አቶ ልደቱ አያሌው በ30 ሺህ ብር ዋስትና እንዲፈቱ ተወሰነ
አቶ ልደቱ አያሌው በ30 ሺህ ብር ዋስትና ተፈተው ጉዳያቸውን ከውጪ ሆነው እንዲከታተሉ የኦሮሚያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት የምሥራቅ ችሎት መወሰኑን ጠበቃቸው ለቢቢሲ ተናገሩ።
ከአቶ ልደቱ ጠበቆች መካከል አንዱ የሆኑት አቶ አብዱልጀባር ሁሴን ለቢቢሲ እንደተናገሩት፤ የኦሮሚያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት የምሥራቅ ችሎት ዛሬ በዋለው ችሎት አቶ ልደቱ በ30 ሺህ ብር ዋስትና ጉዳያቸውን ከውጪ ሆነው እንዲከታተሉ ፈቅዷል።
የአቶ ልደቱ ፓርቲ የኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ (ኢዴፓ) ፕሬዚዳንት አቶ አዳነ ታደሰ ለዋስትና የተጠየቀውን ገንዘብ ሲፒኦ እያስሩ እንደሚገኙ ለቢቢሲ ተናግረዋል።
ፍርድ ቤቱ ከዚህ ቀደም አቶ ልደቱ ላይ "ሕገ-መንግሥቱን እና ሕገ-መንግሥታዊ ሥርዓቱን መናድ" በሚል የቀረበባቸው ክስ እንዲሻሻል ባዘዘው መሠረት ዐቃቤ ሕግ የተሻሻለውን ክስ ለፍርድ ቤት አቅርበዋል ብለዋል።
"የተሻሻለውን ክስ ዐቃቤ ሕግ አቅርቦ ነበር። እኛም በቀረበው ክስ ላይ መቃወሚያ አሰምተን፤ አቶ ልደቱ የዋስትና መብታቸው እንዲከበር ፍርድ ቤቱን ጠየቅን" ብለዋል አቶ አብዱልጀባር።
በዚህም መሠረት ፍርድ ቤቱ አቶ ልደቱ በ30 ሺህ ብር ዋስትና ከእስር ተለቀው ጉዳያቸውን ከውጪ ሆነው እንዲከታተሉ መበየኑን ተናግረዋል።
ዐቃቤ ሕግ በዋስትና መብቱ ላይ መቃወሚያ የለንም ማለታቸውን ጠበቃው አብዱልጀባር ሁሴን ለቢቢሲ ተናግረዋል።
አቶ አዳነ ታደሰ "አሁን ሲፒኦ እያሰራን ነው። ከሰዓት 8 ሰዓት ላይ ይለቀቃሉ ብለን እንገምታለን" ብለዋል።
አቶ ልደቱ ከወራት በፊት በተመሳሳይ በ100 ሺህ ብር የዋስትና መስያዣ ከእስር እንዲወጡ በፍርድ ቤት እንዲወጡ ቢታዘዝም ጉዳዩ በእንጥልጥል ቆይቷል።
የአርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ግድያን ተከትሎ በቢሾፍቱ ከተማ የተፈጠረውን ሁከት በማነሳሳት፣ መምራትና በገንዘብ መደገፍ በሚል ወንጀል ተጠርጥረው ነበር አቶ ልደቱ በቁጥጥር ሥር መዋላቸው ይታወሳል።
የአቶ ልደቱ አያሌው ጉዳያቸውን ሲያይ የነበረው ፍርድ ቤት "ሁከት በማነሳሳት፣ መምራትና በገንዘብ መደገፍ" የሚለውን ክስ ከዘጋው በኋላ "ያልተፈቀደ የጦር መሳሪያ መያዝ" የሚል ሌላ ክስ ተመስርቶባቸው ነበር።
ይህም ክስ ውድቅ ከተደረገ በኋላ፤ "ሕገ-መንግሥቱን እና ሕገ-መንግሥታዊ ሥርዓቱን መናድ" የሚል አዲስ ክስ ተመስርቶባቸዋል። ።
የአቶ ልደቱን ጉዳይ ከዚህ በፊት ሲያይ የነበረው በቢሾፍቱ ከተማ ይገኝ ከነበረው ፍርድ ቤት በመውጣት ጉዳያቸው አዳማ ከተማ በሚገኝ ፍርድ ቤት እየታየ ይገኛል።