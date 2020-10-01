የእነ አቶ ጃዋር የዕለቱ የፍርድ ቤት ውሎ
የድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ተከትሎ በተከሰተው አለመረጋጋት ጋር በተያያዘ በቁጥጥር ስር ያሉት አቶ ጃዋር መሃመድና 24 ሰዎች ላይ የተመሰረተውን ክስ በዛሬው እለት መሰማት ጀምሯል።
ክሳቸውም እየተሰማ ያለው በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሲሆን፤ አቶ ጀዋር መሐመድ፣ አቶ በቀለ ገርባ፣ ሐምዛ አዳነ፣ ሸምሰዲን ጠሃ ፍርድ ቤት የተገኙት የማረሚያ ቤቱን ቢጫ ደንብ ልብስ ለብሰው ነው።
ከዚህም በተጨማሪ የሃጫሉ ምስል ያለበት የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ አድርገው ታይተዋል።
ተከሳሾቹ ለሁለት በሰንሰለት ታስረው ችሎት ላይ የቀረቡ ሲሆን አቃቤ ሕጎች ወደ ችሎቱ ሲገቡ እጃቸውን ከፍ አድርገው እንደታሰሩ አሳይተዋል።
በመቀጠልም አቃቤ ሕግ ሰንሰለቱ ከእጃቸው ላይ እንዲፈታ በማዘዙ ተፈትቶላቸዋል።
ከዚህ በፊት ሌላ ክስ ስላለባቸው መገኘት ያልቻሉት የኦፌኮ አባሉ አቶ ደጀኔ ጣፋ ዛሬ ተገኝተዋል።
ችሎቱ መታየት የጀመረው በፍትሕ አዳራሽ ሲሆን በአዳራሾቹ የተከሳሽ ቤተሰቦችን ጨምሮ 20 ሰዎች ተገኝተዋል።
ችሎቱ እንደተጀመረ ሐምዛ ቦረና "ከጠዋት ጀምሮ በሰንሰለት ታስረን ነው ያለነው፣ እዚህ ቤት ውስጥ ለሁለት ሰዓት በሰንሰለት ታስረን ነው የቆየነው። እንዲፈቱንም ብንጠይቅም ሊፈቱልን አልቻሉም" ብለዋል።
በሌላ በኩል የኦኤምኤን ጋዜጠኛ መለሰ ድሪብሳ "ማለዳ 12 ሰዓት ላይ መጥተው በር አንኳኩብን። ቁርስ እንኳ እንድንበላ አልፈቀዱልንም" በማለት በእንዲህ አይነት ሁኔታ ችሎት ላይ መቆየት እንደማይችሉ ተናግረዋል።
የተከሳሾቹ ጠበቆች በበኩላቸው "እነዚህ ሰዎች የፖለቲካ ሰዎች በመሆናቸው በእንዲህ አይነት ሁኔታ እጃቸው በሰንሰለት መታሰሩ ክብራቸውን ማዋረድ ስለሆነ እዚህ ላይ ፍርድ ቤቱ ትዕዛዝ እንዲሰጥልን እንጠይቃለን" ብለዋል።
ሸምሰዲን ጠሃ የሕክምና አገልግሎት እያገኘ አለመሆኑን ጠበቆቹ ጨምረው ተናግረዋል።
ከተከሳሾቹ 17ኛ ተርታ ላይ የሚገኘው የሃምሳ አለቃ አለምወርቅ አሰፋ ባለቤታቸው ከአገር ውጪ እንደምትገኝ በመጥቀስ በስልክ እንዲገናኙ ሁኔታዎች እንዲመቻቹላቸው ጠበቆቹ ጠይቀዋል።
ስድስተኛ ተከሳሽ መስታርድ ተማም ደግሞ ትዳር ሊመሰርት ሁለት ሳምንት ሲቀረው መታሰሩን ጠቅሶ፣ ውጪ አገር ካለችው እጮኛው ጋር በስልክ እንዲገናኙ ጠይቀዋል።
በሌላም በኩል በተለያዩ ሶስት ቦታዎች ታስረው ያሉ ተከሳሾች ከጠበቆቻቸውና ከሌሎች ሶስት ሰዎች ውጪ መገናኘት ማውራት እንዳልቻሉ ጠቅሰዋል።
ፍርድ ቤቱም ጠበቆች ደንበኞቻቸውን አንድ ላይ ማግኘት እንዲችሉ ትዕዛዝ እንዲሰጥላቸው አቤቱታቸውን አቅርበዋል።
እነዚህ ሰዎች የሚጎበኙ ሰዎች ቁጥርም እንዳይገደብ ጠበቆቹ አቤቱታቸውን አሰምተዋል።
ሰባተኛ ተሳሽ አረፋት አቡበከር የብሔራዊ መልቀቂያ ፈተና ተፈታኝ መሆኑን በማንሳት መጻህፍቶችና ሌሎች የትምህርት መርጃ መሳሪያዎች እንዲያገኝ ፍርድ ቤቱ ትዕዛዝ እንዲሰጥለት ጠይቋል።
በሌላም በኩል አቶ ደጀኔ ጣፋ ለሕይወታቸው እንደሚሰጉ ተናግረዋል።
"ከትናንት ወዲያ እኛ ባለንበት አንድ ሰው በመስኮት መጥቶ ገብቶ ሲነጋገር ሰምተናል። ማንነታቸውን ስንጠይቅ ምንም ሳይሉን ወጡ። ስለዚህ ማን ገብቶ እንደሚወጣ ስለማናውቅ ለደህንነታቸን እንሰጋለን" ብለዋል።
አቶ ጀዋር መሐመድ በበኩላቸው አቃቤ ሕግ ላይ ቅሬታ እንዳላቸው ለመግለጽ እጃቸውን አውጥተው መናገር ሲጀምሩ፣ ዳኞች ክስ ካላቸው በጠበቆቻቸው በኩል በጽሑፍ እንዲያቀርቡ አዝዘዋል።
እንዲሁም ዳኞች ከጠበቆችና ከተከሳሾች የቀረቡት ክሶች የችሎቱ መጨረሻ ላይ ውሳኔ እንዲሰጥበት በመጠየቅ ክሱን ወደ ማንበብ ገብተዋል።