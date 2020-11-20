ትግራይ ፡ የኢትዮጵያ ሠራዊት የአክሱምና የአድዋ ከተሞችን መቆጣጠሩ ተገለጸ
የኢትዮጵያ መንግሥት ሠራዊት ትግራይ ውስጥ የሚገኙትን የአክሱምና የአድዋ ከተሞችን ሙሉ ለሙሉ መቆጣጠሩ ተገለጸ።
ከመንግሥት በኩል ስለወቅታዊ ሁኔታ መረጃን የሚያወጣው የአስቸኳይ ጊዜ መረጃ ማጣሪያ አርብ አመሻሽ ላይ ባወጣው መግለጫ ላይ ነው ከተሞቹ በሠራዊቱ መያዛቸውን ያመለከተው።
ይህንን ዜና በተመለከተ እስካሁን ከገለልተኛ ወገን የተገኘ ማረጋገጫ የለም።
አክሱምና አድዋ በትግራይ ክልል ውስጥ ከሚገኙ ታሪካዊ ቦታዎች ውስጥ በቀዳሚነት የሚጠቀሱ ሲሆን በከተሞቹ ያሉትን ታሪካዊና ሐይማኖታዊ ስፍራዎችን ለመጎብኘት በርካታ ቱሪስቶች የሚጎበኟቸው ናቸው።
ሦስተኛ ሳምንቱን በያዘው በፌደራል መንግሥቱ ሠራዊትና በትግራይ ክልል ኃይሎች መካከል እየተካሄደ ባለው ወታደራዊ ግጭት ከቀናት በፊት በተለያዩ የትግራይ ክፍሎች የሚገኙትን ሽረ፣ ጨርጨርና አላማጣ የተባሉ ቦታዎችን መንግሥት መቆጣጠሩን ማሳወቁ ይታወሳል።
መንግሥት በመግለጫው ላይ በምዕራብ ግንባር የሚገኘው ሠራዊቱ ሰለህለሃ ላይ ከህወሓት ኃይል ከባድ መካከል ገጥሞት እንደነበር ገልጾ ይህንን "መከላከል በመስበር አክሱምን መቆጣጠሩን" አመልክቷል።
ጨምሮም ሠራዊቱ ከአክሱም በኋላ ወደ አድዋ ባደረገው ዘመቻ በአንዳንድ ቦታዎች ላይ መከላከል ቢገጥመውም አድዋን ለመቆጣጠር መቻሉን ገልጿል።
ባለፈው ሳምንት ማብቂያ ላይ በትግራይ ለሚገኙ የልዩ ኃይልና የሚሊሻ አባላት በሠላም እጃቸውን እንዲሰጡ የተቀመጠው ቀነ ገደብ ማብቃቱን በተመለከተ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ አህመድ ባስተላለፉት መልዕክት ላይ "በቀጣይ ቀናት የመጨረሻው ሕግን የማስከበር ተግባር ይከናወናል" ብለው ነበር።
ትግራይ ውስጥ በሚገኘው የሠሜን ዕዝ ላይ ጥቃት መፈጸሙ ከተገለጸ በኋላ የተቀሰቀሰው ወታደራዊ ግጭት ሦስተኛ ሳምንቱ ላይ የሚገኝ ሲሆን ሠራዊቱ በክልሉ ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ ቦታዎችን በመቆጣጠር ወደ ክልሉ ዋና ከተማ መቀለ እያመራ መሆኑም ተገልጿል።
በፌደራል መንግሥቱና የትግራይን ክልል በሚያስተዳድረው ህወሓት መካከል ለወራት የቆየው አለመግባባት ተካሮ ወደ ግጭት ካመራ በኋላ በክልሉ ውስጥ ያሉ የግንኙነት መንገዶች በመቋረጣቸው ዝርዝር መረጃ በቀጥታ ከቦታው ለማግኘት አስቸጋሪ ሆኗል።