የሳምሰንግ ኩባንያ ሊቀ መንበር አረፉ
የሳምሰንግ ኩባንያ ሊቀ-መንበር ሊ ኩን-ሂ በ78 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት መለየታቸውን ኩባንያው አስታወቀ።
ሊ ኩን-ሂ የሳምሰንግ መስራች ልጅ ናቸው። ሊ የአባታቸውን አነስተኛ የንግድ ተቋም ወደ ሌሎች የንግድ ዘርፎች በማስፋፋት ጭምር ግዙፉን ሳምሰንግ ኩባንያን ፈጥረዋል።
እንደ ፎርብስ መጽሄት ከሆነ ሊ 21 ቢሊዮን ዶላር የተጣራ ገቢ በማስመዝገብ የደቡብ ኮሪያ ቁጥር አንድ ባለጸጋ ሰው ነበሩ። ሳምሰንግ ሊ እሁድ ጠዋት የቤተሰብ አባላቶቻቸው በነበሩት ህይወታቸው አልፏል ያለ ሲሆን የሞታቸው ምክንያት ምን እንደሆነ ግን ያለው ነገር የለም።
እአአ 2014 ላይ ያጋጠማቸው የልብ ሕመም ግን ሊ ሁልጊዜም ቢሆን የሃኪም ክትትል እንዲያስፈልጋቸው አድርጓል። ሊ ሳምሰንግን የመሰረቱት የባዩንግ-ቹል ሶስተኛ ልጅ ነበሩ።
የአባታቸውን ሞት ተከትሎ ሊ እአአ 1987 ላይ የሳምሰንግ ሊቀ-መንበር በመሆን አባታቸው ተክተው መሠራት ጀመሩ። በወቅቱ ሳምሰንግ አነስተኛ ጥራት ያላቸውና ርካሽ ምርቶችን በማምረት ነበር የሚታወቀው።
ሊ የኩባንያው ሊቀ-መንበር እንደሆኑ፤ ለሠራተኞች “ከሚስቶታቻችን እና ከልጆቻችን ውጪ ሁሉንም ነገር እንቀይር” በማለት በኩባንያው ውስጥ ብዙ ማሻሻያዎችን ማስተዋወቃቸው ይነገርላቸዋል።
እአአ 1993 ላይ ሊ ጥራት የሌላቸውን እና በዝቅተኛ ዋጋ ለገበያ ዝግጁ ሆነው የነበሩ 150ሺህ ስልኮችን አቃጥለዋል ተብሏል።
በሕይወት ዘመናቸውም ሳምሰንግ ከዓላማችን ግዙፍ የኤሌክትሮኒክስ አምራች ኩባንያዎች መካከል ተጠቃሹ እንዲሆን አስችለውታል። ሊ መገናኛ ብዙሃንን አጥብቀው የሚሸሹ እና የብቸኝነት ሕይወትን የሚመርጡ ሰው እንደነበሩ ይነገራል።