሰጥም አቶ ግርማይ በርሄ ወንበሮቹን መቶ በመቶ ህወሃት እንዲወስዳቸው ተደርጓል ይላሉ።
"በቀረችው አንዲት ወንበርም ብዙ ድምፅ ያለው ህወሓት ስለሆነ ስለዚህ በሕጉ መሰረት ህወሓት 190 ወንበሮች መውሰድ አለበት ብለን ጨርሰናል" ብለዋል።
ሆኖም ግን ምክር ቤቱ ከዚህ ቀደምም ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍል ተውጣጥተው ሃሳባቸውን እንዲሰጡ የሚያደርግ አሰራር አለው የሚሉት አቶ ግርማይ፤ ይህም ተሞክሮ በተለያዩ አገራት ውስጥም ያለ ነው ይላሉ።
"ምክር ቤትም ሀሳባችን የምንገልጽበት አንድ መድረክ ነው። ስለዚህ ሀሳባችን የምንገልጽበት መድረክ ባገኘን ቁጥር ለመጠቀም ዝግጁ ነን፤ ለዚያም ነው ገብተን መታገያ እናደርገዋለን ነው እያልን ያለነው" ብለዋል።
የአሲምባ ፓርቲ በትግራይ ምክር ቤት ድምጽ አልባ ሆኖ የመግባቱን ነገር እንደተቀበለው የፓርቲው ሊቀ መንበር አቶ ዶሪ አስገዶም ለቢቢሲ ተናግረዋል።
የትግራይ ምክር ቤት ተፎካካሪ ፓርቲዎች እንዲሳተፉ ለምን ሃሳብ አቀረበ የሚል ጥያቄ ለአቶ ክንፈ ሐዱሽ አቅርበን ነበር።
"የምርጫ ውጤቱ ከታወቀ በኋላ ከሕዝቡም ሆነ ከተለያዩ ወገኖች የተፎካካሪ ፓርቲዎች ወደ ምክር ቤት መግባት ነበረባቸው የሚሉ፤ እንዲሁም መቶ ፐርሰንት ተቀባይነት የለውም የሚል የተቃውሞ ድምፅ መምጣቱን ተከትሎ ያንን ለማረጋጋት ነውም" የሚሉት አቶ ክንፈ "በስልጣን ላይ ያለው ፓርቲ ቅቡልነት እንዲኖረው ለማድረግ የታሰበ ይመስለናል" በማለትም ያስረዳሉ።
ሆኖም "የገዢው ፓርቲ የሚያመጣቸው ሃሳቦች፣ ለገዢው ፓርቲ ብቻ የሚጠቅሙ ሃሳቦች ላይ መሳተፍ አንፈልግም፤ ሕዝባችንንም ሆነ ድርጅታችንን የሚጠቅም ሃሳብ ነው የምናስቀድመው" ይላሉ።
ፓርቲው የቀረበለትን ግብዣ አለመቀበሉ ህወሓትን ሊያስከፋ አይችልም ወይ፣ ውሳኔውን ስትወስኑስ ከገዢው ፓርቲ ሊመጣ የሚችል ቅሬታ አያሰጋችሁም ወይ የሚል ጥያቄ የቀረበላቸው አቶ ክንፈ።
ሁሉም ፓርቲዎች አንቀበልም የሚል ምላሽ እንዳልሰጡና ውሳኔያቸው በገዢው ፓርቲ ሊመጣ የሚችለውን አደጋ በማየት አይደለም እንዳልሆነና "ለሚመጣውም ማንኛውም ሁኔታ ዝግጁ ንነ፤ ውሳኔያችን ከድርጅታችንና ከህዝባችን መርህና ጥቅም ጋር ይሄዳል ወይስ አይሄድም የሚል ነው" ብለዋል።