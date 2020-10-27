በሶማሊያ አልሻባብ ከመንግሥት በላይ ግብር መሰብሰቡ ተገለፀ
የሶማሊያው አክራሪ ታጣቂ ቡድን አልሻባብ ከአገሪቱ መንግሥት በላይ ገቢ መሰብሰቡን አንድ ሪፖርት ይፋ አደረገ።
ቡድኑ በአንድ ወር ውስጥ 15 ሚሊዮን ዶላር የሚሰበስብ ሲሆን ከዚህም ውስጥ ከግማሽ በላይ የሚሆነው ከመዲናዋ ሞቃዲሾ እንደሚመጣ ሂራል የተባለው ተቋም አሳውቋል።
ሆኖም ታጣቂው ቡድን ገንዘቡን የሚሰበስበው በፈቃደኝነት ብቻ ሳይሆን በማስፈራራትና በማጥቃትም ጭምር ነው ተብሏል።
አንዳንድ የንግድ ባለቤቶችም ለሁለቱም፣ በአለም አቀፉ ዘንድ እውቅና ለተሰጠው መንግሥት እንዲሁም ለአልሻባብ ይከፍላሉ ተብሏል።
የሶማሊያ መንግሥትን ከአስር አመት በላይ እየተፋለመ ያለው ቡድን የአገሪቷን ደቡባዊና ማዕከላዊ ክፍልም መቆጣጠር ችሏል። ከዚህም በተጨማሪ መንግሥት የተቆጣጠራቸው ክፍሎችም ላይ ተፅእኖውን ማስፋፋት ችሏል።
አልሻባብ ገንዘብ የሚሰበስበበትን መንገድ በተለይም ከገጠሩ ክፍል "ጭካኔ" የተሞላበት ነው ብሏል ሪፖርቱ።
"ፍራቻና በርግጠኝነት ጥቃት ይደርስብናል በሚልም ነው ለአልሻባብ ግብር የሚከፍሉት" በማለት ሪፖርቱ አስፍሯል።
እንደ ሂራል ተቋም ከሆነ ከሶማሌ መንግሥት በተቃራኒው አልሻባብ በየአመቱ የሚሰብሰው ግብር እየጨመረ፤ ገቢውም ተትረፍርፏል ተብሏል።
በሶማሊያ ያሉት ትልልቅ ኩባንያዎች በሙሉ ለቡድኑ 'ዛካት' ተብሎ በሚታወቀው አስገዳጅ ወርሃዊ ክፍያን ጨምሮ ከአመታዊ ትርፋቸው 2.5 በመቶ እንደሚከፍሉም ሪፖርቱ የአልሻባብ አባላትን፣ የሶማሊ ንግድ ማህበረሰብ፣ የመንግሥት ባለስልጣናትን ዋቢ በማድረግ አካቷል።
በተለይም በመንግሥት ቁጥጥር ስር ባሉ ግዛቶች የሚሰሩ የንግድ ማህበረሰቡ አባላት ለሁለት አካላት ግብር እየከፈልን ነው በማለት ያማርራሉ።
ከነዚህም ውስጥ መዲናዋ ሞቃዲሾን በሚያዋስኗቸው ግዛቶች፣ በቦሳሶና ጆውሃር ከተሞችና በተወሰነ መልኩም ኪስማዮና ባይዶዋም ነዋሪዎች ይገኙበታል ተብሏል።
በሞቃዲሾ የሚገኘው ወደብ ለሶማሊያ መንግሥት ዋነኛ የገቢ ምንጭ ቢሆንም ማንኛውም ከአገር ውጭ የሚገባ እቃ በሙሉ በቡድኑ ይቀረጣል።
የሂራል ተቋም በተጨማሪ የመንግሥት ባለስልጣናትም የተወሰነ ደመወዛቸውን ለአልሻባብም እንደሚሰጡም አስታውቋል። ይህም ቡድኑ ኢላማ ያደርገናል ከሚል ፍራቻና ዝም ብለው እንዲተዋቸውም ለማድረግም እንደሆነ ከሪፖርቱ መረዳት ተችሏል።
ከነዚህም ውስጥ የሶማሊያ የጦር ኃላፊም ይገኝበታል ተብሏል።
በመንግሥት ተቋማት የሚሰሩ ሰራተኞች እንዲሁም መንግሥት በተቆጣጠራቸው ክፍሎች የሚሰሩ ግለሰቦች የአልሻባብ አባላት ስልክ በመወደወል ገንዘብ ክፈሉ ይሉናል ብለዋል።