ሕይወታቸው የለፈ ሰዎችን የሰውነት አካል ሲሰርቁ የነበሩ ዶክተሮች ተፈረደባቸው
በቻይና በአደጋ ምክንያት ሕይወታቸው ያለፉ ሰዎችን የሰውነት የውስጥ አካል እያወጡ ሲሸጡ የነበሩ ዶክተሮችን ተባባሪዎቻቸው ጥፋተኛ ተብለው እስር መቀጣታቸው ተዘግቧል።
ተባባሪ ግለሰቦቹ እና የጤና ባለሙያዎቹ በአደጋ ምክንያት ሕይወታቸው ያለፈ ሰዎችን ቤተሰቦች የሟቾቹን አካል እንዲለግሱ በመጠየቅ ሕጋዊ ለማስመሰል ቅጽ በማስሞላት ሲያጭበረብሩ ነበር ተብሏል።
በፈረንጆቹ 2017 እና 2018 እነዚሁ ሰዎች በቻይናዋ አንሁይ ግዛት የ11 ሰዎችን ጉበትና ኩላሊት አውጥተው በሕገ-ወጥ መንገድ ሸጠዋል።
ቻይና ውስጥ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የሰውነት አካል ፈላጊዎች ቁጥር እየጨመረ የመጣ ሲሆን በበጎ ፈቃደኞች በኩል የሚገኘው የሰውነት አካል ደግሞ ከፈላጊዎች ቁጥር ጋር ሊጣጣም አልቻለም።
የአገር ውስጥ መገናኛ ብዙሀን እንደዘገቡት የሰዎችን አካል ሲሸጥ የነበረው ቡድኑ በመኪና አደጋ ሕይወታቸው ያለፉ ሰዎችን ኢላማ አድርጎ ሲንቀሳቀስ ነበር።
በአንሁይ የሚገኘው ሂዋያን ሆስፒታል የጽን ህሙማን ክፍል ኃላፊው ያንግ ሱክሱን የሟቾች ቤተሰቦችን በመቅረብ አንዳንድ የሰውነት ክፍሎችን ለመለገስ ፈቃደኛ አንዲሆኑ የማግባባት ስራም ይሰሩ ነበር ተብሏል። በዛውም ሐሰተኛ ዶሴ ላይ እንዲፈርሙ በማድረግ የሰውነት አካሎቹን በከፍተኛ ገንዘብ ይሸጡታል።
የዚህ ቡድን ተግባር ሊጋለጥ የቻለው አንድ እናቱን በሞት የተነጠቀ ግለሰብ ባደረገው ማጣራት ነው።
በፈረንጆቹ 2018 ላይ ሺ ዢያንድሊን እናቱ ከሞተች በኋላ አካሏ እንዲለገስ የፈረመበት ቅጽ ሲመረምር አንዳንድ ግራ የሚያጋቡ ነገሮችን ማስተዋል ቻለ። በመቀጠልም የሰውነት ክፍላቸውን የለገሱ ሰዎች የሚመዘገቡበት ማዕከል በመሄድ ሲያጣራ የእናቱ ስም አለመኖሩን ማረጋገጥ ችሏል።
ወዲያውም ጉዳዩን ለመገናኛ ብዙሀን ይፋ አድርጓል። ከዚህ በኋላ ሺ ወደ ሆስፒታሉ በመሄድ የጽኑ ህሙማን ክፍል ኃላፊውን ለማናገር ሲሞክር ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ እንደሚከፍሉትና ምንም አይነት መረጃ ለሰዎች እንዳያወራ ጠየቁት።
ሕገ-ወጥ ተግባር እየተፈጸመ እንደሆነ የተረዳው ሺ ወዲያውኑ ጉዳዩን ለፖሊስ ያሳወቀ ሲሆን ይህንን ወንጀል ሲፈጽሙ የነበሩት ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ውለው በፍርድ ቤት ጥፋተኛ ተብለዋል።