ትግራይ፡ በማይካድራ በርካታ ሰዎች መገደላቸውን አብንና የአማራ ብልጽግና ፓርቲዎች ገለጹ
በሰሜን ምዕራብ የኢትዮጵያ ክፍል ሁመራ አቅራቢያ ማይካድራ ከተማ ውስጥ በሚገኙ በርካታ ነዋሪዎች ላይ ግድያ መፈጸሙን ሁለት የአማራ ክልል ፖለቲካ ፓርቲዎች ገለጹ።
ገዢው የአማራ ክልል የብልጽግና ፓርቲና የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ (አብን) ክሰተቱን አስመልከተው ባወጡት መግለጫ ላይ እንዳሰፈሩት በአካባቢው የነበረው የህወሓት ኃይል በአገሪቱ የመከላከያ ኃይል ተመትቶ ለመሸሽ በተገደደበት ጊዜ በማይካድራ ከተማ ነዋሪ በሆኑ "በርካታ ቁጥር ባላቸው የአማራ ብሔር አባላት ላይ ግድያ ፈጽሟል" ብለዋል።
የአማራ መገናኛ ብዙሃንም በማይካድራ ነዋሪዎች ላይ ግድያ ተፈጽሟል ሲል ዘግቧል።
በማይካድራ ከተማ ነዋሪዎች ላይ ተፈጸመ የተባለውን ጥቃት በተመለከተ ከአካባቢው ዝርዝር መረጃ ለመግኘት ቢቢሲ ጥረት ቢያደርግም ለጊዜው አልተሳካለትም።
የአማራ ክልል የብልጽግና ፓርቲ "ዝርዝሩ በፌደራል መንግሥት በስፋት እንደሚገለፅ ብንጠብቅም፤ ከትህነግ ቡድን ነፃ በወጣችው የማይካድራ ከተማ ነዋሪ በሆኑ የአማራ ወገኖቻችን ላይ በትህነግ ጦር አማካኝነት የዘር ማጥፋት ወንጀል ተፈፅሞባቸዋል" ሲል ገልጿል።
ጨምሮም በዚህ ድርጊት የተገደሉት ሰዎች ቁጥር በሂደት ተጣርቶ ይፋ የሚደረግ መሆኑን በማመልከት "ግድያው በዓለም አቀፍ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት የሚያስጠይቅ ወንጀል መሆኑን እናምናለን" ብሏል።
ተቃዋሚው የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄም (አብን) ባወጣው መግለጫ ላይ በሽሽት ላይ ያለው ታጣቂ ኃይል "በማይካድራ ከተማና አካባቢው የነበረው የትሕነግ ጦር ከተማዋን ከመልቀቁ በፊት ንፁሀን ሰላማዊ ዜጎችን በአማራ ማንነታቸው ብቻ ለይቶ የዘር ማጥፋት ወንጀል እንደፈፀመባቸው ተረጋግጧል" ሲል አመልክቷል።
ንቅናቄው ጨምሮም በጥቃቱ ህፃናትና ሴቶች ሳይቀሩ በአሰቃቂ ሁኔታ በጅምላ መገደላቸውን ገልጿል።
የአማራ ክልል የብልጽግና ፓርቲ "አሰቃቂ የዘር ማጥፋት ወንጀል" ያለው ድርጊት የተፈፀመው "በሕዝቦች መካከል የእርስ በርስ ጦርነት እንዲቀሰቀስ ታስቦ መሆኑን" በመጥቀስ፤ የአማራ ሕዝብ "የትግራይን ሕዝብ እንደ ትላንቱ ሁሉ ዛሬም ከየትኛውም ጥቃት ጥላ ከለላ ሁነህ ይህን ጊዜ እንድታሳልፈው ይሁን" ሲል አሳስቧል።
በተለያዩ አካባቢዎች ላይ ተመሳሳይ ጥቃቶች ሊፈጸሙ ይችላሉ ብሎ የሰጋው የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ (አብን) መንግሥት የቅድመ መከላከልና ንፁሀንን የመታደግ ሥራ ላይ ትኩረት እንዲደረግ በአፅንኦት ጠይቋል።
ከዚህ ቀደም በደቡብ በኦሮሚያ ክልሎች ማንነትን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶች መፈጸማቸውን መንግጅት መግለጹ የሚታወስ ነው።
አብን አክሎም "በዚህ ሂደት በትሕነግ ኃይል እየተፈፀሙ ያሉትን በአጠቃላይ በስብዕና ላይ የሚፈፀሙ ወንጀሎችን በልዩ ሁኔታ ደግሞ በአማራ ሕዝብ ላይ የሚፈፀሙትን የዘር ማጥፋት ወንጀሎችን በተመለከተ የተጠናከሩ ማስረጃ የማሰባሰብ ሥራዎች በፍጥነት እንዲካሄዱ" አሳስቧል።
እንዲሁም "የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በቅርቡ በአማራ ሕዝብ ላይ የዘር ማጥፋት ወንጀል እንደተፈፀመ መግለፁን መነሻ በማድረግ አሁን በሚካሄደው ጦርነት መካከል በትሕነግ ኃይል እየተፈፀሙ ያሉትን ጭምር በማሰናዳት፣ ባጠቃላይ በዚህ ኃይልና በግብረአበሮቹ ሲፈፀሙ የቆዩትን የዘር ማጥፋት ወንጀሎች የሚያጣራ ገለልተኛ ኮሚሽን እንዲሰየም" አብን ጠይቋል።
በማይካድራ በህወሓት ኃይሎች ተፈጽሟል የተባለውን ጥቃት በተመለከተ ከትግራይ በኩል አስካሁን የተሰማ ነገር የለም።
በፌደራል መንግሥቱና በትግራይ ክልል አስተዳደር መካከል ለወራት የዘለቀው ውዝግብ ተካሮ በክልሉ በሚገኘው የመከላከያ ሠራዊት ላይ ጥቃት መፈጸሙን በመግለጽ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ ወታደራዊ እርምጃ እንዲወሰድ ማዘዛቸው ይታወሳል።
በዚህም የአገሪቱ ሠራዊት በትግራይ ክልል በርካታ አካባቢዎችን እየተቆጣጠረ መሆኑን መንግሥት አስታውቋል።