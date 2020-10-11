የቤላሩስ ተቃውሞ፡ የቤላሩስ ፕሬዚደንት እስር ቤት ካሉ ተቃዋሚዎች ጋር ስብሰባ አካሄዱ
የቤላሩሱ ፕሬዚደንት አሌክሳንደር ሉካሹንኮ በእስር ላይ ከሚገኙ የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች ጋር ታስረውበት በሚገኘው እስር ቤት ያልተጠበቀ ስብሰባ ማካሄዳቸው ተገለፀ።
የአገሪቷ የመንግሥት መገናኛ ብዙኃን እንደዘገበው ፕሬዚደንቱ ስብሰባውን የጠሩት በእስር ላይ ከሚገኙ ተቃዋሚዎች ጋር ስለ ሕገ መንግሥት ማሻሻያ ለመወያየት ነው።
ተቃዋሚዎች ስብሰባው በእርሳቸው በኩል ያለውን ድክመት ያሳየ ነው ብለውታል።
ሉካሽንኮ ባሳለፍነው ነሐሴ ላይ በተካሄደው ፕሬዚደንታዊ ምርጫ በአብላጫ ድምፅ አሸንፌያለሁ ቢሉም፤ ያሸነፉት በማጭበርበር እንደሆነ ይነገራል። ይህም በአገሪቷ ከፍተኛ ተቃውሞን አስነስቷል።
ይህንን ተከትሎ ለቀናት በቆየው አለመረጋጋት በሺዎች የሚቆጠሩ ለእስር የተዳረጉ ሲሆን፤ በመቶዎች የሚቆጠሩት ደግሞ በፖሊስ ድብደባ ተፈፅሞባቸዋል።
የአውሮፓ ሕብረትና አሜሪካም የፕሬዚደንት ሉካሽንኮን አዲሱን የፕሬዚደንትነት ዘመን አንቀበልም ብለዋል።
በዚህ በተካሄደው ስብሰባ ላይ ተሳታፊዎች ለ4 ሰዓታት ከግማሽ የቆየውን ስብሰባ ምስጢር ለመጠበቅ ተስማምተው እንደነበር የፕሬዚደንቱ ፕሬስ ጽ/ቤት አስታውቋል።
ይሁን እንጅ በጽ/ቤቱ የተጋራው ፎቶ ፕሬዚደንት ሉካሽንኮ ከ11 የፖለቲካ መሪዎች ጋር ተቀምጠው ያሳያል። በፎቶው ላይ ሁሉም ፈዝዘውና ፈገግታ ርቋቸው ነው የሚታዩት።
ከእነዚህ መካከል መጀመሪያ ላይ በምርጫው የፕሬዚደንት ሉካሽንኮ ጠንካራ ተቀናቃኝ እንደሆኑ ይነገርላቸው የነበሩት የባንክ ባለሙያው ቪክቶር ባባርዮ ይገኙበታል።
ቪክቶር ምንም እንኳን በነሐሴ ወሩ ምርጫ ጠንካራ ተቀናቃኝ የነበሩ ቢሆንም ሐምሌ ወር ላይ ከውድድር ታግደው ለእስር ተዳርገዋል።
የሕግ ባለሙያና የተቃዋሚዎች ማስተባባሪያ ምክር ቤት አባል የሆኑት ሊሊያ ቭላሶቫም በፎቶው ላይ ታይተዋል።
ለአሜሪካው ሴናተር ቤርኔ ሳንደርስ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዘመቻ ላይ የሰሩት ቤላሩስ - አሜሪካዊው የፖለቲካ ሃሳብ አመንጭ [ስትራቴጅስት] ሌላኛው በፎቶው ላይ የታዩ ፖለቲከኛ ናቸው።
የፕሬስ ጽ/ቤቱ የስብሰባውን ቪዲዮም አጋርቷል።
በዚህ ቪዲዮ ላይ ፕሬዚደንት ሉካሽንኮ ለስብሰባው ተሳታፊዎች "ነገሮችን በስፋት ማሰብ እንዳለብን ደጋፊዎቻችሁን ብቻ ሳይሆን ሌላውንም ማሕበረሰብ ለማሳመን እየሞከርኩ ነው" ሲሉ ተደምጠዋል።
ፕሬዚደንቱ እየተካሄደ ያለውን ተቃውሞ በመጥቀስም " በጎዳና ላይ ሕገ-መንግሥትን እንደገና መፃፍ አይቻልም" ሲሉም አክለዋል።
በቪዲዮው ማብቂያ ላይም ተቃዋሚዎቹ በሆነ ነገር ሲስቁ የታዩ ሲሆን፤ ድምፁ ግን እንዳይሰማ ተደርጎ ነበር ተብሏል።
ስብሰባውን አስመልክቶ የፕሬዚደንቱ ዋነኛ ተቀናቃኝ እና አሁን ላይ በአውሮፓዊቷ አገር ሊቱያኒያ በስደት ላይ ያሉት ስቬትላና ቲክሃኖቭስካያ በማህበራዊ ሚዲያ ባጋሩት ፅሁፋቸው ፤ "ፕሬዚደንቱ ወንጀለኛ ሲሉ ይጠሯቸው የነበሩ፤ የፖለቲካ እስረኞች መኖራቸውን አረጋግጠዋል" በማለት "በእስር ቤት ክፍል ውስጥ ውይይት ማካሄድ አይቻልም" ሲሉም አክለዋል።
በፈረንሳይ የቀድሞ አምባሳደር የነበሩትና ማስተባበሪያ ምክር ቤቱን ተቀላቅለው ከአገር እንዲወጡ ግፊት ሲደረግባቸው የነበሩት ፓቬል ላቱሽኮም ስለ ስብሰባው ያላቸውን ሃሳብ በማሕበራዊ ሚዲያ አጋርተዋል።
"በእስር ላይ ከሚገኙ ፖለቲከኞች ጋር ውይይት ማካሄዳቸው፤ የፕሬዚደንቱን ድክመት ያሳያል" ብለዋል በፅሁፋቸው።
በቤላሩስ ምን እየተካሄደ ነው?
ነሐሴ ወር ላይ የተካሄደውን ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ተከትሎ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ተቃዋሚዎች ለሳምንታት አደባባይ ወጥተዋል።
በርካታ ተቃዋሚዎችም በፖሊስ ድብደባ ተፈፅሞባቸዋል። ለወራት በዘለቀው አለመረጋጋትም በሺዎች የሚቆጠሩ ታስረዋል። አሁንም ቢሆን ሁሉም የፖለቲካ እስረኞች እንዲፈቱና ነፃ እና ፍትሃዊ የሆነ ምርጫ እንደገና እንዲካሄድ እየጠየቁ ነው።
ይህ በእንዲህ እንዳለ ጀርመንና ዩናይትድ ኪንግደምን ጨምሮ ስምንት የአውሮፓ ሕብረት አባል አገራት ከሊቱያኒያ እና ፖላንድ ጋር በመተባበር በቤላሩስ ያሉትን አምባሳደሮቻቸው እንዲመለሱ ትዕዛዝ ሰጥተዋል።
ቤላሩስ ሊቱያኒያ እና ፖላንድን ለተቃዋሚ ፖለቲከኞች ከለላ በመስጠት በውስጥ ጉዳየ እየገቡ ነው ስትል ትወቅሳለች።
ይህንን ተከትሎም ቤላሩስም ባሳለፍነው አርብ ፖላንድና ሊቱያኒያ ያሉ አምባሳደሮቿን የጠራች ሲሆን፤ ሁለቱም አገራት በአገሯ ያሉትን ኤምባሲዎች ሰራተኞች ቁጥር እንዲቀንሱ ነግረዋቸዋል።
ይሁን እንጅ አገራቱ ትዕዛዙን በመቃወም የራሳቸውን አምባሳደሮች ጠርተዋል።