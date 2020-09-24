ሰሜን ኮሪያ አንድ የደቡብ ኮሪያን ኃላፊ 'ገድላ አቃጥላለች' ተባለ
የሰሜን ኮሪያ ወታደሮች አንድ የደቡብ ኮሪያ ኃላፊ ተኩሰው ከደገሉ በኋላ ሬሳውን ማቃጠላቸውን የደቡብ ኮሪያ መከላከያ ሚኒስቴር አስታወቀ።
ክስተቱንም ''እጅግ ጭካኔ የተሞላበት ተግባር'' በማለት ገልጾታል።
ደቡቡ ኮሪያ እንደገለጸችው ኃላፊው የአሰሳ ጀልባ ላይ ሳለ ነበር በድንገት የተሰወረው። ከቆይታ በኋላም አስክሬኑ በሰሜን ኮሪያ የውሀ ክልል ውስጥ መገኘቱ ተገልጿል።
''የሰሜን ኮሪያ ወታደሮች ተኩሰው ነው የገደሉት። በመቀጠል አስክሬኑ ላይ ነዳጅ ዘይት በማርከፍከፍ በእሳት አቃጥለውታል'' ብሏል ሚኒስቴሩ ባወጣው መግለጫ ላይ።
ይህንን መረጃ ማግኘት የቻልኩትም የተለያዩ ወታደራዊ መረጃ መሰብሰቢያ መንገዶችን በመጠቀም ነው ብሏል።
በጉዳዩ ላይ እስካሁን ሰሜን ኮሪያ ምንም ያለችው ነገር የለም።
ደቡብ ኮሪያ በሰሜን ኮሪያ ዜጋዬ ተገደለብኝ ስትል ይሄኛው ለሁለተኛ ጊዜ ነው።