ካዛኪስታን የቦራትን ታዋቂ ሃረግ ለአገሪቱ ቱሪዝም ማስተዋወቂያ ዘመቻ ልትጠቀምበት ነው
የካዛኪስታን ቱሪዝም የቦራት ፊልም ታዋቂውን ሃረግ 'ቬሪ ናይስ' (በጣም ጥሩ) ለአገሪቱ ቱሪዝም ማስተዋወቂያ ዘመቻ ሊጠቀምበት መሆኑን አስታውቋል።
'ቬሪ ናይስ' የሚለው ሃረግ ቦራት በተባለው ፊልም ላይ ያለው ገፀ ባህርይ በተደጋጋሚ የሚጠቀምበት ነው።
ከሰሞኑ ሁለተኛው ክፍል የወጣ ሲሆን በዚህኛውም ክፍል ዋናው ገፀ ባህርይ ከዛኪስታን የመጣ ጋዜጠኛን ወክሎ ይጫወታል።
የመጀመሪያው ክፍል ቦራት በአገሪቷ ላይ ከፍተኛ ቁጣ የቀሰቀሰ ሲሆን ባለስልጣናቱም የፊልሙን ሰሪና ዋና ተዋናይ ሳቻ ባሮን ኮኸንን እንከሳለን በማለትም አስፈራርተው ነበር።
ነነገር ግን የአገሪቱ ቱሪዝም ቦርድ ቀጣዩና ሁለተኛው ክፍል ሲወጣ ቦራትን በመቀበልም አገሪቱን ለማስተዋወቅ እንጠቀምበታለን እያሉ ነው።
የአገሪቱን መልክዓ ምድርና ባህል የሚያስተዋውቅ አጠር ያሉ ማስተዋወቂያዎችንም በመስራት በቪዲዮዎቹ ላይ ያሉትም ሰዎች የቦራትን ታዋቂ ሃረግ "ቬሪ ናይስ" ሲሉም ይሰማሉ።
"የካዛኪስታን መልክዓ ምድር ገራሚ ነው። ምግቡ በጣም ጥሩ ነው፤ ህዝቧም መልካም ህዝብ ነው። ከቦራት ቀልድ በተፃራሪ በአለም ላይ አሉ ከሚባሉ ጥሩ ህዝቦች አንዱ ነው" በማለት የካዛኪስታን ቱሪዝም ምክትል ሊቀመንበር ካይራት ሳዳቫካሶቭ ባወጡት መግለጫ ተናግረዋል።
የቱሪዝም ቦርድ የፊልሙን ሃረግ ለመጠቀም የወሰነው አሜሪካውያኑ ዴኒስ ኪንና ጓደኛው የርመክ ኡቴሚሶቭ ሃሳቡን በመግፋታቸው ነው። ሃሳቡን ከማቅረብ በተጨማሪ ማስታወቂያዎቹንም አዘጋጅተው ማቅረባቸውንም ኒውዮርክ ታይምስ ዘግቧል።
ማስታወቂያዎቹ ከወጡ በኋላም በርካቶች ፊልሙን በመጠቀም በጎ መልእክቶችን ማስተላለፍ ይቻላልም በሚልም እያወደሱት ይገኛሉ።
ሁለተኛው የቦራት ክፍል የተደበላለቀ ስሜት አስተናግዷል። በአሜሪካ ያለው የካዛኪስታን ማህበር ፊልሙ ዘረኝነትን፣ ባህልን ነጠቃና ጥላቻን ያስተላልፋል በሚል በከፍተኛ ሁኔታ አውግዞታል።
ፊልሙን የማሰራጨት መብት ላለው አማዞንም ማህበሩ ደብዳቤ የፃፈ ሲሆን " ትንሿ አገራችንን ለህዝቡ መሳቂያና መሳለቂያ ማድረግ ፍትሃዊ ይመስላችኋል ወይ" ሲልም ጠይቋል።
የፊልሙ ማስተዋወቂያም እንደወጣ ከመቶ ሺህ በላይ ካዛኪስታናውያን ፊልሙ እንዲሰረዝ በመጠየቅ ፊርማቸውን አኑረዋል።
"ካዛኪስታንን ለማዋረድና ለማሳነስ የተሰራ ፊልም ነው፤ አዋርደውናል" ይላል የተሳባሰበው ፊርማም
በማህበራዊ ሚዲያ ሌሎችም "ደደብ የአሜሪካ ኮሜዲ ፊልም" ብለውታል።
የመጀመሪያው ቦራት ፊልም በጎሮጎሳውያኑ 2006 ሲወጣ ባለስልጣኖቹ ፊልሙ እንዳይታይ ያገዱት ሲሆን ድረገፁም እንዳይጎበኝ ታግዶ ነበር።
ፊልሙ ካዛኪስታንን "ዘረኛ፣ ፆተኛና ኋላ ቀር አድርጎ ስሏታል" በማለት ባለስልጣናቱ ወንጅለውታል።
በፊልሙም ላይ ቦራት በዘመዶች መካከል የሚደረግ ወሲባዊ ግንኙነትና መደፈርን ሲያወድስ ይሰማል። ከዚህም በተጨማሪ የቀድሞዋ ሶቪየት ህብረት ንፁህ በወሲብ ንግድ የሚተዳደሩ ያሉባት ናት ሲልም ይሰማል።
ፊልሙ በካዛኪስታን ብቻ ሳይሆን ሮማኒያን ኋላ ቀርና ወንጀለኞች በማድረግ ስሏቸዋል በሚልም ከፍተኛ ቁጣን ቀስቅሷል።