የናይጄሪያውን አስተዳዳሪ ለመግደል ቦምብ በአህያ ተጠምዶባቸው ነበር ተባለ
ከእስላማዊ ቡድን አይኤስ ጋር ግንኙነት አላቸው የተባሉ ታጣቂዎች የናይጄሪያውን አገረ ገዢ ለመግደል ቦምብ በአህያ አጥምደው ነበር ተባለ።
የሰሜን ምስራቋ ቦርኖ ግዛት አስተዳዳሪው ባባጋና ዙለም ከባጋ ከተማ ወደ መዲናዋ ማይዱጉሪ እየተመለሱ ባለበት ወቅት ታጣቂዎች አድፍጠው እየጠበቋቸው ነበር።
አስተዳዳሪው በወቅቱ ከስድስት አመታት በፊት ከጥቃት ያመለጡ በመቶዎች የሚቆጠሩ ነዋሪዎችን ከፀጥታ ኃይሎች ጋር አጅበው ወደ ከተማዋ ሲመለሱ ነበር።
የፀጥታ ኃይሎች አህያዋን ሲያዩ የተኮሱ ሲሆን የተጠመደው ቦምብ ፈነዳ፣ ታጣቂዎቹም ካደፈጡበት ወጥተው መተኮስ እንደጀመሩም በአስተዳዳሪው መኪና ውስጥ የነበረ የአይን እማኝ ለቢቢሲ ተናግሯል።
በርካታዎቹ ታጣቂዎች የተገደሉ ሲሆን አስተዳዳሪውም ሆነ በመኪናው ውስጥ የነበሩ ሰዎች አልተጎዱም ተብሏል።
ባባጋና በጥቃት የተፈናቀሉ ሰዎችን የምግብ ደህንነት ማረጋገጥ ለግዛቷ በገንዘብ ደረጃ አዋጭ በመሆኑ ተመልሰው ቤታቸውን እንዲገነቡና በዚያም መንግሥታቸው እንደሚረዳ መናገራቸውን አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ በዘገባው አስነብቧል።
ሆኖም በርካታ የእርዳታ ድርጅቶች ተፈናቃዮቹን ወደመጡበት መመለስ ደህንነታቸውን አደጋ ውስጥ መክተት ነው እያሉ ነው።
አስተዳዳሪው ከሁለት ቀናት በፊትም ቻድ ሃይቅ አካባቢ ሲጓዙ ጥቃት ደርሶባቸውም በተመሳሳይ መልኩ ተርፈዋል።
በዚህ ጥቃትም 18 ሰዎች የተገደሉ ሲሆን፣ ከነዚህም መካከል አስራ አራት ፖሊሶችና አራት ንፁሃን ዜጎች ይገኙበታል።
የምዕራብ አፍሪካ ግዛት አይኤስ ቡድን ታጣቂዎች ከጥቃቱ ጀርባ አሉበት ተብሏል። ይህ ቡድን ከአስር አመት በፊት በሰሜናዊ ምስራቅ ናይጄሪያ የተመሰረተው ቦኮ ሃራም የተገነጠለ ቡድን ነው።
ቡድኑ በጎረቤት አገሮችም ላይ ከ30 ሺህ ሰዎች በላይ እንዲሞቱና ከሁለት ሚሊዮን በላይም ሃብት፣ ንብረታቸውን ትተው እንዲፈናቀሉ ምክንያት ሆኗል ይላል ከተባበሩት መንግሥታት የተገኘው መረጃ።