ኮሮናቫይረስ፡ ትራምፕ አማካሪያቸው በቫይረሱ መያዟን ተከትሎ እራሳቸውን ለይተው ሊያቆዩ ነው
የአሜሪካው ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ የቅርብ አማካሪያቸው በኮሮናቫይረስ መያዟን ተከትሎ እርሳቸው እና ቀዳማዊት እመቤት ሜላኒያ ትራምፕ እራሳቸውን ለይተው ሊያቆዩ እንደሆነ አስታወቁ።
ትራምፕ በትዊተር ገጻቸው ላይ እንዳሰፈሩት እርሳቸው እና ባለቤታቸው የኮሮናቫይረስ ምርመራ አድርገው ውጤቱን በመጠባበቅ ላይ ይገኛሉ።
በኮሮናቫይስ መያዛቸው የተነገረው የትራምፕ አማካሪ የ31 ዓመቷ ሆፕ ሂክስ ናቸው።
በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ላይ ትራምፕ የምርጫ ክርክር ለማድረግ ወደ ኦሃዮ ባቀኑበት ወቅት ሆፕ ሂክስ አብራቸው በኤር ፎርስ ዋን ተጉዛለች። ከሁለት ቀናት በፊት ደግሞ መሪን ዋን በተሰኘው የፕሬዝደንቱ ሄሊኮፍተር ውስጥ ከዶናልድ ትራምፕ ጋር በቅርበት ሆና ተጉዛለች ተብሏል።
ትራምፕ በትዊተር ገጻቸው ላይ “ትንሽ እረፍት እንኳን ሳትወስድ ጠንክራ እየሰራች የነበረችው የሆፕ ሂክስ የኮቪድ-19 ውጤት ፖዘቲቭ ሆኗል። ያሳዝናል!” ካሉ በኋላ “ቀዳማዊ እምቤቷ እና እኔ የራሳችንን ውጤት እየተጠባበቅን እንገኛለን። እስካዛው ድረስ ወደ እራሳችንን ለይተን የምናቆይበትን ሂደት እንጀምራለን” ብለዋል።
ትራምፕ ወደ ለይቶ ማቆያ መግባት ሁለተኛውን ፕሬዝደንታዊ ክርክር እንዴት ሊያውክ እንደሚችል ግልጽ አይደለም። ሁለተኛው የፊት ለፊት ክርክር በፍሎሪዳ ማያሚ ውስጥ ጥቅምት 15 ለማካሄድ ቀን ተቆርጦለታል።
ትራምፕ ለፎክስ ኒውስ “ሆፕ ሁልጊዜም የአፍ እና አፍንጫ መሸፈኛ ታደርግ ነበር። ውጤቷ ግን ፖዘቲቭ ሆኗል” ብለዋል። በሽታው ከ7.2 ሚሊዮን በላይ አሜሪካውያንን ያጠቃ ሲሆን ከ200 ሺህ በላይ ለሚሆኑ ሰዎች ሞት ደግሞ ምክንያት ሆኗል።
ዋይት ሃውስ ለሁሉም የፕሬዝደንቱ አማካሪዎች እና ከፕሬዝደንቱ ጋር በየዕለቱ ለሚገናኙ ሰዎች በሙሉ ምርመራ እንደሚያደርግ አስታውቋል።
ብዙ ጊዜ የአፍ እና አፍንጫ ጭምብል ማድረግን የሚያጣጥሉት ፕሬዝደንት ትራምፕ ከአማካሪዎቻቸው ጋር ሲገናኙ እርቀታቸውን ሲጠብቁ አይታዩም።
ብሉምበርግ እንደዘገበው ከሆነ በኮቪድ-19 መያዟ የተረጋገጠው የትራምፕ አማካሪ የበሽታውን ምልክት አሳይታለች።
ግንቦት ወር ላይ የምክትል ፕሬዝደንቱ አማካሪ ኬቲ ሚለር በቫይረሱ ተይዘው ማገገማቸው ይታወሳል።
ሆፕ ሂክስ የትራምፕ ድርጅትን የተቀላቀለችው እአአ 2014 ላይ ነበር። በወቅቱ የፖለቲካ ልምድ ያልነበራት ሆፕ ከአንድ ዓመት በኋላ የትራምፕ የምርጫ ቅስቀሳ ዘመቻ አካል እንድትሆን ተደረገ።
ትራምፕ "ሆፕስተር" እያሉ የሚጠሯት ሆፕ ሂክስ ትራምፕ ከሚያምኗቸው አማካሪዎች መካከል አንዷ ስትሆን የፕሬዝደንቱን አመለካከት ማስቀየር ከሚችሉ ጥቂት አማካሪዎች መካከል ሆፕ አንዷ ነች ይባላል።