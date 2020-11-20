ትግራይ፡ በባሕር ዳር ከተማ ላይ ዳግም የሮኬት ጥቃት ተፈጸመ
ትናንት ሐሙስ ለዛሬ አርብ አጥቢያ ከእኩለ ሌሊት በኋላ በባሕር ዳር ከተማ ላይ ዳግም የሮኬት ጥቃት መፈጸሙን ነዋሪዎችና የክልሉ መስተዳደር ገለጹ።
በስፍራው የሚገኘው የቢቢሲ ዘጋቢም ትናት ሌሊት ኅዳር 10/2013 ዓ.ም ከእኩለ ሌሊት በኋላ 7 ሰዓት ከ30 ገደማ ላይ የሮኬት ፍንዳታ በከተማዋ መሰማቱን አረጋግጧል።
ቢቢሲ የዚህ የሮኬት ጥቃት ዒላማ ምን እንደነበረ እና በጥቃቱ የደረሰው ጉዳት ምን ያህል እንደሆነ እስካሁን ማረጋገጥ አልቻለም።
የክልሉ መገናኛ ብዙሃን ድርጅት በበኩሉ ሌሊት 7 ሰዓት ከ40 ላይ በባሕር ዳር የሮኬት ጥቃት መፈጸሙን አረጋግጦ ጥቃቱን ያደረሰው ህወሓት ነው ሲል ከሷል።
የአማራ መገናኛ ብዙሃን ኤጀንሲ በጥቃቱ የደረሰ ጉዳት አለመኖሩን ዘግቧል።
በተመሳሳይ ከአንድ ሳምንት በፊት ማለትም ኅዳር 3 ሌሊት ላይ በባሕር ዳር እና በጎንደር ከተሞች ውስጥ የሚገኙትን አየር ማረፊያዎችን ኢላማ ያደረጉ የሮኬት ጥቃቶች መፈጸማቸው ይታወሳል።
በተጨማሪም ተመሳሳይ ጥቃት በጎረቤት አገር በኤርትራ ዋና ከተማ አሥመራ ላይ የሮኬት ጥቃት መፈጸሙ የተገለጸ ሲሆን ስለጥቃቱም ሆነ ስላደረሰው ጉዳት ከኤርትራ መንግሥት የተሰጠ ዝርዝር ማብራሪያ የለም።
የህወሓት ከፍተኛ አመራር የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳም በእነዚህ ከተሞች ላይ የሮኬት ጥቃቶቹን መፈጸማቸውን በትግራይ ቴሌቪዥን ላይ ቀርበው አረጋግጠው ነበር።
በትግራይ ክልል ላይ የተጣለውን የተጣለውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በተመለከተ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት መረጃ የሚሰጠው ጽህፈት ቤት በወቅቱ እንዳስታወቀው የሮኬት ጥቃቱ በአውሮፕላን ማረፊያዎቹ አካባቢ "መጠነኛ ጉዳት" ደርሷል ብሎ ነበር።
በፌደራል መንግሥቱ እና የትግራይ ክልልን በሚመራው ህወሓት መካከል ለወራት የቆየው አለመግባባትና መካሰስ ባለፈው ዓመት ማብቂያ ላይ በትግራይ ክልል በተናጠል የተካሄደውን ምርጫ ተከትሎ መባባሱ ይታወሳል።
በጥቅምት ወር ማብቂያ ላይ በትግራይ በሚገኘው የሰሜን ዕዝ ላይ በክልሉ ኃይሎች ጥቃት መፈጸሙን በመግለጽ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ አሕመድ ወታደራዊ እርምጃ እንዲወሰድ ማዘዛቸውን ተከትሎ ፍጥጫው ወደ ግጭት አምርቶ አሁን ሁለት ሳምንት አልፎታል።