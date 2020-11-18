አትሌት ካስተር ሰሜንያ ለአውሮፖ ሰብዓዊ መብት ፍርድ ቤት ይግባኝ ልትጠይቅ ነው
ስመጥሩዋ ደቡብ አፍሪካዊቷ አትሌት ካስተር ሰሜንያ በሴት አትሌቶች ሰውነት ሊገኝ የሚገባውን የቴስቴስትሮን ሆርሞን መጠን የሚገድበውን የአለም አትሌቲክስ ውሳኔ በመቃወም ይግባኝ ልትጠይቅ ነው።
ጉዳዩንም ወደ አውሮፓ ሰብዓዊ መብት ፍርድ ቤት እወስደዋለሁ ብላለች።
በ800 ሜትር ሁለት ጊዜ ኦሎምፒክን ማሸነፍ የቻለችው የ29 አመቷ አትሌት ከዚህ ቀደም ውሳኔውን በመቃወም ሁለት ጊዜ ይግባኝ ብትጠይቅም ጉዳይዋ ውድቅ ተደርጓል።
ይግባኟንም ያስገባችው ለአለም አቀፉ የስፖርት ግልልግል ፍርድ ቤት እንዲሁም የስዊዘርላንድ ፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ነበር።
በዚህም ህግ መሰረት አትሌቷ ከ400 ሜትር -1.6 ኪሎሜትር ርቀት ባለው ውድድር መሳተፍ ከፈለገች በሰውነቷ ውስጥ ያለውን የቴስቴስትሮን መጠንን የሚቀንስ መድሃኒት መውሰድ ይጠበቅባታል።
በደቡብ አፍሪካ የአትሌቷ ጠበቃ ደንበኛቸው ይህንን ውሳኔ በፀጋ እንደማትቀበለውና ይግባኝ ትጠይቃለች ብለዋል።
"የአለም አትሌቲክስ ህጎች ከህዝብ ፍላጎት በተቃራኒ እየሄዱ ነው" ያሉት የአትሌቷ የህግ ባለሙያው ግሬግ ኖት ናቸው።
እኩል የሆነች አለምን ለመፍጠርና በአለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያለውን የሰብዓዊ መብት እሴቶች ተግባራዊ ይሆኑ ዘንድ በርካቶችም በማህበራዊ ሚዲያ ድጋፍ ያደርጉ ዘንድ ጥሪ አቅርበዋል።
የአትሌቲክስ ዋናው ተቆጣጣሪ ባለፈው አመት ነው የተለየ 'ሴክሹዋል ዴቨሎፕመንት' (የተለየ ፆታዊ ባህርይ) የሚያሳዩ አትሌቶች ከ400ሜትር -1.6 ኪሎሜትር ርቀት ባለው መወዳደር ከፈለጉ መድሃኒት እንዲወስዱ ያስገደደው። ካለበለዚያ የሚወዳደሩበትን ርቀት መቀየር ይገባቸዋል ብሏል።
አትሌቶች በተፈጥሮ ከፍተኛ የቴስቴስትሮን መጠን ካላቸው በውድድሩ የበለጠ ተጠቃሚነት ይኖራቸዋል ብሎ የአለም አቀፉ አትሌቲክስ ያምናል።
አትሌቷ በሁለት ፍርድ ቤቶች ያቀረበችው ይግባኝ ውድቅ መደረጉንም ተከትሎ የአለም አትሌቲክስ መመሪያው ተግባራዊ ይሆናል ብሏል።
ልትጠይቀው ያሰበችው ይግባኝ ውድቅ ተደረገ ማለት በጎሮጎሳውያኑ 2012ና 2016 የኦሎምፒክስ ወርቅ ባለቤት የሆነችው ካስተር ሰሜንያ በቶክዮ የሚደረገው ውድድር ላይ ተሳታፊ አትሆንም።
አትሌቷ በ200 ሜትር ተሳታፊ እንደምትሆን ያሳወቀች ሲሆን ይህም ርቀት መድሃኒት መውሰድ አይጠበቅባትም።