የሰላም እና እርቅ ኮሚሽን የፌደራልና የትግራይ ክልል መንግሥታት ለማስታረቅ ምን እየሰራ ነው?
የሰላም እና እርቅ ኮሚሽን የፌደራልና የትግራይ ክልል መንግሥታት ለውይይት ፈቃደኛ ከሆኑ ለማስታረቅ ዝግጁ መሆኑን አሰስታወቀ።
የኢትዮጵያ እርቅና ሰላም ኮሚሽን በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች የተፈጠሩ 21 ግጭቶችን እያጠና መሆኑን ትናንት በነበረው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ገልጿል።
የኮሚሽኑ ምክትል ሊቀመንበር የትነበርሽ ንጉሴ "ግጭቶችን የመለየት ሥራ ሰርተናል፤ ከእነዚህ ውስጥም በናሙና መልክ በመምረጥ እንዴት መፍታት እንችላለን በሚለው የግጭቶችን መንስዔና ምንነት የማጣራት ሥራ እየሰራን ነው" ብለዋል።
እነዚህ ለዕርቅና ሰላም ፈታኝ ናቸው የተባሉ 21 ግጭቶች በአገሪቱ የተለያዩ ክልሎች ውስጥ የተፈጠሩ መሆናቸው ተነግሯል።
ከእነዚህ ግጭቶች መካከል የተወሰኑት አሁንም ተመልሶ በሚፈጠር ግጭት ለሕይወት መጥፋት ምክንያት መሆናቸውን የተናገሩት የትነበርሽ ንጉሴ፣ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ከተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች ከተውጣጡ ሽማግሌዎች ጋር ምክክር እንደሚደረግበትም ተናግረዋል።
የፌደራል መንግሥትና የትግራይ ክልል ጉዳይ
የእርቅና ሰላም ሥራ በሕዝቦች መካከል የሚሰራ መሆኑን የተናገሩት የእርቀ ሰላም ኮሚሽን ሊቀመንበሩ ካርዲናል ብርሃነ እየሱስ ሱራፌል፣ በፌደራል እና በትግራይ ክልል መንግሥታት መካከል ስለተፈጠረው ግጭት ተጠይቀው ሲመልሱ "ወደ ክልሎች ሄደን ስናወያያቸው፣ የክልሉ አመራር እኛ ለውይይት ዝግጁ ነን ይሉናል። ለውይይት መድረክ አዘጋጅተናል ስንላቸው ደግሞ አንዳንድ ቅድመ ሁኔታዎችን የማስቀመጥ ሁኔታ አለ" በማለት መልሰዋል።
ይህ ደግሞ ኮሚሽኑ እርቅንና ሰላም ለማምጣት በሚያደርገው ጥረት ላይ እንቅፋት መሆኑን ተናግረዋል።
በሌላ በኩል ደግሞ "የእኛ ትልቁ ኃላፊነት ያለፉትን አለመግባባትና ጉዳቶች ላይ በማተኮር፣ በእነዚህ አለመግባባቶች የተጎዱ ስሜቶችን በመጠገን ስለነገ ሃሳብ እንዲኖራቸው ማድረግ ነው" ያሉት የኮሚሽኑ ምክትል ሊቀመንበር የትነበርሽ ንጉሴ "በፌደራል እና በትግራይ ክልል መካከል የተፈጠረው አለመግባባት በተመለከተ ሲናገሩም "ለእኛ ሁለቱም መንግሥታት ተቀባይነት ያላቸው ናቸው" ብለዋል።
"በፌደራል መንግሥትና በክልል ችግር ሲፈጠር የመፍታት ኃላፊነት የእርቅና ሰላም ኮሚሽን አይደለም" በማለት በፌደራል እና በትግራይ ክልል መካከል የተፈጠረው አለመግባባትን የመፍታት ኃላፊነት የኮሚሽኑ አለመሆኑን ተናግረዋል።
"እንደ ገለልተኛ ኮሚሽን ማድረግ የምንችለው ተረጋግተው አብረው እንዲያወሩ መጠየቅ ነው" በማለት ውይይት እንዲያደርጉ ገለልተኛ አካል የሚያስፈልግ ከሆነ፣ ኮሚሽኑ ዝግጁ መሆኑን የኮሚሽነሩ ምክትል ሊቀመንበር የትነበርሽ ንጉሴ ይናገራሉ።
ሁለቱ አካላት ለውይይት ፈቃደኛ ከሆኑ ለማስታረቅ ዝግጁ መሆናቸውንም ጨምረው አስታውቀዋል።
ሌሎች ጉዳዮች
በአገሪቱ ውስጥ እርቅና ሰላም አስፈላጊ መሆኑን የሚያሳዩ ነገሮች ቢኖሩም፣ የሰላም አለመኖር ስራቸው ላይ ችግር እየፈጠረ መሆኑን የተናገሩት የኮሚሽኑ ምክትል ሊቀመንበር የትነበርሽ ንጉሴ፣ መንግሥት የሕዝቡን የእለት ተዕለት ሰላም መጠበቅ እንዳለበትም ተናግረዋል።
በዚህ ዓመት ሥልጣን ላይ ያለውን ጨምሮ ከተለያዩ ፓርቲዎች ጋር ውይይት ማድረጋቸውን የተናገሩት ምክትል ሊቀመንበሯ፣ ከወጣቶች ጋር እየሰሩ መቆየታቸውንና በሚመጡት ወራትም የኢትዮጵያ አስታራቂ ወጣቶች ፎረምን ለማቋቋም ዝግጅታቸውን መጨረሳቸውን ተናግረዋል።
ሴቶች በእርቅ ውስጥ ያላቸውን ተሳትፎ ለማሳደግም፣ የኢትዮጵያ ሴት በጎ ፈቃደኞች እርቅ መድረክ ለማቋቋም ዝግጁ መሆናቸውንም ተናግረዋል።
በሌላ በኩል ደግሞ ኮሚሽኑ ለሥራ እንዲዘጋጅ በቂ ጊዜ በመንግሥትም ሆነ በሌላ አካል አለመሰጠቱን የተናገሩት ኃላፊዎቹ፣ ይህም ደግሞ ሥራቸውን እያስተጓጎለ እንደሆነ ተናግረዋል።
የኢትዮጵያ እርቅና ሰላም ኮሚሽን በኢትዮጵያ ሕዝቦች መካከል ሰላም፣ ፍትህ፣ አንድነት፣ እና የብሔራዊ መግባባት እንዲሁም እርቅ እንዲወርድ ለመስራት አልሞ በ2011 ዓ.ም ላይ የተቋቋመ መሆኑ ይታወሳል።