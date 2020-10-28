በአፋር ክልል ለተገደሉት የትምህርት ሚኒስቴር ሰራተኞች ሸኝት ተደረገ
በአፋር ክልል በስራ ላይ ሳሉ በተተኮሰባቸው ጥይት ህይወታቸውን ላጡት ሁለት የትምህርት ሚኒስቴር ሰራተኞች ሽኝት መደረጉን ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ አስታውቋል።
ሰራተኞቹ አቶ ሙላት ፀጋዩ እና አቶ አበባው አያልነህ የሚባሉ ሲሆኑ የተገደሉትም ባልታወቁ ሰዎች በተተኮሰባቸው ጥይት መሆኑንም የትምህርት ሚኒስቴር በማህበራዊ ሚዲያ ካወጣው መረጃ መረዳት ተችሏል።
የሰራተኞቹ አስከሬን ከአፋር ክልል በዛሬው ዕለት፣ጥቅምት 18 2013 ዓ.ም ወደ አዲስ አበባም ገብቷል።
የትምህርት ሚኒስትሩ ጌታሁን መኩሪያ (ዶ/ር)ን ጨምሮ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ከፍተኛ አመራሮች እና ሰራተኞችም ለሰራተኞቹ አስከሬን ወደየአካካቢያቸው ሽኝት ማድረጋቸውንም መረጃው ጠቁሟል።
በወቅቱም ጌታሁን መኩሪያ (ዶ/ር) የአበባ ጉንጉን ከማኖር በተጨማሪ በሰራተኞቹ እልፈተ ህይወት የተሰማቸውን ኃዘንም ገልፀው ለወዳጅ፣ ዘመዶቻቸውና ቤተሰቦቻቸው መፅናናትን ተመኝተዋል።
ሁለቱ ሰራተኞች በተገደሉበት ወቅት የመቁሰል አደጋ ያጋጠመው ሌላኛው የትምህርት ሚኒስቴር ሰራተኛ አቶ ደምሴ ታምሬ የህክምና ክትትል እያደረገ መሆኑንም ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ያገኘነውን መረጃ ገልጿል።