ትግራይ ፡ በቀጣይ ቀናት የመጨረሻ ሕግን የማስከበር ተግባር ይከናወናል፡ ጠ/ሚ ዐብይ
በቀጣይ ቀናት ውስጥ የመጨረሻው ሕግን የማስከበር ወሳኝ እርምጃ በትግራይ ውስጥ ባሉ ኃይሎች ላይ እንደሚወሰድ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ አህመድ አስታወቁ።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ያሉት በትግራይ ክልል ተሰልፈው ያሉ የልዩ ኃይልና ሚሊሻ አባላት ለአገሪቱ የመከላከያ ሠራዊት በሠላም እጃቸውን እንዲሰጡ በፌደራል መንግሥቱ የተቀመጠው የሶስት ቀናት ቀነገደብ መጠናቀቁን ተከትሎ ነው።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ አህመድ ዛሬ ጠዋት በማኅበራዊ ሚዲያ ገጾቸው ላይ በአማርኛ እና በትግርኛ ባሰፈሩት መልዕክት
የትግራይ ልዩ ኃይልና የሚሊሺያ በሠላም እጁን በመስጠት እራሱንና ሕዝቡን እንዲያድን የተሰጠው ቀነገደብ ማብቃቱን አመልክተዋል።
ከባለፈው ቅዳሜ ጀምሮ ለሦስት ቀናት ለትግራይ ክልል ኃይሎች ተቀመጠው ቀነ ገደብ መጠናቀቁን ተከትሎም "በቀጣይ ቀናት የመጨረሻው ሕግ የማስከበር ወሳኝ ተግባር ይከናወናል" ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልጸዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከቀናት በፊት የትግራይ ልዩ ኃይልና በሚሊሻ "የስግብግቡ ጁንታ እኩይ ዓላማ ማስፈጸሚያ ከመሆን ይልቅ" እጁን በመስጠት በእራሱ ላይና በሕዝቡ ላይ የሚደርስን ጉዳት እንዲያስቀር ጥሪ አቅርበው ነበር።
አስካሁን ምንያህል የልዩ ኃይሉና የሚሊሻ አባላት ለመከላከያ ሠራዊት እጃቸውን እንደሰጡ የተገለጸ ነገር ባይኖርም የአገር ውስጥ መገናኛ ብዙኃን እጃቸውን የሰጡ ያሏቸውን የትግራይ ልዩ ኃይል አባላት ባለፉት ቀናት ሲያርቡ ታይተዋል።
ትግራይ ውስጥ በሚገኘው የሠሜን ዕዝ ላይ ጥቃት መፈጸሙ ከተገለጸ በኋላ የተቀሰቀሰው ወታደራዊ ግጭት ሁለት ሳምንት ሊሆነው የተቃረበ ሲሆን ትክክለኛ አሃዝ ማግኘት በዚህ ሂደት የሞቱና ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች እንዳሉ እየተነገረ ነው።
በፌደራል መንግሥቱና የትግራይን ክልል በሚያስተዳድረው ህወሓት መካከል የተከሰተው አለመግባባት ተካሮ ወደ ግጭት ካመራ በኋላ መንግሥት እየወሰደ ያለው እርምጃ ሕግን የማስከበር በመሆኑ የትግራይ ኃይሎችና አመራሮቹ እጃቸውን እንዲሰጡ ማሳሰቡ ይታወሳል።