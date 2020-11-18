ትግራይ ፡ የኢትዮጵያ ሠራዊት ወደ መቀለ እያመራ መሆኑ ተነገረ
የኢትዮጵያ መንግሥት ሠራዊት በትግራይ ልዩ ኃይል ላይ ባለፉት ቀናት የበላይነት በመያዝ የተለያዩ ቦታዎችን ተቆጣጥሮ ወደ ክልሉ ዋና ከተማ እያመራ መሆኑን አሳወቀ።
የትግራይ ክልል ርዕሰ መስተዳደር የሆኑት ደብረጽዮን ገብረሚካኤል (ዶ/ር) ለድምጺ ወያኔ ቴሌቪዥን እንደተናገሩት የፌደራሉ ሠራዊት ሽረንና ራያን መቆጣጠሩን አረጋግጠው ይህ "ጊዜያዊ ድል ነው" ብለዋል።
ከመንግሥት የወጣው መረጃ እንደሚያመለክተው የመከላከያ ሠራዊቱ ወደ ዋና ከተማዋ እያመራ ባለበት በአሁኑ ጊዜ የህወሓት ኃይሎች "በሁሉም አቅጣጫ ወደ መቀሌ በሚወስዱት መንገዶች ላይ የሚገኙ አራት ድልድዮችን አፍርሰዋል" ብሏል።
ከመንግሥት በኩል የሚወጡ መረጃዎችን ይፋ የሚያደርገው የአስቸኳይ ጊዜ መረጃ ማዕከል እንዳለው ሠራዊቱ በትግራይ በምሥራቅና በምዕራብ ግንባሮች "ወሳኝ ድሎችን ተቀዳጅቷል።"
በዚህም መሰረት ሠራዊቱ በምሥራቅ በኩል ጨርጨር፣ ጉጉፍቶና መሖኒን ጨምሮ የራያ አካባቢን ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥሮ ወደ መቀለ እያመራ መሆኑን ገልጿል።
በተጨማሪም በምዕራብ በኩል በአዲ ነብሪድና በአዲ ዳእሮ የነበሩ ከባድ ምሽጎችን በማፍረስ ሽሬን በመቆጣጠር ወደ አክሱም ከተማ እያመራ መሆኑን አመልክቷል።
በተጠቀሱት አካባቢዎችም በተደረጉ ውጊያዎች በርካታ መሣሪያዎች መማረካቸውን ገልጾ፤ በውጊያው ተሰልፈው የነበሩ የትግራይ ልዩ ኃይል አባላት በቁጥጥር ሥር ውለዋል ብሏል።
የመረጃ ማዕከሉ በተጨማሪም የሽሬ ከተማ በአገሪቱ ሠራዊት መያዟን ተከትሎ በሽሬና በአኩስም መካከል የሚገኘው የአስፓልት መንገድ "በግሬደር ተቆፍሮ ወደ ጉድጓድነት ተቀይሯል" ሲል አመልክቷል።
ሁለት ሳምንታት ያስቆጠረው በፌደራል መንግሥቱና በትግራይ ልዩ ኃይሎች መካከል እየተደረገ ያለው ግጭት ከተቀሰቀሰ ጀምሮ በክልሉ ውስጥ ያለው የግንኙነት መስመር በመቋረጡ ዝርዝር መረጃዎችን ለማግኘት አዳጋች ሆኗል።
እስካሁን ከህወሓት በኩል በዚህ ጉዳይ ላይ የተባለ ነገር ባይኖርም፤ ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ባወጣቸው መግለጫዎች በፌደራል መንግሥቱ ሠራዊት ተከፈተብኝ ያለውን ጥቃት እንደሚከላከል ማሳወቁ ይታወሳል።
የፌደራል መንግሥቱ የትግራይ ክልልን ከሚያስተዳድረው ህወሓት ጋር የነበረው አለመግባባት ተካሮ ወደ ጦርነት የተሸጋገረው በክልሉ በሚገኘው የሠሜን ዕዝ ላይ ጥቃት መሰንዘሩ ከተገለጸና ጠቅላይ ሚኒስትሩ "ሕግን ማስከበር" ያሉት ወታደራዊ እርምጃ መወሰድ ከጀመረ በኋላ ነበር።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ በትግራይ ክልል ተሰልፈው ያሉ የልዩ ኃይልና ሚሊሻ አባላት ለአገሪቱ የመከላከያ ሠራዊት በሠላም እጃቸውን እንዲሰጡ የተቀመጠው የሦስት ቀናት ቀነ ገደብ መጠናቀቁን አስመልክቶ ትናት፤ "በቀጣይ ቀናት ውስጥ የመጨረሻው ሕግን የማስከበር ወሳኝ እርምጃ በትግራይ ውስጥ ባሉ ኃይሎች ላይ ይወሰዳል" ማለታቸው ይታወሳል።