“አልማዝ በአማርኛም በእንግሊዘኛም ታስቀን ነበር” አልማዝ ኃይሌ ስትታወስ
በትወና እንዲሁም በማስታወቂያም አንጋፋ ከሆኑ ባለሙያዎች አንዷ አልማዝ ኃይሌ ከዚህ ዓለም በሞት ተለየች።
ለሳምንታት ታማ የነበረችው አልማዝ ዛሬ ማለዳ እንዳረፈችና ሥርዓተ ቀብሯ ነገ በመንበረ ፀባኦት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል እንደሚፈጸም ብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያው ዘግቧል።
በቴአትር፣ በፊልም፣ በተከታታይ የቴሌቭዥን እና ሬዲዮ ድራማዎች እንዲሁም በማስታወቂያ ዘርፍም ለዓመታት የሠራችው አልማዝ ስመ ጥር ከሆኑ የኪነ ጥበብ ሰዎች አንዷ ናት።
አብረዋት ከሠሩና በቅርብ ከሚያውቋት መካከል በጽሑፍ፣ በዝግጅት፣ በትወናና ሌሎችም የጥበብ ሙያዎች የሚታወቀው ተስፋዬ አበበን አነጋግረናል።
“በቅርቡ ባልና ሚስት ሆነን ተውነን ነበር”
ተስፋዬ አልማዝን የሚያስታውሳት ብሔራዊ ቴአትር (የቀድሞው ቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ቴአትር) በተወዛዋዥነት ስትቀጠር ነው።
ከአራት ዓሠርታት በፊት ከነአልጋነሽ ታሪኩ ጋር ዘመናዊና ባህላዊ ውዝዋዜ ያቀርቡ ነበር። ከዛም ወደ ትወናው ገባች።
“አልማዝ ኮሜድያን ነች። በጣም ታስቀናለች” ሲል ተስፋዬ ያስታውሳታል።
ከብሔራዊ ቴአትር ጡረታ ከወጣች በኋላ “በፊልሙ ዘርፍ ይሻሟታል” ሲል ከሷ ጋር ለመሥራት በርካቶች እንደሚጓጉም ይናገራል።
“አልማዝ ቁምነገረኛም ናት። ለአገሯ ልዩ ፍቅር አላት” የሚለው ተስፋዬ በቅርቡ ባልና ሚስት ሆነው በተከታታይ ድራማ ላይ መተወናቸውን ነግሮናል።
ድራማው ላይ ተስፋዬ የደን ልማት ሠራተኛ ሲሆን ከባለቤቱ ጋር አዘውትርው ሲጋጩ ይታያል። ከዛም ልጆቻቸው ጣልቃ ይገቡና እርቅ ይወርዳል።
ተስፋዬ ከድራማው የማይረሳው ክፍል አልማዝ የምትጫወታት ገጸ ባህሪ መርዶ ተነግሯት ስታለቅስ ነው።
“እውነተኛ እንባ እያፈሰሰች ነበር። የማስመሰል ብቃቷ የሚገርም ነው። 'facial expression' የምንለው የተዋጣላት ናት።”
ለሻይ እረፍት ሲያደርጉ አልማዝ በጣም ታስቃቸው እንደነበርም ያስታውሳል። “በአማርኛም በእንግሊዘኛም ታስቀን ነበር” ይላል።
አልማዝ ብሔራዊ ቴአትር ሳለች ከአልጋነሽ ታሪኩ፣ አሰለፈች በቀለ፣ ጠለላ ከበደ፣ አስናቀች ወርቁና ከሌሎችም በርካታ እውቅ ባለሙያዎች ጋር ሠርታለች።
በአንድ ቴአትር መነኩሴ ሆና የተወነችውን ተስፋዬ አይረሳውም። አልማዝ “ትራጀዲም ኮሜዲም ይዋጣላታል” የሚለውም ለዚህ ነው።
በማስታወቂያው ዘርፍ የሸኖ ለጋ ቂቤ ማስታወቂያን በርካቶች አይዘነጉትም።
ተስፋዬም “ሸኖ ለጋ ቂቤን ያስተዋወቀችው ግሩም አርጋ ነው። ምስሏ በየቢልቦርዱ ተሰቅሎ እንደነበር ትዝ ይለኛል” ይላል።
አልማዝ ያልተጫወተችው አይነት ገጸ ባህሪ አለ ለማለት ይከብዳል።
ተስፋዬ የሚገልጻትም “ትወና የተፈጥሮ ጸጋዋ ነው። ማንም ሳያስተምራት ራሷን በራሷ ያስተማረች ባለሙያ ናት” በማለት ነው።