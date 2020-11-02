የኦሮሚያ ክልል ግድያውን የፈጸሙት ላይ እርምጃ እንደሚወስድ አስታወቀ
የኦሮሚያ ክልል ዛሬ ባወጣው መግለጫ፤ በምዕራብ ወለጋ የሰዎችን ሕይወት ያጠፋው አካል ላይ እርምጃ ይወሰዳል አለ።
ክልሉ፤ “ጭካኔ በተሞላበት መንገድ ሕይወታቸው እንዲያልፍ ባደረገው የኦነግ ሸኔ ቡድን ላይ እርምጃ ይወሰዳል” ሲል አስታውቋል።
“ትናንት በምዕራብ ወለጋ ዞን፣ ጉሊሶ ወረዳ፣ ጋዋ ቃንቃ ቀበሌ ጨለማን ተገን በማድረግ በተፈጸመው የሽብር ጥቃት ሰላማዊ ዜጎች ጭካኔ በተሞላበት መንገድ በአንድ ስፍራ ሕይወታቸው እንዲያልፍ ተደርጓል” ይላል የክልሉ መግለጫ።
ለግድያው ተጠያቂ ነው ያለው ቡድን በሕዝቡ ላይ አሰቃቂ ጉዳት እያደረሰ እንደሆነ የክልሉ መግለጫ ይጠቁማል።
ክልሉ በመግለጫው ምን ያክል ሰዎች በምን አይነት ሁኔታ እንደተገደሉ ያለው ነገር የለም።
“የጥፋት ኃይሎቹ መንግሥት የፖለቲካ እና የዴሞክራሲ ምህዳሩን ለማስፋት እየሠራ ባለበት ወቅት በተቃራኒው በመቆም ጭቃኔ የተሞላበት ተግባር በሕዝቡ ላይ እየፈጸሙ ነው” ብሏል።
ክልሉ በመግለጫው፤ "የኦነግ ሸኔ ሽፍታ ህወሓት ጋር በመሻረክ በኦሮሚያ ክልል እና በአገሪቱ ሰላም እና መረጋጋት እንዳይኖር ሲሰሩ ቆይተዋል" ብሏል።
ቡድኑ በተለያዩ ወቅቶች ግጭት እንዲቀሰቀስ እንዳደረገ እና በሕገ ወጥ መንገድ የገቡ የጦር መሣሪያዎችን በመጠቀም በጸጥታ ኃይሎች፣ በመንግሥት ሠራተኞች እና በማኅበረሰቡ ላይ ግድያ መፈጸሙን የኦሮሚያ ክልል ባወጣው መግለጫ አስታውቋል።
ድርጊቱ ሕብረተሰቡ ላይ የሥነ ልቦና ጫና እንደፈጠረ እንዲሁም የማኅበረሰቡ የእለት ከእለት ሕይወት በስጋት እንደተሞላም ተገልጿል።
በተለይም በምዕራብ ኦሮሚያ ሕፃናት፣ ሴቶች፣ አረጋውያን እና ወጣቶች መገደላቸውን እና የአካል ጉዳትም እንደደረሰባቸው በመግለጫው ተጠቅሷል።
ቡድኑ፤ ሰዎችን ጠልፎ በመውሰድ ጉዳት ሲያደርስ መቆየቱን የጠቀሰው መግለጫው፤ “በተለያዩ ጊዜያት የጸጥታ እና የአስተዳደር አካላት በተመሳሳይ መንገድ ጫካ ውስጥ በአሰቃቂ ሁኔታ ሕይወታቸው እንዲያልፍ ሲያደርግ ቆይቷል” ብሏል።
የኦሮሚያ ክልል መንግሥት የሕዝቡን ሰላም ለማረጋገጥ፤ ሕዝቡን ባሳተፈ ሁኔታ የሕግ የበላይነትን የማስከበር ሥራ እያከናወነ መሆኑም ተገልጿል።
የክልሉ ፕሬዝደንት አቶ ሽመልስ አብዲሳም በዜጎች ላይ ለደረሰው ጥቃት "ጥልቅ ሃዘኔን እገልጽለሁ" ያሉ ሲሆን "በኦነግ ሸኔ አሸባሪ ቡድን ላይ እየተወሰደ ያለው ውጤታማ እርምጃ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ላረጋግጥ እወዳለሁ።" ብለዋል።
ፕሬዝደንት ሽመልስ "እንደዚህ አይነት የፈተና ወቅት የህዝቦችን ወንድማማችነትና በጽናት አብሮ በመቆም ፈተናን የማለፍ ልምድን ያጠናክራል እንጂ ጠላት እንደተመኘው ህዝቦችን የሚያባላ ፈጽሞ አይሆንም" ብለዋል።