ከማራዶና አስከሬን ጋር ፎቶ የተነሱ የቀብር ሰራተኞች ጉዳይ ቁጣን ቀሰቀሰ
ከሰሞኑ ህይወቱ ያለፈውን ድንቁን እግርኳስ ተጫዋች ዲያጎ ማራዶና የቀብር ስነ ስርአቱን ሊያስፈፅሙ የተቀጠሩ ሰራተኞች ከአስከሬኑ ጋር ፎቶ በመነሳታቸው ውግዘት እያስተናገዱ ነው።
ረቡዕ ህዳር 16/ 2013 ዓ.ም ህይወቱን ያለፈውን ማራዶናን የቀብር ስነ ስርአት ለማስፈፀም በዋነኝነት የያዘው ድርጅት ለእርዳታ የቀጠራቸው ሶስት ግለሰቦች ናቸው ፎቶ ሲነሱ የሚታዩት
ለህዝብ ይፋ በሆኑት ሁለት ፎቶዎች ላይ ግለሰቦቹ የሬሳ ሳጥኑ ክፍት ሆኖም እየሳቁና፣ እጃቸውንም ከፍ አድርገው አውራ ጣታቸውን ምልክት ያሳዩበታልም ተብሏል።
ፎቶዎቹም ከፍተኛ ውግዘትና ቁጣንም ቀስቅሷል።
የማራዶና ተወካይና ጠበቃ ማቲያስ ሞርላ በበኩላቸው አፀያፊ ነገር እንደተከናወነ ጠቅሰው፤ ፎቶውን ያወጡት አካላት በህግ አግባብ እጠይቃለሁ ብለዋል።
"ለጓደኛዬ ትዝታ ስል ይህንን የጭካኔ ተግባር የፈፀመውን ሳልፋረዳው አልተኛም" በማለት ሞርላ በትዊተር ገፃቸው አስፍረዋል።
በቦነስ አይረስ ሴፒሎስ ፒኒየር የቀብር ስራ አስፈፃሚ ስራ አስኪያጅ ማቲያስ ፒኮን ለአገሪቱ ሚዲያ እንደተናገሩት በፎቶው ላይ የሚታዩት ሶስት ሰዎች የሬሳ ሳጥኑን ለመሸከም "ረዳት አድርገው የተቀጠሩ ናቸው ብለዋል።
"በተፈጠረው ነገር በጣም ነው ያዘንነው" በማለት ማቲያስ ፒኮን ለኒውስ ቻናል ተናግረዋል።
"ቤተሰቡ እኛን አምኖ ነበር፤ ከቤተሰቡም ጋር ለረዥም ጊዜ አብረን ሰርተናል" ብለዋል።
ማቲያስ ፒኮን እንዳሉት ኩባንያቸው ከዚህ ቀደምም ለማራዶና ቤተሰቦች የቀብር ስነ ስርአት እንዳዘጋጁም ገልፀዋል።
"ቤተሰቦቹ በኛ ስራ ይተማመናሉ ለዚያም ነው ይህ ተግባር ልባችንን የሰበረው" በማለት ተናግረዋል።
አክለውም" የ75 አመቱ አባቴ እያለቀሰ ነው፣ እኔም እያለቀስኩ ነው ወንድሜም እንዲሁ። በከፍተኛ ሁኔታ ጎድቶናል" በማለት ተናግረዋል።
የማራዶና የቀድሞ ባለቤት ክላውዲያ ቪላፋኔን ስለፎቶዎቹ ሲነገራት በጣምም ተበሳጭታ እንደነበረም ማቲያስ ገልፀዋል።
የማራዶና ቤተሰቦች ህጋዊ እርምጃ ይውሰዱ ማቲያስ ባያውቁም፤ ሆኖም እስካሁን ድረስ ከፎቶዎቹ ጋር ተያይዞ ወንጀል ሪፖርት እንዳልተደረገ ቴላም የተባለ የዜና ወኪል የፍትህ አካላትን ምንጭ አድርጎ ዘግቧል።
ማራዶና በትናትንናው ዕለት የተቀበረ ሲሆን ህልፈተ ህይወቱንም ተከትሎ የሶስት ቀን ሃዘንም ታውጇል።
የሬሳ ሳጥኑ በአርጀንቲና ሰንደቅ አላማ እንዲሁም እግር ኳስ ሲጫወት መለዮው የነበረው አስር ቁጥር ማልያንም ተሸፍኖ በቦነስ አይረስ የፕሬዚዳንቱ ቤተ መንግሥት ህዝቡ እንዲሰናበቱት ተደርጓል።
በሺዎች የሚቆጠሩ አድናቂዎቹም የእግር ኳስ ጀግናቸውን ለመሰናበት መጥተው ነበር፤ ሆኖም ፖሊስና በሰልፍ ላይ የነበሩ ለቀስተኞች መጋጨታቸውን ተከትሎ የስንብት ፕሮግራሙ በአጭር ተቋጭቷል።
በበርካቶች ዘንድ የክፍለ ዘመኑ ምርጥ ተጫዋች ተብሎ የሚወደሰው ማራዶና በልብ ህመም ቦነስ አይረስ አቅራቢያ በምትገኘው ትግሬ ከተማ በቤቱ ውስጥ ነው ህይወቴ ያለፈው።