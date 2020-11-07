የፌዴሬሽን ምክር ቤት በትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር እንዲቋቋም ወሰነ
የፌዴሬሽን ምክር ቤት በትግራይ ክልል ጣልቃ በመግባት ጊዜያዊ አስተዳደር እንዲቋቋም ወሰነ።
ምክር ቤቱ በዛሬው እለት ጥቅምት 28/2013ዓ.ም ባደረገው አስቸኳይ ስብሰባ በክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ማቋቋምና ሌሎች ውሳኔዎችን መወሰኑን አስታውቋል።
የፌዴሬሽን ምክር ቤቱ ባወጣው መግለጫ የትግራይ ክልል በክልሉ የሚገኘው የመከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት በማድረስና በአማራ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች እንዲሁ ጉዳት በማድረሱ ህገ መንግሥቱን ማስከበር አስፈላጊ መሆኑን ገልጿል።
በዚህም መሰረት የፌዴራል መንግሥት በክልል ጣልቃ የሚገባበትን ሥርዓት ለመደንገግ በወጣው አዋጅ ቁጥር 359/95 መሰረት ተፈፃሚ እንደሚሆንም አሳውቋል።
"የትግራይ ክልል መንግስት ሕገመንግስታዊ እና የፌዴራል ሥርዓቱን አደጋ ላይ የሚጥል ድርጊት በመፈጸም የፌዴሬሽኑን ህልውና አደጋ ላይ የጣለ ስለሆነ ይህንን ድርጊት ማስቆም ተገቢ ሆኖ ተገኝቷል፡፡ " ብሏል
በዚህም መንገድ የፌደራል መንግሥቱ ጣልቃ መግባት አስፈላጊ መሆኑን ተናግሯል። ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁም ጋር በተጣጣመ መልኩ የፌደራል ፖሊስን ወይም የሃገር መከላከያ ሰራዊትን ወይንም ሁለቱንም በክልሉ እንዲያሰማራ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ትዕዛዝ እንደተሰጠም መግለጫው አክሏል።
የትግራይ ክልል ምክር ቤት እና የክልሉ ከፍተኛ የህግ አስፈፃሚ አካል እንዲታገድና ለፌደራል መንግሥቱ ተጠሪ የሆነና ጊዜያዊ አስተዳደር እንዲቋቋም ወስኗል።
ጊዜያዊ አስተዳደሩ የሚኖረውንም ስልጣን ያስቀመጠ ሲሆን እነዚሀም
- አስፈፃሚ አካሉን ይመራል፤ ያስተባብራል
- የጊዜያዊ አስተዳደሩን ኃላፊዎች ይመድባል፤ ህግና ሥርዓት መስፈኑን ያረጋግጣል፤
- አግባብ ባለው ህግ መሰረት በክልሉ ምርጫ የሚከናወንበትን ሁኔታ ያመቻቻል
- የክልሉን እቅድና በጀት ያፀድቃል።
- በፌደራል መንግሥት የሚሰጡ ሌሎች ተግባራትን ያከናውናል።
ከጊዜ ወደ ጊዜ እየሻከረ የመጣው የፌደራልና የትግራይ ክልል መንግሥት ግንኙነት የማይታረቅ ደረጃ ደርሶ ከቀናት በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ አህመድ ህወሃት በትግራይ የሚገኘው የመከላካያ ካምፕ ላይ ጥቃት ማድረሱን ገልፀው ጦርነት መከፈቱን አስታውቀዋል።
ጠቅላይ ሚንስትሩ በአገሪቱ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ ቀርበው የመከላከያ ሠራዊት በኮማንድ ፖስት እየተመራ "ሀገሩን የማዳን ተልዕኮውን እንዲወጣ ትእዛዝ ተሰጥቶታል" ብለዋል።
የትግራይ ክልል በበኩሉ በክልሉ የሚገኙት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰሜን ዕዝ ሰራዊት አባላትና አዛዦች ከትግራይ ክልል መንግሥት ጎን ለመሰለፍ ወስነዋል ብሏል።