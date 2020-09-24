ጥቁር አሜሪካዊቷ የጤና ባለሙያ ላይ 32 ጥይት የተኮሱት ፖሊሶች በግድያ አይጠየቁም መባሉ ተቃውሞ አስነሳ
መጋቢት ወር ላይ በቤቷ ውስጥ እያለች በፖሊሶች የተገደለችው ጥቁር አሜሪካዊቷ የጤና ባለሙያ ብሪዮና ቴይለር ላይ 32 ጥይት ተኩሰው ገድለዋታል የተባሉት ፖሊሶች በግድያ ወንጀል አይጠየቁም በማለት ፍርድ ቤት መወሰኑን ተከትሎ በአሜሪካ ተቃውሞ ተቀጣጥሏል።
በሺዎች የሚቆጠሩ ሰልፈኞች ውሳኔውን ለመቃወም በወጡባት በአሜሪካ ሉዚቪል ከተማም ሁለት ፖሊሶች ተተኩሶባቸዋል ተብሏል።
ከወራት በፊት ነበር የሉዚቪል ከተማ ሶስት ፖሊሶች ሌሊት ላይ የ26 አመቷ ብሪዮና ቴይለር ቤት ያመሩት፤ በወቅቱ ከወንድ ጓደኛዋ ጋር ተኝታ ነበር።
ዕፅ በማዘዋወር የጠረጠሩት የዱሮ ጓደኛዋ የሷን አድራሻ ሊጠቀም ይችላል በሚልም ነበር በሌሊት ቤቷን ሊፈትሹ የመጡት።
በሌሊትም ምንም ሳያሰሙ በሩን ገንጥለው የገቡትን ፖሊሶች ማንነት ያላወቀው የወንድ ጓደኛዋ ሌቦች መስለውት መተኮሱ ተነግሯል።
የያዘውም ሽጉጥ ፈቃድ ያለው ነው።
ፖሊሶቹ የተተኮሰው ሽጉጥ አንደኛውን ፖሊስ እግሩ ላይ ተመትቷል ብለዋል።
ሆኖም በምላሹ 32 ሽጉጦችን በመተኮስ ጥቁር አሜሪካዊቷን የጤና ባለሙያ ህይወት ቀጥፏል።
በግርግሩ ከእንቅልፏ የተነሳችው ብሪዮና በኮሪደሩ ላይ እያለች በተተኮሰባት ተደጋጋሚ ጥይት ህይወቷ አልፏል።
ፖሊሶቹ የያዙት የእስር ማዘዣ ሳያንኳኩ እንዲገቡ የሚፈቅድ ነው ቢሉም በትናንትናው ዕለት እንዲህ አይነት የፍርድ ቤት ወረቀት እንዳልያያዙ ተገልጿል።
ጎረቤቶችም ቢሆኑ ፖሊሶቹ ማንነታቸውን ሳያሳውቁ በደረቀ ሌሊት በርግደው እንደገቡ ለአገሪቱ ሚዲያ ተናግረዋል።
በቤቷ ምንም አይነት አደንዛዥ ዕፅ ያልተገኘ ሲሆን የጀፈርሰን ግዛት አቃቤ ህግ ቶማስ ዋይን በበኩላቸው ከተኩሱ በኋላ ፍተሻው እንዲቀር ተወስኖ ነበር ብለዋል።
ከዚህም በተጨማሪ ፖሊሶቹ ብሪዮና ከተገደለች በኋላ ስለ ክስተቱን አስመልክቶ ባስገቡት ሪፖርት ምንም ጉዳት አልደረሰ፤ በሩን ገንጥለው ቢገቡም ኃይል አልተጠቀምንም ብለዋል።
የብሪዮና ጓደኛ ዋከር በፖሊስ ግድያ ሙከራ ተከሶ የነበረ ቢሆንም በኋላ በነበረው ውዝግብ የተነሳ ክሱ ውድቅ ሆኗል።
በትንትናው እለት ብሬት ሃንኪሰን የተባለው ፖሊስ በአካባቢው መኖሪያ ቤቶች ላይ ጥይት በመተኮሱ አደጋ ውስጥ ነዋሪውን ከተዋል በሚል ቢከሰስም በብሪዮና ግድያ ማንም ተጠያቂ አይሆንም ተብሏል።
ሁለቱ ፖሊሶች ደግሞ ምንም ክስ አይመሰረትባቸውም መባሉ በርካቶችን አስቆጥቷል።
የሉዚቪል ከተማ ፖሊስ ኃላፊ ሮበርት ሽሮደር በተቃውሞው የተተኮሰባቸው ፖሊሶች አደጋ ከፍተኛ ከባድ እንዳልሆነና ህይወትንም አደጋ ውስጥ የሚከት እንዳልሆነ ተናግረዋል። ተጠርጣሪም በቁጥጥር ስር ውሏል ብለዋል።
በከተማዋ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የተጣለ ሲሆን የአገሪቱ መከላከያ ኃይልም ተሰማርቷል።
የከተማዋ ከንቲባ ግሬግ ፊሸር ከምሽቱ ሶስት በኋላ መንቀሳቀስ አይቻልም በሚል ለሶስት ቀናት የሚቆይ የሰዓት እላፊ አዋጁን አሳውቀዋል።
ሆኖም በርካታ ተቃዋሚዎች ይህንን በመተላለፍ ለብሪዮና ፍትህ እየጠየቁ ነው።