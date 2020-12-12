ተመድ በትግራይ የኤርትራውያን ስደተኞች አያያዝ አሳስቦኛል አለ
የተባበሩት መንግሥታት የስደተኞች ክንፍ በትግራይ ክልል የሚገኙ ኤርትራውያን ሁኔታ አሳስቦኛል አለ።
ኤርትራውያን ስደተኞች እየተገደሉ እንዲሁም በግድ ታፍነው ወደ ኤርትራ እየተወሰዱ እንደሆ የሚያሳዩ ሪፖርቶች ድርጅቱን እጅግ እንዳሳሰበው አስታውቋል።
የተመድ የስደተኞች ክንፍ ኃላፊ ፊሊፖ ግራንዲ እንዳሉት፤ ከላይ የተጠቀሱት ድርጊዎች ተፈጽመው ከሆነ ከፍተኛ የዓለም አቀፍ ሕግ ጥሰት ነው።
ተመድ ትግራይ ውስጥ ወደሚገኙ አራት የስደተኞች መጠለያዎች መግባት መቻል እንዳለበት ተናግረዋል። ስደተኞቹ በግድ ወደ ኤርትራ እንዲመለሱ መደረጉ ተቀባይነት የለውም ሲሉም አክለዋል።
የኢትዮጵያ መንግሥት መከላከያ ሠራዊቱ መቀለን ከተቆጣጠረ በኋላ ወታደራዊ ዘመቻው አልቋል ቢልም፤ የህወሓት ኃይሎች ውጊያው በተለያዩ ግንባሮች መቀጠሉን ተናግረዋል።
ያለፈው አርብ የፌደራል መንግሥቱ ከትግራይ መጠለያዎች ወደ አዲስ አበባ የሸሹ ስደተኞችን እየመለሰ እንደሆነ አስታውቆ ነበር።
ትግራይ በሚገኙ የስደተኛ ማቆያዎች ወደ 100,000 የሚጠጉ ኤርትራውያን ይኖራሉ። እነዚህም ፖለቲካዊ እስርና አስገዳጅ ወታደረዊ አገልግሎትን የሸሹ ናቸው።
መንግሥት ባወጣው መግለጫ፤ “በጣም ብዙ ቁጥር ያላቸውና ትክክለኛ መረጃ ያላገኙ ስደተኞች በሕገ ወጥ መንገድ እየወጡ ነው። መንግሥት እነዚህን ስደተኞች ወደየካምፖቻቸው እየመለሰ ነው” ብሏል።
መንግሥት ምግብ ወደ ካምፖቹ እየላከ መሆኑንም አመልክቷል።
ሮይተርስ እንደዘገበው፤ አዲስ አበባ ካሉ ስደተኞች “በፍርሀት የተሞላ” የስልክ ጥሪ ደርሶታል።
ስደተኞቹ በአውቶብስ ወደ ትግራይ እንደሚወሰዱ ቢነገራቸውም ወደ ኤርትራ እንወሰዳለን ብለው እንደሚፈሩ ተናግረዋል።
አንዲት ኤርትራዊት እንዳለችው፤ ኤርትራ የኢትዮጵያን መከላከያ እንዲያግዙ ወታደሯቿን በመላኳ፤ የትግራይ ተወላጆች ኤርትራውያኑ ስደተኞች ላይ ተቆጥተዋል።
ስደተኛዋ ለሮይተርስ እንደተናገረችው፤ “አንዳንድ የትግራይ ተወላጆች ባለቤቴን ደብድበውታል። አገራችሁ መጥታ እየወጋችን ነው ይሉናል። እኛም እንገድላችኋለን ሲሉን ፈራን።”
አሜሪካ፤ የኤርትራ ኃይሎች ትግራይ ገብተዋል የሚል መረጃ ብታወጣም፤ ኢትዮጵያ እና ኤርትራ ሐሰት ነው ብለዋል።
ፊሊፖ ግራንዲ እንዳሉት፤ ዩኤንኤችሲአር እና አጋሮቹ አራቱ የትግራይ የስደተኞች ካምፖች ውስጥ መግባት አልቻሉም። “ይሄ የስደተኞቹን ደህንነት እና ህልውና ከፍተኛ አደጋ ውስጥ ይከታል” ብለዋል።
አያይዘውም “ባለፈው አንድ ወር ውስጥ ኤርትራውያን ስደተኞች እየተገደሉ፣ በግድ ታፍነው ወደ ኤርትራ እንዲመለሱ እየተደረጉም እንደሆነ የሚያሳዩ አሳሳቢ ሪፖርቶች ደርሰውናል። እነዚህ ሪፖርቶች ከተረጋገጡ ከፍተኛ የዓለም አቀፍ ሕግ ጥሰት ነው” ሲሉ ተናግረዋል።
የኢትዮጵያ መንግሥት ስደተኞችን የመጠበቅና ዓለም አቀፍ ሕግን የማክበር ኃላፊነቱን እንዲወጣም አሳስበዋል።
ከሁለት ዓመታት በላይ በህወሓት እና በፌደራል መንግሥቱ መካከል የዘለቀው ፍጥጫ በትግራይ ክልል ምርጫ መደረጉን ተከትሎ ጫፍ ደርሷል።
ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ. ም. የህወሓት ኃይሎች በትግራይ ክልል በሚገኘው የመከላከያ ሠራዊት የሰሜን ዕዝ ላይ ጥቃት መፈጸማቸውን ተከትሎ፤ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ አሕመድ ወታደራዊ እርምጃ እንዲወሰድ ማዘዛቸው ይታወሳል።
ከሦስት ሳምንት ግጭት በኋላ የክልሉ ዋና ከተማ መቀለ በመንግሥት ሠራዊት ቁጥጥር ስር እንደገባችና ጦርነቱም ማክተሙ መገለጹ አይዘነጋም። ሆኖም ግን የህወሓት አመራሮች እና ኃይሎች አሁንም ጦርነቱ በተለያዩ ግንባሮች መቀጠሉን ይናገራሉ።