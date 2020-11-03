ምርጫ፡የኮትዲቯር ፕሬዝዳንት 94 በመቶ ድምጽ በማግኘት አሸንፈዋል ተባለ
የተቃዋሚ ፓርቲዎች እራሳቸውን ባገለሉበት ምርጫ የኮትዲቯሩ ፕሬዝዳንት አላሳኔ ኦታራ በአከራካሪ ሁኔታ ለሶስተኛ ጊዜ ፕሬዝዳንት ሆነው መመረጣቸው ተገልጿል።
የአገሪቱ ምርጫ ኮሚሽን ባወጣው መረጃ መሰረትም ፕሬዝዳንቱ ከአጠቃላይ ድምጽ 94 በመቶ ነው ያገኙት። ከአገሪቱ ህዝብ ደግሞ 54 በመቶ የሚሆነው ሰው ብቻ ነው ድምጹን ለመስጠት የወጣው።
የምርጫውን ውጤትም የአገሪቱ ሕገ መንግስታዊ ካውንስሉ እንደሚቀበለው ገልጿል።
ሰኞ ዕለት የኮትዲቯር ዋነኛ ተቃዋሚዎቹ ፓስካል ንጉሳን እና ሄንሪ ኮናን ደጋፊዎቻቸው ድምጻቸውን እንዳይሰጡ ካስጠነቀቁ በኋላ አዲስ የሽግግር መንግስት እንደሚያቋቋሙ አስታውቀዋል።
ሁለቱ ተቃዋሚ ፖለቲከኞች እያንዳንዳቸው 1 በመቶ እና 2 በመቶ ድምጽ ያገኙ ሲሆን አራተኛው ተኮካካሪ ኮኡዲዮ ኮናን ቤርቲን ደግሞ 2 በመቶ ድምጽ ማግኘታቸው ተገልጿል።
ተቃዋሚዎቹ እንደሚሉት ፕሬዝዳንቱ ለሶስተኛ ጊዜ መመረጣቸው ሕገወጥ ነው።
'' አላሳኔ ኦታራ የአገሪቱ መሪ ሆነው የሚቀጥሉ ወደ እርስ በእርስ ጦርነት ነው የሚከቷት'' ብለዋል ፓስካል ነጉሰን። አክለውም ተቃዋሚዎች የፕሬዝዳንቱ ቦታ አሁንም ባዶ እንደሆነ እንደሚያስቡ ገልጸዋል።
ነገር ግን የፕሬዝዳንቱ ደጋፊዎች የተቃዋሚዎቹን አስተያየት አይቀበሉትም።
የፕሬዝዳንቱ ፓርቲ ደግሞ ተቃዋሚዎች ''አገሪቱን ለመበጥበጥ'' የሚያድርጉትን እንቅስቃሴ እንዲያቆሙና በአውሮፓውያኑ 2010 የተፈጠረው የእርስ በርስ ጦርነት እንዳይደገም አስጠንቅቋል።
ፕሬዝዳንት አላሳኔ ኦታራ ነሀሴ ወር ላይ ለሶስተኛ ጊዜ ፕሬዝዳንት ለመሆን እንደሚወዳደሩ ካስታወቁ በኋላ በተፈጠረ አመጽና ተቃውሞ 16 ሰዎች ሕይወት ያለፈ ሲሆን በቅዳሜው ምርጫ ወቅት ደግሞ ቢያንስ 9 ሰዎች መገደላቸውን ኤኤፍፒ የዜና ወኪል ዘግቧል።
ፕሬዚዳንት አላሳኔ ኦታራ ተሻሽሎ የጸደቀው የሀገሪቱ ሕገ መንግሥት የጊዜ ገደቡን አንስቶ የመወዳደር መብት አንደሰጣቸው ቢከራከሩም ቀደም ሲል በመጋቢት ወር በቀጣዩ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ እንደማይሳተፉ እና ጠቅላይ ሚንስትራቸው አማዱ ኩሊባሊ ዕጩ ፕሬዚዳንት ሆነው ለውድድር እንደሚቀርቡ አስታውቀው ነበር።
ነገር ግን እርሳቸውም ሆኑ ብዙዎች ተስፋ እንዳደረጉት ሳይሆን ቀርቶ አማዱ ኩሊባሊ መሞታቸውን ተከትሎ ፕሬዚዳንቱ ራሳቸውን በዕጩነት አቅርበዋል።