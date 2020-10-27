ኤሚ ኮኒ ባሬት የአሜሪካ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ዳኛ ሆኑ
የአሜሪካው ምክር ቤት ኤሚ ኮኒ ባሬትን የጠቅላይ ፍርድ ቤት ዳኛ መሆናቸውን አረጋገጠ። ሳምንት በቀረው የአሜሪካ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫም የኤሚ መሾም ለዶናልድ ትራምፕ ትልቅ ድል ነው ተብሏል።
ሪፐብሊካኖች 52 ድምፅ በመስጠት ዲሞክራቶች ደግሞ 48 ድምፅ በመስጠት ዳኛዋ በአብላጫ ድምፅ መሾማቸው ተገልጿል።
የ48 አመቷ ዳኛም በዋይት ሃውስ ከፕሬዚዳንት ትራምፕ ጎን በመቆም ቃለ መሃላቸውን ፈፅመዋል።
የዳኛ ኤሚ ባሬት ሹመት መፅደቁም በጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ያለው የወግ አጥባቂ ዳኞች አብላጫ በማሳየትም ስድስት ለሶስት አድርጎታል።
የአሜሪካ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ዳኝነት የጊዜ ገደብ የሌለው የዕድሜ ልክ ሹመት ሲሆን ባሁኑ ጊዜ ስድስቱን አብላጫ ወንበር የያዙት ወግ አጥባቂ ዳኞች ናቸው።
ሰኞ በነበረው ድምፅ የመስጠት ስነ ስርአትም ሱዛን ኮሊንስ የተባሉ አንድ የሪፐብሊካን ምክር ቤት አባል ብቻ ናቸው የፕሬዚዳንቱን እጩ ዳኛ ሹመት ምርጫ የተቃወሙት።
ግለሰቧ ሜይን በምትባለው ግዛትም እንደገና ለመመረጥ ፈታኝ የምርጫ ዘመቻ ውድድር ላይ ናቸው ተብሏል።
አዲሷ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ዳኛ በሪፐብሊካን ፕሬዚዳንት የተሾሙ ሶስተኛዋ ዳኛ ሲሆኑ ከዚህ ቀደምም ኔይል ጎርሱች በ2017ና ብሬት ካቫናው በ2018 መሾማቸው የሚታወስ ነው።
ለአያሌ ዓመታት በአሜሪካ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ዳኝነት ያገለገሉትን ሩት ባደር ጊንስበርግ ህልፈተ ህይወት ተከትሎም ነው ትራምፕ የወግ አጥባቂ የተባሉትን ኤሚ ኮኒ ባሬት የተሾሙት።
ጊንስበርግ በአሜሪካ የፍትህ ታሪክ ትልቅ ሥፍራ የሚሰጣቸውና ለሴቶች መብት ታከተኝ ሳይሉ የታገሉ እንደሆኑ ይነገርላቸዋል።
ፕሬዚዳንት ትራምፕ ፔኒስልቫኒያ ያደርጉት ከነበረው የምረጡኝ ዘመቻ ቅስቀሳ ተመልሰውም በዳኛዋ በዓለ ሲመትም ተገኝተዋል።
"ይህ ወቅት ለአሜሪካ፣ ለህገ መንግሥቱም ሆነ በህግ የበላይነት ለሚያምኑ ሁሉ ታሪካዊ እለት ነው ብለዋል።
አክለውም "በአገራችን ካሉ የላቀ የህግ ምሁር አንደኛዋ ሲሆኑ በጠቅላይ ፍርድ ቤቱም ሆነ በፍትህ ስርአቱ ትልቅ ለውጥ ያመጣሉ" በማለትም ተናግረዋል።
ዳኛዋም በበኩላቸው "ዳኝነት ከምክር ቤቱና ከፕሬዚዳንቱ ብቻ ሳይሆን ከራስም እምነት ነፃ በሆነ መንገድ ተግባርን መዋጣት ያስፈልገዋል። ዋናው ነገር ዳኝነት የህግ የበላይነት ነው የሚመራው" ብለዋል
የፅንስ ማቋረጥና የተመሳሳይ ፆታ ጋብቻ ላይ ባላቸው እምነት ምክንያት በወግ አጥባቂዎች ዘንድ አዲሷ ዳኛ ተመራጭ ናቸው። በኢንዲያና ነዋሪ የሆኑት ዳኛ የሰባት ልጆች እናት ሲሆኑ ሁለቱም ከሃይቲ በማደጎ ያመጧቸው ናቸው።